'세월이 가면' 시인 박인환 탄생 100주년을 기리며

"한 잔의 술을 마시고/ 우리는 버지니아 울프의 생애와/ 목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기한다/ 목마는 주인을 버리고 거저 방울 소리만 울리며/ 가을 속으로 떠났다 술병에서 별이 떨어진다/ 상심한 별은 내 가슴에 가벼웁게 부서진다...(중략)...인생은 외롭지도 않고/ 그저 잡지의 표지처럼 통속하거늘/ 한탄할 그 무엇이 무서워서 우리는 떠나는 것일까/ 목마는 하늘에 있고/ 방울 소리는 귓전에 철렁거리는데/ 가을 바람 소리는/ 내 쓰러진 술병 속에서 목메어 우는데-"



- 박인환, '목마와 숙녀'

큰사진보기 ▲박인환문학관옳해 시인 탄생 100주년을 맞아 문학관 일원에서 문학축제가 열렸다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲낭만살롱 특별대담박 시인의 아들 박세형 시인과 나희덕 시인이 박인환 시인 100주년의 의미와 추억 등에 대해 이야기를 나눴다. 사진은 하모니카를 연주하는 박세형 시인. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲1950년대 명동거리문학관 내부에 박인환 시인이 활동하던 시기 명동의 모습을 재현해 놓았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

박인환문학축제가 열렸다. 시인의 고향인 강원도 인제군 <박인환문학관> 일원에서 11일부터 13일까지 펼쳐졌다. 마침 올해는 박인환 탄생 100주년, 서거 70주기가 되는 해다.박인환문학관의 축제 개요를 살펴보니 "시인의 삶과 문학을 기억하고, 오늘의 감각으로 다시 만나는 문화축제"라고 되어있다. 올해의 주제는 '낭만을 여는 암호: 1926 박인환'이다. 박인환의 시와 사람, 그가 사랑했던 음악과 영화, 예술과 시대를 만나 볼 생각에 잠을 설쳤다.며칠 전, 백로가 지나면서 바람이 많이 차가워졌다. 멀게만 느껴지던 가을이 성큼 다가서고, 하늘 저편 어디선가 목마의 방울 소리가 들리는 듯해 눈이 번쩍 떠졌다. 11일, 새벽 일찍 인제를 향해 출발했다.박인환은 1926년 강원도 인제에서 출생, 1956년 서울에서 사망하기까지 31년의 짧은 생을 살았다. 해방을 맞은 20세 이후로 한정하면 11년에 불과하다. 우리나라 시인, 작가 중에 유독 요절한 이가 많지만 저마다 크고 작은 병을 갖고 있었다는 점에서 박인환의 경우처럼 갑작스럽지는 않다. 사인은 심장마비. 일설에는 작고하던 해 3월17일 '이상 추모의 밤'부터 마신 다량의 술이 원인이었다고 하지만 문학관 어디에도 거기에 대한 설명은 없다.시인의 삶을 약술(해방 이후)하면 이렇다. 1945년 종로3가 낙원동입구에 '마리서사'라는 책방을 열었다. 1948년 이정숙과 결혼(2014년 작고) 후 6.25전쟁 전까지 『자유신문사』 『경향신문』 등에서 일했다. 동인지 『신시론』 발간. 1949년 5인 합동시집 『새로운 도시와 시민들의 합창』을 펴냈다.1951년 육군소속 종군작가단의 일원으로 활동. 1956년 1월27일 명동 동방문화회관에서 『박인환 선시집』 출판기념회를 열었다. 3월20일 별세. 같은해 9월 문우들이 망우리 공동묘지에 '박인환 시비'를 세웠다.(이상 박인환문학관 연보 참조.) 2012년 박인환문학관 개관.많은 이들은 박인환에 대해 '버버리 깃을 세우고 명동골목을 휩쓸고 다니며 모더니즘 시를 쓴 시인'으로만 기억하지만, 사실 박인환은 제국주의를 비판하는 시(「인도네시아 인민에게 주는 시」)를 쓰기도 했고, 기자로서도 뛰어난 능력을 발휘했다. 번역, 영화평론에도 능했다. 탄생 100년 박인환이 다시 평가돼야 하는 이유다.오후 1시경 행사장에 도착하니 어느새 시인의 삶과 예술혼을 기리려는 사람들로 북적이고 있었다. 문학관 안팎에서 다양한 프로그램이 펼쳐졌다. 바로 옆 인제산촌민속박물관에서는 15개 출판사가 참가하는 '서울제대로도서전'이 열려 사람들의 관심을 끌었다. <마당을 나온 암탉>의 황선미 작가 등 특별강연도 이어졌다.오후2시에는 낭만살롱 특별대담/ 박세형, 나희덕 『시인의 곁에서, 시인의 뒤에서』(마리서사)가 진행됐다. 공간이 협소해 30명 선착순 모집이었는데 전화로 선예약을 해둔 덕분에 겨우 자리를 잡을 수 있었다.박인환 시인의 장남인 박세형 선생(1948년생)은 "아버지는 유쾌했고, 다정다감하셨다"며 책에서는 읽을 수 없는 생전 시인의 모습을 들려주었다. 올해 만77세로 아버지의 나이를 두 배 이상 훌쩍 뛰어넘은 박 시인의 아들은 "우리 젊은이들이 박인환이라는 시인을 더 잘 알게되고, 가깝게 느낄 수 있도록 하는 일에 더욱 매진하겠다"라고 강조했다. 국민학교 1학년, 너무 어린 나이에 잃은 아버지에 대한 기억이 또렷해 인상깊었다.시인의 생애와 작품세계를 좀더 깊이있게 만나보러 문학관 내부로 발길을 돌렸다. 문학관에는 시인이 경영하던 서점 '마리서사'와 1950년대 동료문인들과 드나들던 유명옥 등 서울 명동의 술집들이 재현되어 있다. 또 작품과 실물 유물들이 전시돼 있어 박인환의 숨결을 느낄 수 있다.밖으로 나오니 저녁 어스름이다. 야외무대에서 인제낭만 어드벤처 공연이 한창이었다.한편 박인환문학축제와 함께 인제 기적의 도서관에서는 김윤정 임지연 작가의 인터 미디어 아트 전시 <박인환, 시가 빛이 되는 시간>이 열리고 있다. 9월 30일까지.사흘간의 축제기간 중 처음 하루만 참여하고 발길을 돌리기가 아쉬웠다. 원통 읍내를 거쳐 밤늦게 용대리 숙소로 들어가면서 만약 우리에게 박인환이라는 시인이 없었다면, 시 '목마와 숙녀', '세월이 가면'이 없었다면, 우리의 지난 시대는, 또 젊음은, 얼마만큼 쓸쓸하고 허전하지 않았을까 하는 생각이 들었다.