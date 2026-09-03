김진숙 "사고 내면 망할 수도... 최소한의 경각심 있어야"

2024년 아리셀 리튬전지 공장 화재로 23명의 노동자가 숨졌습니다. 1심은 아리셀 대표자 박순관에게 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 책임을 물어 징역 15년을 선고했지만, 2심은 징역 4년으로 대폭 감형했습니다. 아리셀 참사 대책위와 산재피해 유가족협의회는 2심 판결의 부당함을 알리고 대법원의 정의로운 판단을 촉구하고자 제출한 탄원서를 공개합니다.

큰사진보기 ▲23명 노동자가 사망한 ‘아리셀 참사’ 2심 판결 과정과 선고에 대한 기자간담회가 28일 오후 서울 중구 민주노총 교육장에서 아리셀참사대책위와 아리셀산재피해가족협의회 주최로 열렸다. 중대재해처벌법 위반으로 기소된 박순관 아리셀 대표는 1심에서 징역 15년을 선고받았으나, 항소심에서는 원심보다 대폭 감형된 징역 4년을 선고받았다. 아들인 박중언 아리셀 운영총괄본부장도 1심 징역 15년에서 항소심 7년으로 줄었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김진숙 민주노총 부산본부 지도위원 ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲김진숙 자필탄원서 ⓒ 김진숙 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원입니다.

재판장님. 저는 80년대 조선소에서 용접공으로 일했던 노동자 김진숙입니다.그때 노동자들은 참 많이도 죽고 다쳤습니다. 저도 눈알에 용접 불똥을 맞거나 얼굴이 패이거나 몸 여기저기에 불똥을 맞은 작은 사고부터, 손바닥이 찢어지거나 발목이 부러진 사고의 흔적들이 몸 여기저기에 남아 있습니다. 다 운명이라고 생각했습니다. 떨어져 죽고, 끼여 죽고, 터져 죽고, 타 죽는 동료들을 보면서도 먹고 살려면 어쩔 수 없는 일이라 생각했습니다.91년 민주노조가 들어서고, 조합원들의 생명을 지키겠다고 노조에서 명예 감독관 제도가 만들어지자 기적 같은 일이 일어났습니다. 사고가 확 줄어든 것입니다.명예 감독관들이 한 일은 거창한 일이 아니었습니다. 사다리를 고정시키고, 위험해 보이는 곳엔 작업을 중지시키고 안전조치를 한 다음 작업을 재개하고, 벗겨진 전기선을 보수하고, 낡은 작업공구들을 교체하는, 현장에서 끊임없이 시정을 요구한 것들이 시정된 것뿐이었습니다. 이것만으로 사람이 안 다칠 수 있다니, 더 이상 안 죽을 수 있다니. 기쁘기보단 허탈했습니다.저는 그렇게 무수히 죽어간 동료들을 생각하면 지금도 너무 미안합니다. 아빠를 잃고 더 가난한 동네로 이사를 갔던 아이들은 어떻게 자랐을까요. 사고는 거의 같은 유형으로 반복해서 일어나는 일이 흔합니다. 회사의 무신경 때문이지요.만약 사업주가 사람의 목숨값에 합당한 처벌을 받고 회사가 타격을 입어도 그럴까요. 아리셀 박순관의 처벌은 그래서 중요합니다. 저런 사고를 내면 감옥을 오래 사는구나, 망할 수도 있겠구나. 최소한 그 정도의 경각심은 있어야 하지 않겠습니까. 사람이 미워서 처벌하자는 게 아닙니다. 더 이상의 억울한 죽음들을 막기 위해섭니다.비상구의 위치도 알려주지 않고, 아니 출입구가 어딘지도 제대로 숙지하지 못한 채 갇혀 처참히 죽어간 원혼들, 도저히 풀 길이 없는 유가족들의 통한의 마음으로 판단해 주시길 간곡히 호소드립니다.탄원인 : 김진숙(민주노총 부산본부 지도위원)