남종섭 경기도의회 의장 "예산만 줄여선 재정 위기를 풀 수 없는 노릇"

큰사진보기 ▲남종섭 경기도의회 의장이 '제393회 임시회 제1차 본회의'를 주재하고 있다. ⓒ 남종섭 페이스북 관련사진보기

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남종섭 경기도의회 의장이 경기도의 '감액 추경'에 강한 불만을 토로했다.'제393회 임시회'가 개의한 1일, 남종섭 의장은 자신의 페이스북을 통해 "예산만 줄여선 재정 위기를 풀 수 없는 노릇이다"라며 "어려울수록, 무엇을 지킬지 분명해야 한다"고 지적했다.그는 "노인 돌봄과 학교급식, 결식아동 지원처럼 도민의 일상과 맞닿은 사업이 중단되지 않도록 신속하게 심사하되, 재정이 어려운 만큼 더욱 꼼꼼히 살펴야 한다"며 "사업의 우선순위가 도민의 입장에서 정해졌는지, 예산을 줄인 이유와 기준은 분명한지, 그 부담이 도민께 돌아가지는 않는지 세심히 살피겠다"고 밝혔다.특히, 추미애 경기도지사의 소통 부족을 꼬집었다.남 의장은 "예산을 줄이는 일만으로 재정 위기를 풀 수는 없다. 반복되는 세수 불안의 원인을 짚고, 취약한 세입 구조를 개선할 중장기 대책과 재정분권 논의도 함께 이어가야 한다"며 "민선 9기 도정이 출범한 지 두 달이 지났지만, 도와 도의회 사이의 소통은 제대로 작동하지 않고 있다"고 지적했다.그러면서 "집행부가 도의회의 의견을 듣는 것은 곧 1420만 경기도민의 목소리를 듣는 일이다"라며 추미애 지사를 향해 "멈춰 있는 소통 기능을 하루빨리 정상화하고, 의회와의 대화를 도정 운영의 기본으로 삼아 달라. 도의회는 도민을 위해 협력할 준비가 되어 있다"고 의회와의 소통을 촉구했다.