"충남 역사 한곳에" 장승재 의원, 서산 도립박물관 건립 제안

큰사진보기 ▲장승재 의원 5분발언 “역사문화 집대성할 ‘도립박물관’ 건립해야” ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남의 역사와 문화유산을 체계적으로 연구·전시할 도립박물관을 서산에 건립하자는 제안이 나왔다. 충남 관련 유물이 전국과 해외 여러 기관에 흩어져 있는 만큼, 이를 연결하는 도 단위 문화유산 거점이 필요하다는 주장이다.장승재 충남도의원(더불어민주당·서산2)은 1일 열린 제371회 임시회 제1차 본회의 5분 발언에서 "충남은 백제 불교문화와 내포문화, 서해안 해양문화, 유교문화, 근현대 산업문화까지 다양한 역사 자산을 품고 있지만 이를 큰 틀에서 연구하고 전시할 대표 도립박물관이 없다"며 건립을 촉구했다.충남도 자료에 따르면 충남 관련 유물과 자료는 국·공·사립박물관 등 61개 기관에 49만 225점이 소장돼 있다. 이 가운데 발굴 유물은 23만 4853점이다. 해외 9개국 30개 기관에도 충남 관련 유물 493점이 흩어져 있다.장 의원은 서산 보원사지 출토 유물을 대표 사례로 들었다. 보원사지에서 출토된 금동여래상과 통일신라·고려시대 철조여래좌상 등 주요 유물이 국립부여박물관과 국립중앙박물관 등에 나뉘어 보관되고 있다는 것이다.그는 "유물은 출토된 지역의 역사적 맥락과 함께할 때 그 가치가 더욱 분명해진다"며 "분산된 충남 문화유산을 조사하고 연구·전시할 도 단위 플랫폼이 필요하다"고 말했다.다만 다른 박물관이 소장한 유물을 새 박물관으로 모두 옮기는 것은 소유권과 보존 여건, 해당 기관과의 협의가 필요한 사안이다. 도립박물관이 건립되더라도 유물을 일괄적으로 '환수'하기보다는 대여 전시와 공동 연구, 디지털 자료 구축 등을 통해 충남의 문화유산을 연결하는 역할이 현실적인 과제가 될 것으로 보인다.장 의원은 도립박물관을 단순한 유물 전시관이 아닌 15개 시·군 문화유산의 허브이자 복합문화공간으로 조성해야 한다고 제안했다. 학예 연구와 교육·문화 프로그램을 운영하고 주변 관광자원과 연계해 숙박과 음식, 특산물 소비로 이어지는 체류형 관광 거점으로 육성하자는 구상이다.입지로는 서산을 제시했다. 장 의원은 서산이 백제 불교문화와 내포문화의 중심지인 데다 보원사지와 해미읍성, 마애여래삼존상 등 역사문화 자원이 풍부해 도립박물관 건립에 적합하다고 주장했다.그러나 이번 제안은 아직 도 차원의 건립 방침이나 입지 결정으로 이어진 단계는 아니다. 사업을 현실화하려면 박물관의 성격과 규모를 정한 뒤 타당성 조사와 기본계획 수립, 재원 마련, 후보지 비교와 입지 선정 등의 절차를 거쳐야 한다. 충남도립박물관이 필요한지에 대한 공론화와 함께, 서산이 다른 시·군보다 적합한지를 뒷받침할 객관적인 논리도 마련해야 한다.장 의원은 "도립박물관을 더 이상 장기과제로 남겨둬서는 안 된다"며 "충남도는 타당성 조사와 기본계획 수립, 국비 확보, 입지 선정, 설계·건립과 운영계획으로 이어지는 구체적인 로드맵을 마련해야 한다"고 말했다.