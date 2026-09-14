"밑으로 기어라" 무위당의 한마디, 삶의 나침반이 되다

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"우리는 어떻게 함께 살아갈 것인가."

큰사진보기 ▲원주공동체 운동의 역사와 사회적경제 윤리정신을 강연하는 황도근 무위당학교장 ⓒ 황도근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1989년 가족모임. 장일순 선생님께 먼저 축하주를 드리고 이어서 장인이신 장화순(장일순 선생 동생) 진광고등학교 교장선생님께 잔을 드리고 있다. ⓒ 황도근 관련사진보기

"제가 호기심이 많습니다. 그냥 지나치지를 못합니다."

큰사진보기 ▲2000년 가을, 미국 메릴랜드대학 교환교수 시절 가족과 함께 워싱턴 D.C. 스미스소니언 박물관 앞에서. ⓒ 황도근 관련사진보기

"일부러 그 길을 간 것은 아니고 그냥 가다 보니 그 길에 서 있더군요."

"교육은 삶의 방향을 결정하는 정신적 교육입니다. 싸워도 갈등해도 사방으로 흩어지지 않고, 미워도 같은 방향의 인생길을 가게 하는 것이 교육입니다."

큰사진보기 ▲2013년 4월, 제3기 무위당학교 정기강좌에서 황도근 학교장이 첫 강의를 소개하고 있다. ⓒ 황도근 관련사진보기

큰사진보기 ▲2021년 7월, 4년간의 준비 끝에 원주 생명협동교육관이 개관했다. 건물 유리면에는 무위당 장일순 선생의 모자이크 영상이 새겨졌다. ⓒ 황도근 관련사진보기

"물리학 하는 사람이나 생명사상을 깨달은 사람이나 같은 자연과 세상을 보고 말하고 있습니다."

큰사진보기 ▲상지대학교 한방의료공학과 졸업생들과 함께 졸업을 축하 ⓒ 황도근 관련사진보기

"그때는 그 말이 무슨 뜻인지 잘 몰랐습니다. 그런데 시간이 지나면서 조금씩 알게 됐어요. 우리가 세상의 모든 것을 관리하고 통제할 수 있다고 생각하지만, 생명은 우리가 만든 게 아니잖아요. 그러니 함부로 대할 수 없는 거죠."

"지금 생각해보면 그 짧은 한마디가 제가 생명을 바라보는 방식에 큰 영향을 줬습니다."

큰사진보기 ▲2014년 5월 무위당 기일 20주년 기념행사 ⓒ 황도근 관련사진보기

"자연을 끊임없이 이용하고 소비하면서 사람과 사람의 관계도 점점 약해지고 있습니다. 기후위기나 외로움, 고립과 혐오도 결국 따로 떨어진 문제가 아니라고 봅니다."

"앞으로는 얼마나 많이 갖느냐보다 어떻게 함께 살아갈 것인가가 중요합니다. 자연을 존중하고, 사람과 사람의 관계를 회복해야 합니다."

"교육은 누군가에게 정답을 알려주는 게 아니라고 생각합니다. 스스로 질문을 만들고, 다른 사람과 관계를 맺으면서 자기 삶의 방향을 찾아가도록 돕는 것이 교육이죠."

"원주에서 시작된 생명과 협동의 경험이 원주에만 머물 이유는 없습니다. 기후위기나 고립의 문제는 어느 한 지역의 문제가 아니잖아요. 우리가 여기서 배운 것을 다른 곳과 나누다 보면 하나의 새로운 운동으로 이어질 수도 있다고 봅니다."

큰사진보기 ▲서울 숲나학교 선생님들과 함께 원주 치악산 둘레길을 탐방하며 교류하고 있다. ⓒ 황도근 관련사진보기

"그냥 하나의 풀이었으면 좋겠네요."

"처음에는 걱정했어요. 그런데 아이들이 자연 속에서 살아가는 모습을 보면서 알게 됐습니다. 결국 자기 삶은 자기가 선택하는 거잖아요."

"기성세대가 젊은이들을 가르치려고 하기보다 먼저 존중해야 합니다. 미래는 결국 그들이 살아갈 세상이니까요."

큰사진보기 ▲황도근은 앞에 서기보다 서로를 잇고, 낮은 곳에서 생명을 살피며 다음 세대와 함께 길을 찾고 있다. ⓒ 황도근 관련사진보기

원주에서 숲과 사람을 바라보며 '함께 사는 법'을 이야기하는 사람이 있다. 강의실에서는 젊은이들과 마주 앉고 숲에서는 나무와 풀을 바라본다. 사람들 사이에 갈등이 생기면 누가 옳은지를 따지기보다 다시 함께 걸을 방법을 찾는다. 그가 오래 붙잡고 있는 질문은 하나다.황도근 생명협동교육관 초대 관장. 그런데 그의 삶을 들여다보면 의외의 이력이 나온다. 그는 원래 물리학자였다. KAIST에서 물리학을 공부하고 박사학위를 받은 뒤 대학에서 학생들을 가르쳤다. 미국에서는 컴퓨터 하드디스크를 연구하며 첨단 과학기술의 세계에 몸담았다.그러던 그가 지금은 생명과 협동, 공동체와 관계를 이야기한다. 물리학자에서 공동체운동가로, 다시 생명과 협동을 가르치는 교육자로 살아온 황도근의 삶을 따라가본다.황도근의 삶이 처음부터 생명운동을 향하고 있었던 것은 아니다. 물리학을 공부하고 상지대학교 교수로 부임하면서 원주에 정착했다. 결혼을 한 뒤 원주에서의 하루 하루를 보내던 어느 날 그의 눈앞에 한 얼굴이 들어왔다.집 앞에 살고 있던 '무위당' 장일순이었다. 결혼식에서 얼굴을 본 적은 있었지만, 제대로 마주 앉은 것은 그때가 처음이었다. 수업이 없는 어느 날, 그는 무위당의 집을 찾았다. 무위당은 담배 한 개비를 건넸다. 청년 황도근이 머뭇거리자 무위당은 웃으며 직접 불을 붙여줬다.그렇게 두 사람의 인연이 시작됐다. 황도근에게 무위당은 단순한 친척 어른이 아니었다. 세상을 바라보는 눈과 사람을 대하는 태도, 그리고 어떻게 살아야 하는가를 끊임없이 생각하게 한 스승이었다.그는 무위당과의 만남을 통해 '생명'과 '협동'이라는 새로운 화두를 만났다. 하지만 당시의 젊은 물리학자는 알지 못했다. 그 만남이 앞으로 자신의 삶을 물리학에서 공동체운동으로, 다시 생명과 협동의 교육으로 이끌어갈 긴 여정의 시작이 될 줄은.미국 메릴랜드대학교 교환교수 시절, 황도근이 연구한 분야는 컴퓨터 하드디스크였다. 당시만 해도 세계적으로 주목 받던 첨단 기술이었다. 하지만 기술의 변화는 빨랐다. USB가 등장하면서 자신이 오랫동안 연구해온 분야의 의미도 조금씩 달라졌다. 그는 연구의 방향보다 더 근본적인 질문을 품기 시작했다. '과연 짧은 수명을 가진 첨단기술 연구에 몰두하는 것이 의미 있는 삶인가', 그리고 더 나아가서 '나는 무엇을 연구해 나가야 하는가'... 그리고 그 질문은 자연스럽게 '무엇을 위해 살아야 하는가'라는 삶의 질문으로 이어졌다.방학이면 남원 실상사를 찾아 불경을 공부했다. 연구실을 벗어나 인문학과 종교를 만났고, 사람들과 어울리며 세상을 바라보는 시야도 넓어졌다. 그 과정에서 그는 자신의 또 다른 모습을 발견했다.사람을 만나면 이야기를 나누고 싶었고, 사회에서 벌어지는 일도 그냥 지나칠 수 없었다. 첨단기술을 연구하던 물리학자의 시선이 어느 순간 사람과 사회로 향했고, 그렇게 그의 삶은 공동체라는 새로운 길에 들어섰다.상지대학교에서 시작된 민주화운동도 처음부터 계획했던 것은 아니었다. 처음엔 선배 교수들의 활동을 곁에서 지켜만 봤다. 그러나 현실을 외면할 수 없었던 어느 순간 교수협의회 대표가 됐고, 청와대 앞까지 나가 대학의 민주화를 요구했다.환경운동 역시 마찬가지였다. 미국 교환교수 생활을 마치고 돌아오며 골프채 하나를 사왔지만, 원주녹색연합 공동대표를 맡으면서 상황이 달라졌다. 홍천지역 골프장 건설을 막기 위한 현장에 서게 되면서 골프채는 꺼내볼 기회조차 없었다. 물리학자에서 민주화운동가로, 다시 환경운동가로.삶의 방향은 조금씩 달라졌지만, 그가 처음부터 어떤 길을 정해 놓고 걸어온 것은 아니었다.돌이켜보면 이 한마디가 황도근의 삶을 가장 잘 설명한다. 정해진 길을 따라가기보다 눈앞의 현실을 외면하지 않고 한 걸음씩 내디디다 보니, 어느새 새로운 길 위에 서 있었던 것이다.무위당에게 배운 '협동'은 황도근에게 평생의 화두가 됐다. 하지만 공동체의 현실은 그가 생각했던 것처럼 아름답지만은 않았다. 사람이 모이면 갈등이 생겼다. 서로에게 상처를 주며 싸우는 모습을 보면서 너무 힘들어 술에 취해 밤새 울었던 적도 있다. 그때 협동의 의미를 다시 생각했다. 사람은 서로 다르기 때문에 갈등할 수밖에 없다. 중요한 것은 갈등을 없애는 것이 아니라, 갈등이 생기더라도 서로 등을 돌리지 않고 다시 만날 수 있는 관계를 남겨두는 일이었다. 그는 그 힘을 '교육'에서 찾았다.무위당이 남긴 말 가운데 황도근의 마음에 가장 오래 남아 있는 것은 '밑으로 기어라'였다. 젊은 시절에는 그 뜻을 제대로 이해하지 못했다. 사람은 누구나 앞에 서고 싶어 한다. 자신의 생각을 인정받고 싶고, 더 높은 곳에 올라가고 싶어 한다. 황도근 역시 크게 다르지 않았다. 그런데 삶은 생각대로 흘러가지 않았다.특히 2021년, 그에게는 쉽게 넘기 어려운 시간이 찾아왔다. 4년 가까이 준비한 원주생명협동교육관이 문을 열었다. 전국에서 한살림 조합원과 생산자가 무위당의 생명사상을 배우러 왔고, 생태운동과 대안운동을 하는 사람들이 찾아오면서, 새로운 공동체운동의 공간으로 자리 잡아가고 있었다. 황도근에게도 새로운 출발이었다. 하지만 기대는 오래가지 않았다. 갈등이 일어났고, 결국 2023년 정부 위탁사업이 정리되면서 교육관을 떠났다. 그 뒤 한동안 그는 자신에게 물었다.'나는 무엇을 잘못한 것일까.' 답을 찾지 못한 채 마음속에는 미움만 남았다. 그러던 어느 날 한 권의 책을 만났다. 스웨덴 승려 비욘 나티코 린데블라드의 < I May Be Wrong >이었다. 책 제목처럼 짧은 문장이 마음에 남았다. '나도 틀릴 수 있다.'그 문장을 붙잡고 자신의 지난 시간을 돌아봤다. 갈등은 서로 자신이 옳다고 믿을 때 더욱 깊어진다. 하지만 내가 틀릴 수도 있다고 생각하는 순간, 상대를 바라보는 눈이 달라진다. 그때 오래전 무위당의 말이 다시 떠올랐다. "밑으로 기어라."무너지고 나서야 그 말의 의미가 조금씩 보이기 시작했다. 높은 곳에 서려고 하기보다 자신을 낮추는 것. 내가 옳다는 생각에서 한 발 물러나 상대의 자리를 바라보는 것. 앞에 서서 이끌기보다 때로는 뒤에서 사람과 사람을 이어주는 것. 어쩌면 '밑으로 기어라'는 말은 자신을 작게 만들라는 뜻이 아니었는지도 모른다. 황도근에게 그 시간은 아픈 시련이었지만, 동시에 40여 년 전 무위당이 건넨 그 말의 의미를 다시 배우는 시간이기도 했다.황도근에게 물리학과 생명사상은 서로 다른 길이 아니다. 물질의 근원을 따라가다 보면 결국 우주에 닿고, 생명의 근원을 따라가도 우주와 만난다는 것이다. 별에서 만들어진 원소가 모이고, 그것이 분자가 되고, 생명이 된다. 그리고 생명은 서로 관계를 맺으며 하나의 공동체를 이룬다. 결국 우주에서 시작된 물질과 생명은 서로 연결된 존재라는 것이 그의 생각이다.그는 불교의 연기론과 무위당 장일순의 생명사상, 해월 최시형의 경물사상, 현대 물리학이 서로 다른 언어로 같은 세계를 이야기하고 있다고 본다.그렇다면 인간만을 세상의 중심에 놓을 수 없다. 사람도 자연이고, 나무도 자연이며, 길가에 피어난 작은 풀 한 포기도 우주의 일부다. 그래서 그에게 생명사상은 거창한 철학이나 관념이 아니다. 내가 아닌 다른 생명을 어떻게 바라보고, 세상을 어떻게 대할 것인가에 대한 삶의 태도다.무위당을 기억하며 황도근이 자주 떠올리는 장면이 있다. 1989년 원주에서의 첫여름날 무위당의 집 마당에 풀이 무성하게 자랐다. 황도근은 낫을 들고 마당의 풀을 베기 시작했다. 그 모습을 본 무위당은 그에게 무엇을 하고 있느냐고 물었다. 황도근이 풀을 베고 있다고 답하자, 무위당은 다시 물었다. 그 풀을 직접 키웠느냐는 질문이었다. 황도근은 순간 말문이 막혔다. 손에 들고 있던 낫을 내려놓았다.무위당이 자신의 마지막 글에 '일초(一艸)'라는 이름을 붙인 것도 같은 맥락이었다. 거대한 나무나 이름난 꽃이 아니라 이름조차 없는 풀 한 포기였다. 낮고 작은 생명 하나를 바라보는 시선. 황도근에게 그 풀 한 포기는 무위당이 평생 이야기했던 생명사상을 가장 선명하게 보여주는 장면으로 남아 있다.황도근이 바라보는 지금은 '대전환의 시대'다. 산업혁명은 풍요를 가져왔지만 기후위기를 남겼고, 스마트폰과 디지털 기술은 세상을 연결하는 동시에 사람들을 고립시키고 있다. AI와 로봇이 인간의 노동을 대신하는 시대가 됐지만, 기술의 발전만큼 사람들의 행복이 커진 것은 아니다. 그는 지금의 문명을 '죽임의 문명'이라고 표현한다.그가 미래의 가치로 다시 꺼내는 것은 '생명'과 '협동'이다.무위당이 강조했던 해월 최시형의 '경물(敬物)', 모든 생명을 함부로 대하지 않는 태도 역시 그가 생각하는 미래사회의 중요한 가치다. 황도근에게 생명사상은 과거를 기억하는 일이 아니다. 문명의 방향을 다시 묻고, 사람과 자연이 함께 살아갈 길을 찾는 현재진행형의 질문이다.황도근이 다시 교육을 이야기하는 이유도 여기에 있다. 그가 생각하는 교육은 지식을 전달하거나 정답을 가르치는 일이 아니다. 사람과 자연, 그리고 사람과 사람이 어떻게 함께 살아갈 것인지를 배우는 과정이다. 그래서 그의 교육은 강의실을 벗어나 숲으로 향한다. '무위당숲학교'와 '무위당 청년학교'에서 젊은이들과 숲을 걷고, 지역의 역사와 인문학을 살핀다. 유치원생들과 숲을 걷기도 하고, 원주의 백로를 6개월 넘게 관찰하면서 기록하는 시민과학 프로그램도 지속적으로 하고있다.그에게 숲은 또 하나의 교실이다. 자연을 직접 보고 경험하면서 생명의 관계를 배우고, 함께 걷고 이야기하는 과정에서 협동의 의미를 익힌다.원주는 황도근에게 단순한 삶의 터전이 아니다. 무위당 장일순을 만나 생명과 협동을 배웠고, 그 가르침을 다시 사람들과 나누는 삶을 시작한 곳이다. 그가 지금도 강의실보다 숲을 찾는 이유다. 배움은 삶에서 시작되고, 삶은 결국 사람과 자연의 관계 속에서 이어지기 때문이다.젊은이들에게 어떤 말을 해주고 싶으냐는 질문에 황도근은 무위당의 글 한 구절을 꺼냈다.그는 다음 세대가 높은 곳에 오르고 더 많이 갖는 것을 성공으로 여겨온 기성세대와 달리, 자신의 방식대로 살아갈 수 있어야 한다고 말한다. 그의 아들도 삶의 많은 것을 정리하고 가족과 함께 소금강 산속으로 들어갔다. 처음에는 걱정했지만, 숲과 계곡, 바다를 가까이하며 살아가는 손자들의 모습을 보면서 생각이 달라졌다.그에게 중요한 것은 삶의 형태가 아니라 그 삶을 스스로 선택했느냐다. 황도근이 젊은이들에게 전하는 또 하나의 문장은 "네 안에 떠내려가지 않을 섬을 만들라"다. 세상의 기준이나 유행에 휩쓸리지 않고 자신의 생각과 삶의 중심을 지키라는 뜻이다.AI와 로봇이 인간의 많은 능력을 대신하는 시대, 그가 인간에게서 찾는 가치는 오히려 삶의 경험과 관계다. 결국 '하나의 풀'이 된다는 것은 작아지는 것이 아니라, 남이 정한 기준에서 벗어나 자신의 자리에서 자신의 삶을 살아가는 일인지도 모른다.