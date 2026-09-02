행복청 27년 예산, 대폭 증액... '행정수도 완성' 속도 낸다

큰사진보기 ▲2027년 주요사업별 정부 예산안 이미지 ⓒ 행복청 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 이하 행복청)의 2027년도 정부 예산안이 올해보다 2배 가깝게 대폭 증액됐다. 행정수도 세종 완성을 위한 핵심 국가시설 건립 사업이 마침내 본격적인 궤도에 오른 모양새다.행복청은 2027년도 정부 예산안에 행정중심복합도시 건설예산으로 총 5,689억 원을 반영했다고 밝혔다. 이는 2026년 예산인 2,904억 원보다 2,785억 원(95.9%) 늘어난 규모다.예산 확충의 가장 큰 요인은 국가 주요 시설 건립 예산의 대폭 증액이다. 행복청은 2026년 본격 착수한 대통령 세종집무실의 2027년 공사 착수 비용으로 2057억 원을 확보했다. 여기에 국회 세종의사당 기본설계 비용 1191억 원까지 대거 포함되면서 실질적인 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.도시의 정주 여건을 개선하고 정주 인프라를 넓히기 위한 예산도 대거 편성됐다. 치안과 사법 인프라 확충을 위해 세종경찰청과 세종지방법원 건립 등에 442억 원을 투입한다. 또한 행복도시-공주, 외삼-유성복합터미널, 회덕IC, 부강역~북대전 IC 등 4개 광역도로 노선 건설비용 173억 원과 5-2생활권 복합커뮤니티센터 건립비 160억 원도 반영됐다.문화·복지 인프라 분야에서는 2027년 도시건축박물관 개관을 앞둔 국립박물관단지 관련 예산 등 총 1,054억 원이 집행될 예정이다.박상옥 행복청 기획조정관은 "'27년 예산안 편성을 통해 국정과제인 행정수도 세종 완성에 대한 정부의 흔들림 없는 의지를 보여주었다"며 "국회 예산 심의 과정에서도 주요 사업들이 차질없이 반영될 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.