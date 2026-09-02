박범계 "혁신당 합당, 조국 생각 중요... 김민석도 언젠가 만날 것"

김민석 더불어민주당 대표 직속 대통합추진단장인 박범계 의원이 조국혁신당과의 통합과 관련해 "조국 전 대표(혁신정책연구원장)의 생각이 중요하고, 그런 측면에서 (김민석) 당대표도 언젠가 만나실 것"이라고 말했다.
박 의원은 2일 오전 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "저도 이해식 의원(혁신당연대분과)과 함께 조 전 대표를 만나 진솔하고 겸허하게 여러 얘기를 나눠볼 생각"이라며 이같이 전했다.
그는 "이 의원과 혁신당 사무총장인 정춘생 의원이 실무적으로 얘기하고 있다"며 "우리는 합당과 연대 양쪽을 다 열어놓고 있다"고 설명했다. 다만 김 대표가 전당대회 때부터 얘기한 대로 ① 각 당의 민주적 절차를 거쳐서 ② 다수가 동의하는 경우 합당이 가능하다는 기준이 전제라고 강조했다.
또한 박 의원은 신장식 혁신당 대표가 민주당의 통합 추진을 '잡탕연대'라고 비판한 발언을 거론하며 "정체성을 잃게 만드는 산술적 절충이 아니고, 각자의 정치적 정체성을 분명히 하면서 연대와 통합을 얘기하는 것"이라고 했다.
그러면서 "그런 측면에서 오히려 김 대표는 다 열어놓고 있다"며 "신 대표에게 전향적인 생각을 가져봐 주십사 하는 부탁의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.
이에 진행자인 방송인 김어준씨가 '합당하려면 올해 안에 마무리해야 한다, 시간이 많지 않다'고 묻자, 박 의원은 "당대표가 우리 TF에 대해 '속도전'이라는 표현을 썼다. 합당 문제 등이 매우 빠르게 진행될 가능성이 있다"고 답했다.
이날 방송에 함께 출연한 진성준 의원(진보연대분과)은 "통합, 합당이 최선인데 그 키는 혁신당이 쥐고 있는 것 같다"며 "혁신당은 합당해 선거에 임하는 것이 좋은지, 아니면 선거에서 공조하더라도 독자적인 노선을 걷는 것이 유리한지 판단할 수밖에 없을 것 같다"고 말했다.
대통합추진단은 민주진보진영과의 통합과 외연 확장을 동시에 진행하기 위한 특별기구다. 김 대표는 8월 24일 박범계 의원을 단장으로 임명했다. 추진단 산하의 진보 연대 분과는 진성준 의원, 혁신당 연대 분과는 이해식 의원, 영입 확장 분과는 황명선 의원이 맡았다.