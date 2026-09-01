경찰청, 한밤중 인사발령... 전국 시·도청장 18명 중 14명 교체

큰사진보기 ▲지난 8월 26일 서울 서대문구 경찰청 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 1일 밤 하반기 치안정감·치안감 인사를 단행했다. 전국 18개 시·도경찰청장 중 14명을 교체하는 대규모 인사 발령이다.치안정감 인사로는 경찰청 차장에 김종철 경상남도경찰청장, 서울경찰청장에 고범석 전남경찰청장, 인천광역시경찰청장에 유승렬 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관이 발령났다. 또한 경찰청 대변인, 대구광역시경찰청장 직무대리 등 치안감 인사 25명을 발령했다.이날 경찰청이 밝힌 설명에 따르면 경찰 업무의 공정성·책임성 강화, 국민 신뢰 회복을 위해 전체 시도경찰청장에 '향피제'를 전면 적용했다.이에 따라 18개 시·도경찰청장 중 14명(78%)을 교체하는 등 전체 치안감 직위의 81%를 교체했다. 부산경찰청, 대전경찰청, 세종경찰청, 경기남부경찰청을 제외한 모든 시·도경찰청장이 바뀌었다.또한 "치안감 인사에 뒤이은 후속 인사에서도 경찰업무의 신뢰성과 공정성을 강화할 수 있도록 시·도청 청문감사인권담당관을 비롯해 주요 직위에 향피제 적용을 확대해 나가는 등 인사시스템을 정비해 나가겠다"라고 밝혔다.향피제란 출신지나 학연 등 연고가 있는 지역의 주요 보직에 배치하지 않는 인사 원칙을 말한다.이번 인사의 발령일은 2일이며, 이임은 2일 오전, 새 보직 부임은 3일 오후 이뤄진다.