"사진 속 개구리, 이름 알고 나니 다르게 보여"

큰사진보기 ▲지난 1일 당진시립중앙도서관 해오름갤러리(2층)에서 김수정 대표가 「자연을 마주하다」에 전시된 사진을 소개하며 자연과 생명의 생존 위기에 대해 설명했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲계림공원으로 탐조를 나가 만난 새들의 모습을 카메라에 담았다. 계절에 따라 달라지는 새들의 모습과 행동을 관찰하며 생태환경의 변화를 기록했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진시립중앙도서관 2층 해오름갤러리를 찾은 취학 전 아이들이 전시된 생태 사진을 유심히 살펴보고 있다. 한 아이가 사진 속 생물을 가리키며 “엄마, 개구리야?”라고 묻는 등 식물과 개구리, 새의 모습을 관찰하며 자연에 대한 호기심을 보였다. ⓒ 김정아 관련사진보기

길을 걷다 문득 풀숲에서 개구리 한 마리를 발견한다. 나뭇가지 위에서 지저귀는 작은 새를 올려다보기도 한다. 하지만 대부분은 잠시 바라보다 다시 가던 길을 간다. 이름을 모르는 생명은 그렇게 우리의 일상에서 쉽게 스쳐 지나간다. 그런 작은 생명들을 오래 바라보고 기록해 온 사람이 있다. 생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표다.김수정 대표의 생태에세이 사진전 '자연을 마주하다' 1일부터 오는 30일까지 당진시립중앙도서관 2층 해오름갤러리에서 열린다. 이번 전시에서는 김 대표가 일상에서 직접 관찰하고 기록해 온 개구리와 새, 식물 등 다양한 생물의 모습을 사진으로 만나볼 수 있다(매주 월요일은 휴관).아울러 전시장에는 금개구리, 참개구리, 한국산개구리 등 우리 주변에서 살아가는 양서류를 비롯해 오색딱따구리, 박새, 곤줄박이, 동고비, 쇠박새, 오목눈이 등 다양한 조류가 사진으로 담겼다. 노루귀와 개망초 같은 식물도 전시돼 있다.특히 각 사진에는 생물의 이름을 함께 표기해 관람객들이 사진을 단순히 '생물다양성 사진'을 감상하는 데 그치지 않고, 사진 속 생물이 무엇인지 알아가는 과정에서 자연스럽게 생태에 관심을 갖도록 구성했다.전시된 사진 가운데 이벤트 표시를 찾아 퀴즈에 참여할 수 있는 프로그램도 마련됐다. 전시장 초입에 마련된 QR코드로 접속해 정답을 제출하면 추첨을 통해 소정의 선물을 받을 수 있다. 정답을 모를 경우 전시장에 비치된 생태에세이집 <자연을 마주하다>를 펼쳐 사진 속 생물의 이름을 찾아볼 수 있다. 사진과 책을 함께 살펴보며 생물의 특징과 관찰 과정을 자연스럽게 알아가는 방식이다.어린이와 가족이 함께 전시장을 찾는다면 사진 속 생물의 이름을 맞혀보고, 사진과 책을 번갈아 살펴보며 생태에 대한 관심을 넓혀보는 것도 좋다. 평소 쉽게 지나쳤던 개구리와 새, 풀꽃을 자세히 들여다보며 우리 주변의 자연을 새롭게 알아가는 시간이 될 수 있다.전시 제목인 '자연을 마주하다'에는 자연을 멀리 있는 대상으로 바라보는 것이 아니라 우리 곁에서 함께 살아가는 생명으로 바라보자는 의미가 담겼다. 개구리를 비롯한 양서류는 물과 육지를 오가며 살아가고 주변 환경 변화에 민감하게 반응하는 생물이다. 새 역시 먹이와 서식 환경에 따라 생태가 다르고 계절의 변화에 따라 모습이 달라진다. 따라서 한 마리의 개구리와 한 마리의 새를 관찰하는 일은 생물을 둘러싼 하천과 숲, 풀과 나무, 나아가 우리가 살아가는 지역의 생태환경을 살펴보는 일로 이어질 수 있다.김 대표의 사진이 특별한 이유도 여기에 있다. 화려하고 거대한 자연 풍경보다 우리가 일상에서 무심코 지나쳤던 작고 평범한 생명에 카메라의 시선을 멈췄기 때문이다. 카메라가 한순간을 기록한다면 (에세이)글은 우리가 놓쳤던 순간을 오래 바라보게 한다. 사진 속 한 생명을 바라보고, 자연 속 생명이 어디에서 어떻게 살아가는지 생각하다 보면 자연스럽게 우리가 살아가는 생태환경까지 관심이 넓어진다. 이번 전시는 사진과 글을 함께 선보임으로써 관람객들이 익숙한 일상 속에서도 주변의 생물을 새롭게 발견할 수 있도록 했다.이어 생태환경교육연구소풀씨 김수정 대표는 "이번 전시를 통해 관람객들이 우리가 살아가는 주변에도 다양한 생물이 함께하고 있다는 사실을 느꼈으면 한다"며 "우리 주변에 어떤 생물이 살아가고 있는지 관심을 갖고 바라보는 계기가 되었으면 좋겠다"고 전했다. 그러면서 "이번 전시가 관람객 각자의 일상에서 자연을 다시 바라보는 작은 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.가족들이 함께 방문해 "우리 동네에서도 본 적이 있나?" 하고 이야기를 나누다 보면 아이들에게는 자연을 배우는 유익한 시간이 되고, 가족에게는 평소 무심히 지나쳤던 일상의 자연을 새롭게 바라보는 시간이 될 수 있다. 전시장을 나선 뒤 돌아가는 길, 길가의 풀꽃이나 나뭇가지 위의 작은 새가 눈에 들어올지도. 전시를 통해 시작된 자연과의 만남이 우리의 일상으로 이어지길 바란다.