박범계 "혁신당 합당, 조국 생각 중요... 김민석도 언젠가 만날 것"

큰사진보기 ▲왼쪽은 김민석 더불어민주당 대표, 오른쪽은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 ⓒ 오마이뉴스 남소연 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표 직속 대통합추진단장인 박범계 의원이 조국혁신당과의 통합과 관련해 "조국 전 대표(혁신정책연구원장)의 생각이 중요하고, 그런 측면에서 (김민석) 당대표도 언젠가 만나실 것"이라고 말했다.박 의원은 2일 오전 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "저도 이해식 의원(혁신당연대분과)과 함께 조 전 대표를 만나 진솔하고 겸허하게 여러 얘기를 나눠볼 생각"이라며 이같이 전했다.그는 "이 의원과 혁신당 사무총장인 정춘생 의원이 실무적으로 얘기하고 있다"며 "우리는 합당과 연대 양쪽을 다 열어놓고 있다"고 설명했다. 다만 김 대표가 전당대회 때부터 얘기한 대로 ① 각 당의 민주적 절차를 거쳐서 ② 다수가 동의하는 경우 합당이 가능하다는 기준이 전제라고 강조했다.또한 박 의원은 신장식 혁신당 대표가 민주당의 통합 추진을 '잡탕연대'라고 비판한 발언을 거론하며 "정체성을 잃게 만드는 산술적 절충이 아니고, 각자의 정치적 정체성을 분명히 하면서 연대와 통합을 얘기하는 것"이라고 했다.그러면서 "그런 측면에서 오히려 김 대표는 다 열어놓고 있다"며 "신 대표에게 전향적인 생각을 가져봐 주십사 하는 부탁의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.이에 진행자인 방송인 김어준씨가 '합당하려면 올해 안에 마무리해야 한다, 시간이 많지 않다'고 묻자, 박 의원은 "당대표가 우리 TF에 대해 '속도전'이라는 표현을 썼다. 합당 문제 등이 매우 빠르게 진행될 가능성이 있다"고 답했다.이날 방송에 함께 출연한 진성준 의원(진보연대분과)은 "통합, 합당이 최선인데 그 키는 혁신당이 쥐고 있는 것 같다"며 "혁신당은 합당해 선거에 임하는 것이 좋은지, 아니면 선거에서 공조하더라도 독자적인 노선을 걷는 것이 유리한지 판단할 수밖에 없을 것 같다"고 말했다.대통합추진단은 민주진보진영과의 통합과 외연 확장을 동시에 진행하기 위한 특별기구다. 김 대표는 8월 24일 박범계 의원을 단장으로 임명했다. 추진단 산하의 진보 연대 분과는 진성준 의원, 혁신당 연대 분과는 이해식 의원, 영입 확장 분과는 황명선 의원이 맡았다.