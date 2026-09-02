송영길, 용혜인에 혹평 "벼락출세, 특혜, 불공정"

큰사진보기 ▲송영길 더불어민주당 의원. 사진은 지난 7월 8일 오전 서울 여의도 더불어민주당 당사에서 오는 8.17 전당대회 당대표 출마를 선언하고 있는 모습. ⓒ 유성호 관련사진보기

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"2030이 자기 세대 중에 누구를 장관 시키고 뭘 발탁했다, 그래서 거기에 공감을 가는 경우가 얼마나 있을까? 오히려 과연 이게 공정한가. 갑자기 벼락출세하고 특혜를 이중 삼중으로 받은 것이지 않나.



비례대표를 두 번 한다는 것은 사실 관례에 맞지 않는 일이다. 그런데 장관 시키는데 또 국회의원까지 계속하겠다. 누가 보더라도 욕심으로 보이는 것이고, 불공정하게 느껴지는 것이다."

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 1일 국회 의원회관 자신의 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 최다선 국회의원인 송영길 의원(인천 연수갑)이 이재명 정부의 중폭 개각에 대해 대체적으로 긍정평가 하면서도 용혜인 성평등가족부장관 후보자에 대해서는 "민심이 수용하기 쉽지 않을 것"이라고 내다봤다. "벼락출세", "이중삼중 특혜", "불공정" 등의 표현을 사용했다.송영길 의원은 2일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 이재명 정부의 개각에 대해 "여러 가지로 의미 있는 지점이 있었다"면서 청와대 김경수 정무특보, 이해민 AI미래기획수석 인선과 이소영 중소벤처기업부장관 후보자 지명을 높게 평가했다. 민주진보 진영 강화와 능력에 따른 발탁이라는 총평이다.그러나 용혜인 성평등가족부장관 후보자(기본소득당 비례대표)를 향해선 혹평을 내놨다. 송 의원은 "동물의 왕국에 보면 세렝게티 초원에 누떼들이 개울물 건너갈 때 악어떼들의 습격을 다 막기는 어렵지 않나"라며 "지나가다 한 마리는 희생되는 경우도 있다"라고 운을 뗐다.이어 용혜인 후보자를 향해 "민심이 수용하기 쉽지 않을 것"이라면서 "이분을 성평등가족부장관으로 임명하는 것이 2030에게 무슨 소구력이 있을까에 대한 의문이 있다"라고 꼬집었다.청와대가 후보 지명 배경을 설명하면서 '30대 워킹맘'이라는 점을 강조한 데 대해서 송영길 의원은 오히려 '불공정' 이슈를 제기했다.송 의원은 향후 국회에서 열릴 장관후보자 인사청문회를 지켜보자는 입장을 견지하면서도 "2030은 벼락출세 발탁하는 것을 좋게 보지 않는다"라고 재차 강조했다. 이와 대조적으로 같은 당 전용기 의원이 지명직 최고위원(청년몫)으로 지명된 것을 상찬하기도 했다. 같은 1990년대생이지만 두 차례 지역구 의원으로 국민적 선택을 받았고, 오랜기간 당직을 거쳐 최고위원까지 올랐다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.이번 정부 개각의 또다른 뇌관으로 평가받는 김승원 법무부장관후보자(현 민주당 의원)에 대해서 송영길 의원은 후보자가 공소취소 등 현안에 대해 원칙적인 입장을 인사청문회에서 밝힐 것이라고 전망했다.국민의힘은 김승원 후보자가 최근 당내에서 '이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임(공취모)' 구성에 깊게 관여했다는 점을 문제삼고 있다.송영길 의원은 이전부터 조작기소 특검은 추진하되 특검의 공소취소 권한을 주는 것은 빼야 한다는 입장을 밝혀왔다. 송 의원은 "김승원 후보자도 (저와) 같은 입장"이라고 설명했다.'김승원 후보자가 법무부장관이 되면 수사지휘권 발동해서 대통령 사건을 취소하려는 것 아니냐'는 야당의 의심에 대해 송 의원은 "(김 후보자가) 원칙적으로 잘 답할 것"이라면서 "특검법에 공소취소 권한을 넣느냐 문제는 국회의 권한이지 장관의 권한이 아니다"라고 전제했다.그러면서 "장관이 검사를 지휘해서 그렇게(공소취소) 할 수 있느냐? 그게 그렇게 되겠나"라며 "쉽지 않은 일이다. 오히려 조작기소에 대한 특검이 만들어져서 조작 같은 사안이 실체적으로 밝혀진다면 형사소송법상 공소취소 대상이 되는 것"이라고 설명했다. 다만 이 권한을 특검법에 넣을 것인지에 대해서는 부정적으로 봤다. 조작 사실이 밝혀지면 현행 법안의 순리에 따라 처리하면 된다는 입장이다.