지중해 최대 휴양도시에서 만난 문화유산

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲문화도시에서 휴양도시로 변한 안탈랴 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲하드리아누스문 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲하드리아누스문 주변에서 발굴된 석재 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲그리스 신전 위에 만들어진 케식 미나렛 ⓒ 이상기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲흐들륵탑 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다에서 돌아본 이블리 미나렛과 무라트 파샤 모스크 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲안탈랴만에서 바라 본 서쪽 산악지대 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲공화국 광장의 아타튀르크 동상 ⓒ 이상기 관련사진보기

안탈랴는 지중해 최대의 휴양도시다. 그것은 지중해를 끼고 있는 항구도시로 리조트가 많고 즐길 거리가 많기 때문이다. 매년 1700만 명 정도 외국인 관광객이 찾을 정도로 세계적인 관광도시가 되었다. 대표적인 볼거리는 하드리아누스문으로부터 항구에 이르는 구시가지인 칼레이치(Kaleiçi)에 모여 있다. 칼레이치는 구도심 또는 성내(城內)라는 뜻을 가진 튀르키예어다.동문인 하드리아누스문에서 출발하면 칼레이치 박물관, 케식(Kesik) 미나렛, 요새 겸 등대 역할을 한 흐들륵(Hidirlik) 탑까지 길이 일직선으로 이어진다. 하드리아누스문은 기원후 130년 하드리아누스가 이곳을 방문한 것을 기념해 세워졌다. 세 개의 아치형 문으로 이루어져 있으며, 튀르키예어로는 위츠카플라르(Üçkapilar)라 불린다. 셀주크투르크 시대 문밖을 성벽이 둘러싸고 있어 잘 보존될 수 있었다.1950년대 길을 내기 위해 성벽을 철거하면서 옛 모습을 찾게 되었다. 1959년 복원공사를 거쳐 로마시대 바닥을 드러나도록 했다. 일부 바닥에는 투명 아크릴을 덮어 훼손되지 않도록 했다. 그러므로 계단을 통해 바닥으로 내려간 다음 가운데 아치문을 지나 다시 계단을 올라가면 칼레이치로 들어설 수 있다. 바닥에는 홈이 파여 있는데, 그것은 성문을 드나들던 마차의 바퀴 자국이다.세 개의 아치형 문을 네 개의 기둥이 받치고 있다. 기둥의 주두(柱頭)는 이오니아식과 코린트식이 결합한 장식을 보여준다. 주두 위 좌우에는 꽃무늬 장식이 있고, 2층과 연결되는 기둥 상단부에는 사자머리 장식이 있다. 아치형 문 천정에도 꽃무늬 장식이 있다. 하드리아누스문은 2층으로 되어 있었으나 현재는 1층만 남아 있다. 연구자들은 2층에 하드리아누스 황제 관련 조각이 새겨져 있었을 것으로 추정한다.성문 양쪽으로는 성벽과 연결되는 탑이 있다. 율리아 산타 탑으로 불렸으며, 13세기 셀주크투르크 카이쿠바드 1세에 의해 아라비아 양식의 탑으로 개조되었다. 발굴 복원시 문 아래쪽에서 12개의 청동 글자가 발견되었다고 한다. 이 글자들은 하드리아누스를 기리는 비문의 일부였을 것으로 추정된다. 현재도 발굴 당시 나온 주초석과 기둥 일부가 한쪽 옆에 전시되어 있다. 하드리아누스문은 안탈랴 관광의 출발지여서 늘 붐빈다.하드리아무스문을 지나면 비교적 좁은 길이 서쪽 항구 방향으로 이어진다. 길 주변으로 그리스로마 시대부터 오스만투르크 시대에 이르는 수많은 건축물이 위치하고 있다. 대표적인 문화유산으로 칼레이치 박물관, 케식 미나렛, 흐들륵 탑이 있다. 그리고 조금 떨어진 곳에 테켈 메흐메트 파샤 모스크, 이블리 미나렛 등이 있다. 칼레이치 박물관은 2007년 지중해 문명연구센터가 개설한 민속학 박물관이다.케식 미나렛은 원래 기원후 2세기 로마시대 만들어진 신전이었다. 7세기 비잔틴 시대 성모마리아 교회로 바뀌었고, 곧이어 우마이야 왕조의 침입으로 심하게 파괴되었다. 9세기 수리가 이루어졌고, 13세기 초 셀주크투르크 시대 리모델링을 통해 이슬람 사원으로 개조되었다. 이때 미나렛이 만들어졌다. 오스만시대를 거치며 사원으로 사용되다가 1896년 화재로 심각하게 파괴되었다.이때 나무로 만든 미나렛 상부 첨탑 부분이 불에 타 부러진 미나렛이라는 이름을 얻게 되었다. 2019년 손상된 원뿔 모양의 첨탑이 현재와 같은 모습으로 복원되었다. 그리고 2021년 3월부터 모스크의 기능을 회복하였다. 건물에 남아 있는 그리스 문자와 넝쿨무늬 장식을 통해 로마시대 문화유산의 수준과 가치를 짐작할 수 있다. 케식 미나렛은 흐들릭 탑과 함께 로마시대 역사와 흔적을 발견할 수 있는 대표적인 문화유산이다.흐들륵 탑은 칼레이치가 항구와 만나는 절벽 위에 자리 잡고 있다. 기원후 2세기 로마시대 요새 겸 등대로 처음 세워졌다. 사각형 기단 위에 원통형 탑을 올린 형태로 높이가 14m나 된다. 탑 동쪽에 문이 있고, 문을 통해 안으로 들어간 다음 계단을 통해 위로 올라갈 수 있다고 한다. 탑은 셀주크와 오스만 투르크 시대 수리 복원되었다. 탑 주변에는 성벽과 요새를 보완하는 석재들이 널려 있으며, 이를 보호하기 위해 유리판을 깔았다.흐들륵이라는 이름은 아랍어 성자를 뜻하는 알 흐드르(al-Khidr)에서 나왔다. 알 흐드르는 매년 봄 선지자 엘리야와 만나는데, 이때 봄축제가 열렸다고 한다. 이슬람 세계에서 봄축제가 열리는 장소를 일반적으로 흐들륵이라고 부른다. 그러므로 이곳 흐들륵 탑에서는 5월 6일 봄축제가 열린다. 이날 풍요를 가져다주는 성자 흐드르와 물의 신 엘리야가 만나 땅과 물의 융합을 이루고, 재생 희망 성공을 가능케 한다고 믿는다.이들을 보고 유람선을 타러 가는 길에 안탈랴 민속학박물관을 만날 수 있다. 이곳은 안탈랴 문화유산 중 전통의상과 건축 관련 유물이 많은 것으로 알려져 있다. 안탈랴를 대표하는 고고학박물관은 칼레이치가 아닌 성밖 콘얄트(Konyaalyi) 지역에 있다. 그곳에는 안탈랴와 주변에서 발굴된 중요 문화유산들이 13개 전시실에 나눠 전시되었다고 한다. 그중 그리스 로마시대 대리석 조각들이 가장 볼만한 것으로 알려져 있다. 그러나 2025년 7월부터 철거를 위해 폐쇄 중이어서 가볼 수 없었다.유람선을 타려면 절벽을 따라 나 있는 계단을 내려가야 한다. 방파제로 양쪽을 막은 고대 항구는 요트와 유람선 선착장으로 바뀌었다. 이곳에서 유람선을 타고 안탈랴만을 한 바퀴 돌기로 한다. 지금까지 육지에서 바다를 바라보았다면, 이제는 바다에서 안탈랴 구시가지와 주변 높은 산을 조망할 것이다. 배를 타고 항구를 나가며 칼레이치 성벽을 볼 수 있다. 선수를 돌려 바다로 나가면서 성벽 너머로 무라트 파샤(Murat Paşa) 모스크와 이블리 미나렛이 보인다.남쪽의 무라트 파샤 모스크는 오스만투르크 시대인 1570년 세워졌다. 멀리서도 세 개의 돔과 뾰족한 첨탑을 볼 수 있다. 북쪽에 있는 이블리 미나렛은 안탈랴의 랜드마크로 땅과 바다 어디서나 볼 수 있다. 이블리는 홈이 파였다는 뜻으로 미나렛 기둥에 8개의 홈이 파여 있다. 미나렛은 높이가 38m나 되며 예배 시간을 알리는 무엣진(Muezzin)이 위로 올라가 아잔 소리를 내곤 했다. 그러나 현재는 스피커를 설치해 아잔 소리를 낸다.나중에 공화국 광장에 올라 내려다본 바에 따르면, 무라트 파샤 모스크는 두 줄로 배열된 여섯 개의 붉은색 돔으로 이루어져 있다. 1373년 메흐멧 베이에 의해 재건되어 현재에 이르고 있다. 원래 무라트 파샤 모스크는 셀주크투르크 케이쿠바드 1세 때 처음 세워졌다가 14세 전반 훼손되었다고 한다. 그러므로 사원이 셀주크투르크 시대 양식을 따르고 있다.바다로 완전히 나가면 서쪽의 높은 산봉우리들을 볼 수 있다. 봉우리 너머에는 해발이 2,366m나 되는 타흐탈(Tahtali)산까지 있다. 산 중턱 726m까지 차로 올라간 다음, 그곳에서 케이블카를 타고 산 정상까지 10분이면 올라갈 수 있다. 배는 동쪽으로 얄림 공원까지 운행한다. 카랄리올루(Karaalioğlu) 공원으로부터 얄림(Yalim) 공원에 이르는 절벽 위에는 고급 주택과 리조트가 자리 잡고 있다.유람선에서 내린 후 항구에서 엘리베이터를 타고 공화국 광장으로 올라간다. 광장에는 튀르키예 공화국의 건국 영웅이자 초대 대통령인 아타튀르크 동상이 있다. 그의 이름은 무스타파 케말(1881~1938)로, 1923년부터 1938년까지 대통령을 하면서 대대적인 개혁을 통해 터키의 근대화와 산업화를 추구했다. 그는 종교적인 면에서 세속주의를, 정치적인 면에서 공화정을, 사회적인 면에서 민족주의를 채택해 튀르키예 역사와 문화의 새시대를 열었다.