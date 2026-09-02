"폐기능 검사 인력 부족... 석면피해자 건강권 위협"

큰사진보기 ▲장재석 충남도의원 ⓒ 충남도의회 제공 관련사진보기

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석면 피해로인한 폐기능 검사 인력 보강과 요양 수당 등 석면 피해자에 대한 종합적인 지원책이 필요하다는 주장이 나왔다.2026년 6월 기준, 전국 석면피해 누적 인정자는 8970명이다. 이 중 충남에 거주하는 석면피해 인정자는 2753명으로 전국 대비 약 31%를 차지한다. 홍성군의 경우 1345명으로 충남 피해자의 절반을 차지하고 있다.이런 가운데 지난 1일 충남도의회 장재석 의원(홍성2·국민의힘)은 제371회 임시회 제1차 본회의 5분 발언을 통해 석면피해자 구제 제도의 내실화와 '충남형 석면피해 통합관리지원체계' 구축을 촉구했다.장 의원은 "과거 아시아 최대 규모의 석면광산이 있었던 충남은 여전히 최대 피해 지역이다. 하지만 현행 구제와 건강관리 제도는 오히려 후퇴하고 있다"고 지적했다.실제로 충남 석면피해자 건강관리서비스 운영인력은 기존 3명에서 2명으로 감축됐다.관련해 장 의원은 "홍성의료원에 폐기능검사 장비를 도입하고 호흡기내과를 개설했으나, 현재 계약직 임상병리사 1명이 검사를 전담하고 있다"며 "대체인력이 없어 휴가나 계약 만료 시 검사 공백이 발생해 서북부권 전역 석면피해자의 건강권이 위협받고 있다"고 지적했다.장 의원은 대책으로 ▲홍성의료원 폐기능검사 전담인력의 인건비 지원 및 고용안정 방안 마련 ▲검사부터 진료·치료까지 연계하는 '충남형 석면피해 통합관리지원체계' 구축 ▲요양생활수당 지급기한 연장(2년→5년) 및 교통비‧간병비 신설을 위한 석면피해구제법 개정 건의 ▲피해의 역사를 기록하고 치유를 돕는 '석면피해기록관' 건립 등을 제안했다.