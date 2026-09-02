장관 후보 첫출근 용혜인, 비례 유지 논란에 "청문회 잘 준비하겠다"

큰사진보기 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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성평등가족부장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 '비례대표 의원직 유지' 논란에 대해 "많은 걱정과 우려를 알고 있다"면서 인사청문회를 통해 소명하겠다는 뜻을 밝혔다.용혜인 후보자는 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문 준비 집무실로 첫 출근을 하며 비례직 유지 논란에 대해 "청문회는 제가 혼자 이야기하는 공간이 아니라 국민과 함께 소통하는 공간"이라며 "그 과정에서 많은 말씀을 나눌 수 있도록 청문회를 잘 준비하겠다"라고 밝혔다.그러면서 "이 부분에 대해선 많은 걱정과 우려가 있다는 걸 경청하고 있고 잘 알고 있다"라며 "제 입장이나 생각을 국민들께 잘 말씀드릴 수 있도록 청문회를 준비해 나가겠다"라고 덧붙였다.여성계가 우려해 온 검찰 보완수사권 폐지와 관련해서도 "피해자들이 보완수사나 재수사 과정에서 권익이 침해되지 않도록 현장 목소리를 폭넓게 경청하고 관련 부처들과 긴밀히 협의해 나가겠다"라고 밝혔다.용 후보자는 "지난 1년간 성평등가족부는 조직 확대 개편을 완수하고 위축됐던 정책 추진 기반을 복원했다"라며 "국정과제 토대는 마련됐다. 이제 속도와 성과가 필요하다"라고 강조했다. 그러면서 "디지털성범죄와 친밀관계폭력 같은 젠더폭력에 선제적으로 대응하겠다. 일터에서의 성평등도 완성해 나가겠다"라고 덧붙였다.앞서 용 후보자는 장관에 임명되더라도 비례대표 의원직을 유지하겠다며 "개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다"라고 밝힌 바 있다. 이를 두고 정치권에서 비판이 이어지는 가운데 청와대는 인사청문회 과정에서 용 의원이 비례대표직 유지 논란에 대해 소명할 기회가 주어져야 한다는 입장이다.