서논술형 평가 도입, 시기상조가 아니라 어불성설

큰사진보기 ▲국가교육위원회국가교육위원회 ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가교육위는 29일과 30일 1박2일에 걸쳐 경기 화성시에 있는 한 연수원에서 ‘국민과 함께 그리는 미래 대입제도’란 주제의 국민참여위 숙의 토론을 벌였다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"뭣이 중헌디?" 최근 국가교육위원회(국교위)가 개최한 서논술형 평가 도입 관련 토론회 소식을 듣고 부지불식간에 튀어나온 한마디다. 지난 8월 11일부터 지역별 현장 토론회를 시작으로, 29일엔 1박 2일 동안 학생, 학부모, 일반 시민 200여 명이 참여한 가운데 집중 숙의 토론회를 가졌다.여태껏 정부가 주최하는 정책 관련 공청회가 대부분 요식 행위였던 탓에 이번에도 큰 관심을 두진 않았다. 온 국민이 이해 당사자라는 교육 정책의 경우엔 공청회 자체가 드물었던 데다, 결론도 매번 전가의 보도처럼 중장기 과제로 미뤄지기 일쑤였다. 다만, 현 정부 들어 사실상 첫 숙의 토론회여서 은근히 눈길이 가긴 했다.정책을 입안하기 전에 시민들을 찾아가 취지를 설명하고 다양한 의견을 직접 듣는 건, 이른바 '국민주권 정부'라면 마땅히 갖춰야 할 기본 덕목이다. 시민들의 집단 지성을 믿고, 그 보폭에 맞추는 정책이라면 실패할 리 없다. 세계적인 지도자로 추앙받는 김대중 전 대통령도 "정치는 국민의 손을 잡고 설득하면서 반걸음만 앞서 나가야 한다"고 일갈한 바 있다.지역별 토론과 숙의 과정을 거쳤지만, 이번에도 결론은 예상대로였다. 충분한 시범 운영 과정을 거쳐 점진적으로 추진한다는 것. 결국 국교위도 이후 임시 본회의를 열어 원점에서 재검토한다는 방침을 밝혔다. 내년 3월로 예정됐던 전면 도입 계획은 사실상 물 건너가는 분위기다.그런데 대입 수능과 내신에서 서논술형 평가를 도입하는 문제가 적잖은 시간과 예산까지 투입해 전국 단위의 공청회와 1박 2일 숙의 토론회를 열 만큼 중요한 교육 과제였나 싶은 의문이 든다. 어차피 '뻔한' 결론이 예상됐던 바다. '퇴각의 명분'을 만들기 위한 국교위의 '빅 픽처'라는 이야기까지 나도는 마당이다.거칠게 말해서, 공교육의 붕괴가 운위되는 현실에서 서논술형 평가의 도입 문제는 극히 지엽 말단적인 내용이다. 공청회와 토론회에 모인 이들도 각자의 의견을 활발히 개진했을지언정 모두가 이게 우리 교육에 그리 시급하고 중요한 문제인지 의문을 품었을 게 분명하다. 단지 서논술형 평가를 도입한다고 해서 아이들의 창의력이 길러질 거라고 믿는 이도 거의 없다.주제 자체가 지엽적이다 보니 결론지어질 수 없는 하나 마나 한 이야기들이 토론의 쟁점으로 부각된 모양새다. 당장 채점의 공정성과 신뢰성 확보가 문제라는 것과 학교 현장의 여건이 미비한 상태에서 사교육이 창궐할 거라는 주장은 누구라도 예상했던 바다. AI를 활용한 채점과 2인 이상의 교차 채점 등을 대안으로 제시한 국교위의 대응 또한 새삼스럽지 않다.이번 토론회의 가장 큰 쟁점이 됐지만, 기실 창의력과 사고력을 신장한다는 취지의 서논술형 평가는 채점의 공정성을 담보하기 힘들다. 수능의 선다형 평가의 OMR 채점이 가장 공정하다고 여겨온 우리에게 교과서 내용을 암기해서 토씨 하나도 다르지 않게 옮겨 적은 답안을 만점 주는 게 공정한 채점일 수밖에 없어서다. 이런 평가라면 선다형과 과연 다를 게 뭔가.서논술형 평가가 지향하는 바가 천재적 언어로 시의 규범을 파괴한 시인 이상과 시대를 앞서 고정관념을 극복한 미디어 아티스트 백남준과 같은 창의적 인재를 길러내는 거라면, 채점의 공정성이라는 뜬구름 잡는 이야기를 두고 티격태격할 일이 아니다. 그들이 남긴 불세출의 시와 작품은 당시의 잣대로 '공정하게' 채점한다면 낙제를 면할 수 없다. 이는 오로지 대입을 종착역으로 삼은 우리 교육의 비극이다.단언컨대, 고작 서논술형 평가의 도입을 통해 수업을 개선하고 교육의 질을 높이려는 시도는 언 발에 오줌 누기일 뿐 성공하기 힘들다. 뭐라도 해야 한다는 진심은 가상하나 켜켜이 쌓인 우리 교육의 폐단이 고작 평가 방식 하나로 해결할 수 있으리라 기대하는 건 순진한 발상이다. 조변석개한 교육과정과 대입 제도의 반복된 실패가 이를 증명한다.우리 교육의 적폐는 학교 울타리 안에서 맴도는 교육개혁으론 절대 해결할 수 없다. 서논술형 평가의 도입에 다수의 여론이 호응했던 건, 비교육적인 선다형 평가에 대한 반감 때문이었을 뿐 애초 그것이 교육의 질을 높여줄 거라는 큰 기대는 없었다. 내년부터 서논술형 평가의 전면 도입 운운했던 건, 호의적인 여론에 기세등등해진 국교위가 '오버'한 셈이다.수업이 먼저고 평가가 나중이라는 생각과 교육이 먼저고 대입이 나중이라는 인식의 변화 없이는 백약이 무효다. 지금 학교엔 시험에 출제되는 내용만 가르치는 교사와 대입에 반영되는 과목만 공부하는 아이들만 있다. 이럴진대, 서논술형 평가를 도입한다고 해서 달라질 게 뭔가. 이 와중에 고작 채점의 공정성을 두고 토론을 벌이느라 헛심 쓰는 모습이 안쓰럽기까지 하다.대입에 중고등학교 교육과정이 철저히 종속된 현실을 혁파하지 않은 채 서논술형 평가의 도입에 목매다는 건, 불필요한 갈등과 분란만 초래할 뿐이다. 글쓰기는 꾸준한 독서를 통해 시나브로 길러지는 역량이다. 책 읽을 여유조차 없는 숨 막히는 학교생활에다 쇼츠와 릴스로 대표되는 '스마트 환경' 속에 서논술형 평가는 그 자체로 엄청난 학업 부담으로 작용한다.꼬리가 몸통을 흔들 순 없다. 대입 제도의 개혁만으로 공교육의 붕괴를 막을 수 없듯이 서논술형 평가가 도입된다고 해서 수업의 개선이 저절로 이뤄지지 않는다. 계량화한 점수와 등급으로 줄 세우겠다는 시도는 글쓰기에 대한 혐오를 양산할 우려가 크다. 과거 획일적인 독후감 숙제가 되레 책과 더욱 멀어지게 했다는 사실을 교훈 삼아야 한다.그러잖아도 AI의 광풍이 휘몰아치는 학교에서 교사와 아이들에게 유일한 '피난처'는 도서관이다. 그런 도서관마저 AI를 자유자재로 활용할 수 있는 '스마트 환경'으로 빠르게 탈바꿈하고 있다. 나날이 줄어드는 서가 대신 고성능 컴퓨터와 부대 장치가 그 자리를 차지하고 있다. 교실은 물론, 도서관에 초고속 무선 공유기가 설치된 건 이미 오래다.요즘 아이들은 도서관에 와서조차 책을 읽지 않는다. 그들에게 도서관은 '독서실'과 동의어다. 시험공부하러 가는 곳이지, 더는 책을 읽기 위해 찾는 데가 아니다. 숨소리조차 들리지 않는 열람실에 들어가 보면, 두꺼운 수험 서적을 펴놓고 공부하는 이들과 귀에 이어폰을 꽂은 채 태블릿이나 스마트폰 화면에 몰두하고 있는 이들, 이렇게 둘뿐이다.이렇듯 열악한 독서 환경과 현실을 방기한 채 학교에 서논술형 평가를 도입한다는 건, '시기상조'라기보다 '어불성설'에 가깝다. 서논술형 평가의 도입은 독서 환경이 조성되고 사회적으로 책을 읽고 토론하는 문화가 확산하는 분위기와 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아야 하는 과제다. 성인 10명 중 6명 이상이 1년 동안 책을 단 한 권도 읽지 않는다는 현실에서 서논술형 평가의 도입은 차라리 '사치'다. 하여 다시 묻게 된다. "뭣이 중헌디?"