서산 유일 해변관광지 '벌천포'... 피서철마다 거북이걸음

큰사진보기 ▲서산시 대산읍 오지리 주민들이 피서철마다 반복되는 벌천포 해변 일대의 극심한 교통 혼잡을 해소하기 위해 ‘벌말선 우회도로’ 개설 사업을 조속히 추진할 것을 요구하고 나섰다. ⓒ 대산읍 관련사진보기

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서산시 대산읍 오지리 주민들이 피서철마다 반복되는 벌천포 해변 일대의 극심한 교통 혼잡을 해소하기 위해 '벌말선 우회도로' 개설 사업을 조속히 추진할 것을 요구하고 나섰다.벌천포 해변은 길이 약 1km, 폭 50m 규모의 서산 유일의 해변 관광지다. 몽돌과 자갈이 어우러진 뛰어난 해안 경관 덕에 피서철이면 평일 약 700명, 주말 약 1000명의 방문객이 찾는다.그러나 진입도로의 폭이 좁고 차량 교행이 불가능한 단차로 구간이 많아 성수기마다 극심한 교통 혼잡이 발생하고 있다. 한쪽 방향 차량이 먼저 지나가야 반대편 차량이 이동할 수 있는 구조인 데다, 주차 공간마저 부족해 도로변 불법·장기 주정차도 기승이다.이로 인해 주민들의 일상 이동은 물론 긴급차량 진출입 마비 등 안전 우려에 따른 민원이 지속해서 제기되는 실정이다.벌말선 우회도로 사업은 2025년부터 본격 추진되어 행정 절차별 협의와 일부 토지 보상이 진행 중이다. 하지만 매년 피서철마다 교통 대란이 되풀이되면서 주민들의 불만과 답답함은 커지고 있다.지역의 한 주민은 "피서철만 되면 일상적인 이동조차 어렵고, 사고나 응급상황 발생 시 신속한 대응이 불가능해질 수 있다"며 "토지보상이 일부 진행된 만큼 사업이 속도감 있게 가시화되길 바란다"고 호소했다.박미화 대산읍장 역시 "벌천포는 많은 시민과 관광객이 찾는 해변인 만큼, 주민 불편과 안전 문제를 더 이상 방치할 수 없다"며 "주민 숙원인 벌말선 우회도로 개설사업이 조속히 완료될 수 있도록 행정적 노력을 다하겠다"고 밝혔다.