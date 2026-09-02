서산 유일 해변관광지 '벌천포'... 피서철마다 거북이걸음

서산시 대산읍 오지리 주민들이 피서철마다 반복되는 벌천포 해변 일대의 극심한 교통 혼잡을 해소하기 위해 '벌말선 우회도로' 개설 사업을 조속히 추진할 것을 요구하고 나섰다.
벌천포 해변은 길이 약 1km, 폭 50m 규모의 서산 유일의 해변 관광지다. 몽돌과 자갈이 어우러진 뛰어난 해안 경관 덕에 피서철이면 평일 약 700명, 주말 약 1000명의 방문객이 찾는다.
그러나 진입도로의 폭이 좁고 차량 교행이 불가능한 단차로 구간이 많아 성수기마다 극심한 교통 혼잡이 발생하고 있다. 한쪽 방향 차량이 먼저 지나가야 반대편 차량이 이동할 수 있는 구조인 데다, 주차 공간마저 부족해 도로변 불법·장기 주정차도 기승이다.
이로 인해 주민들의 일상 이동은 물론 긴급차량 진출입 마비 등 안전 우려에 따른 민원이 지속해서 제기되는 실정이다.
벌말선 우회도로 사업은 2025년부터 본격 추진되어 행정 절차별 협의와 일부 토지 보상이 진행 중이다. 하지만 매년 피서철마다 교통 대란이 되풀이되면서 주민들의 불만과 답답함은 커지고 있다.
지역의 한 주민은 "피서철만 되면 일상적인 이동조차 어렵고, 사고나 응급상황 발생 시 신속한 대응이 불가능해질 수 있다"며 "토지보상이 일부 진행된 만큼 사업이 속도감 있게 가시화되길 바란다"고 호소했다.
박미화 대산읍장 역시 "벌천포는 많은 시민과 관광객이 찾는 해변인 만큼, 주민 불편과 안전 문제를 더 이상 방치할 수 없다"며 "주민 숙원인 벌말선 우회도로 개설사업이 조속히 완료될 수 있도록 행정적 노력을 다하겠다"고 밝혔다.
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