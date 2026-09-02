어머니의 임종을 바라보며 쓴 시

큰사진보기 ▲윤명규시인의 신간 <땅의 식욕을 받아적는 오후>군산에 사는 농부시인으로 이번 4번째 시집까지 주로 땅과 바다, 그리고 어머니를 소재로 쓴 시가 많다. ⓒ 미네르바(지성의상상) 관련사진보기

아침 하늘이 세 뼘쯤 낮게 내려 않은 날이면

어머니는 습관처럼 비를 점치셨다.

그의 갈라진 입술에 최후의 금빛 햇살이 머물던 어느 날

비로서 나는 젖은 필기구를 내려놓고

땅의 깊은 숨소리를 듣기 시작했다

독자의 손 끝에 내가 받아 적은 땅의 박동이 전해지길 소망한다

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접동백이 치마폭을 휘날리며 / 돌아앉아 혼절한 사월 / 지표의 빗장을 열고 내려가 / 어둠의 모서리를 들춰낸다//

겨우내 뭉쳐진 흙의 육질은 / 굶주린 식욕을 사방으로 뻗치고 / 낮게 깔린 신록들 엎드려

그들의 밀담을 받아 적는다 //

하나 반쯤 넘어 기운 태양빛은 / 여린 잎사귀의 실핏줄을 진동하고 / 숨가쁜 이승을 건너가는 마른 입술에 / 최후의 금빛 붓질을 한다//

비워야 채워지는 비정한 섭리 앞에서 / 나는 눈물 젖은 볼펜을 내려놓는다//

누적된 시장기가 비로소 본질을 부른다 / 땅은 이제 한 생까지 삼키려 들고 //

그녀는 기꺼이 그 비옥한 흙 속으로 / 낯선 쉼표가 되어 파고든다// (시의 전문)

시간마저 검게 응고되어

비린내의 흔적까지 유폐한

숨 가쁜 콘크리트 지퍼



수천 수억 년

포구의 목울대를 혼들어대던 파도는

방조제 너머에서 마른침을 삼키고

숨 멎은 갯벌 위로

노랑조개 닭은 틀니들만

입 벌린 채 바람을 여과한다



(중략)



흉터들만 저공비행 하는 폐 어장

바다가 제 눈을 찔러 흘리는 마지막 눈물이

뻘주름 사이 스산한 기록으로 남는다

'군산을 책의 도시로'라는 주제로 시작된 '군산 북페어(2026.8.28.-30)'가 끝났다. 올해로 3회를 맞은 군산 북페어는 전국 각지에서 찾아온 책방, 출판사, 창작자 그리고 방문객으로 팔월 마지막 주를 뜨겁게 달구었다. 해마다 행사 규모가 커지면서 올해는 1만 명이 넘는 관람객이 다녀갔다고 한다. 군산책방들 20여 곳은 '군산빌리지'라는 이름으로 별도의 공간에서 관람객들과 소통했다.수많은 책 속에서 눈에 띈 시집 하나가 있다. 군산 윤명규 시인의 신작 <땅의 식욕을 받아 적는 오후>(2026년 6월 출간)다. 윤 시인과는 지역문학모임에서 겨우 몇 번 인사한 정도에 불과하지만 작년에 선물로 받은 그의 두 번째 시집 <흙의 메일>을 읽었을 때, 다른 시인들의 사유나 시 작법과는 조금 남다르다고 느꼈다. 시집 제목에 대한 궁금증으로 읽기를 내달렸다. 아래는 총 55편의 시를 쓴 시인의 말이다.시집 첫 페이지에 있는 시인의 말은 시집의 가장 마지막 시 <땅의 식욕을 받아 적는 오후>로 직통한다.시인은 어머니의 임종을 바라보며 쓴 시라고 했다. 꽃이 피고 땅이 열리고 새 계절이 시작되는 사월에 세상에서 가장 소중한 어머니의 생을 받아들이기 위해 몸을 여는 땅을 보았다. 죽음을 거스르지 못하는 인간의 거대한 두려움을 땅의 식욕으로 대치하여 표현한 시인. 시 구절에 나오는 혼절한 사월 만큼이나 나도 혼절하여 떨리는 눈을 비비며 시인의 시 세계로 들어갔다.어머니의 마지막 순간까지도 시인은 어머니께 태양의 금빛 붓질을 선사한다. 그녀와의 마지막 이별을 오로지 극한의 슬픔만으로 토해내지 않고 아름다운 작별, 언젠가 다시 만날 약속의 무지개 다리를 그려 놓는 시인의 마음이 다정하고 따사롭기만 하다. 부모와의 이별을 생각할 때 힘이 되는 시, 김사인 시인의 <공부>가 떠올랐다.윤 시인이 시의 소재로 선택하는 시어는 주로 '어머니', '바다', '흙과 강'처럼 자연적 서사에 그 뿌리를 두고 있다. 또한 시인이 경험한 일, 살아서 움직이는 일을 기반으로 시적 표현에서 최소한의 오류가 없는 글을 쓰자는 것이 그의 원칙이라 한다. 시사적이고 군더더기 없는 현실 참여적인 시 쓰기를 좋아한다는 시인은 <하제의 눈물>이라는 시에서 그의 마음이 더욱 두드러진다.군산 서부의 조개 산지로 유명했던 어촌마을 하제. 지금은 새만금 방조제에 막혀 해수 유통이 되지 않는 폐 어장이 되었다. 또한 미군기지 확장으로 인해 거주민들이 모두 내침을 당한 곳이다. 시인은 이런 현실의 슬픔을 시로 대변한다. 바다가 흘렸을 마지막 눈물을 멀리 내보내지 못하고 뻘과 뻘 사이에 가두어 놓고 독자에게도 그곳을 들여다보자고 권한다.시 쓰기란 '외계의 풍경과 내면의 정황이 충돌없이 소통하며 그 의미가 동일해야 한다'라고 말하는 윤 시인. 시인이 경험하는 일상의 내외적인 모든 것들이 소통되어 시로서 변화하는 과정 안에 독자를 향한 마음이 늘 앞서 있는 듯하다.특히 이번 시집은 난해한 말이나 추상적인 형상으로 시를 쓰지 않아서 읽기에 편했다. 시의 매력인 독특한 비유나 상징마저도 독자가 피해가지 않고 궁금하여 다시 읽어보고 싶은 인내와 배려를 갖게 했다.언제가 때가 오면 그의 시 <6천원짜리 24시 콩나물 국밥집>에 가서 청양고추 만큼이나 독한 세월을 훌쩍거리며 살아왔을지도 모를 시인의 이야기를 듣고 싶다. 아침마다 시 편지를 배달하는 일과 속에 윤명규 시인의 시집이 끼어 있음은 아름답고 또한 감사할 일이다.