"허위사실 유포, 명예훼손" 대진연, 유튜버 고소·고발

큰사진보기 ▲<대진연 관련 허위사실 유포, 명예훼손 극우유투버 고소 고발 기자회견> ⓒ 박근호 관련사진보기

큰사진보기 ▲<대진연 관련 허위사실 유포, 명예훼손 극우유투버 고소 고발 기자회견> ⓒ 박근호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<대진연 관련 허위사실 유포, 명예훼손 극우유투버 고소 고발 기자회견> ⓒ 박근호 관련사진보기

큰사진보기 ▲<대진연 관련 허위사실 유포, 명예훼손 극우유투버 고소 고발 기자회견> ⓒ 박근호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 민플러스에도 실립니다.

1일 오후 1시 서울경찰청 앞에서 한국대학생진보연합(이하 대진연)은 '대진연 관련 허위사실 유포, 명예훼손 극우 유튜버 고소·고발 기자회견'을 열고 해당 유튜버를 고소·고발했다.대진연은 "유튜브 영상 등을 통한 허위사실 유포, 올림픽공원 시위에서의 허위 선동, 대진연 회원 개인 SNS를 통한 욕설 등이 그 방식과 강도를 가리지 않고 조직적이고 반복적으로 자행되고 있다"고 주장했다."극우로부터 개인 SNS를 통한 비방과 모욕 등 사이버 피해를 보았다"라고 밝힌 김나인 대학생은 "이들이 이렇게 마음껏 욕하고 조롱하는 글을 쓸 수 있었던 것은 누군가를 빨갱이로 낙인찍고 비방해도 아무런 처벌을 받지 않았기 때문"이라며 처벌을 촉구했다.이어 "말로는 자유를 외치고 태극기를 흔들면서 우리나라의 내정을 간섭하는 미국을 반대하면, 내란세력 청산을 외치면, 자주 국가가 돼야 한다고 말하면, '빨갱이 종북세력'이라고 공격하는 것"이라며 "이런 사람들이 처벌받지 않는 한 이 땅의 진정한 자유와 자주는 있을 수 없다"라고 말했다.이어서 발언한 조두윤 학생은 "학우들과 대진연, 국민과 대진연 사이 신뢰에 금이 가게 하는 것, 그리하여 우리 활동을 축소하려는 것이 저들의 의도"라고 말하며 "여러 정황을 보면 극우세력의 모습은 대진연의 명예를 실추시키기 위한 매우 조직적인 움직임으로 보인다"라고도 평가했다.또 "표현의 자유라며 우리를 표적으로 삼아 집요하게 우리의 명예를 훼손하는 극우들, 우리는 그 자유에는 책임이 따라야 한다는 것을 보여줄 것"이라며 법적 조치를 예고했다.사회를 맡은 윤겨레 학생은 이날 고발의 대상이 된 유튜버가 "영상을 통해 대진연이 버려진 청소년과 고아를 데려다 이용하는 조직이라는 허위 사실을 유포"했다며 "부모가 없는 아이들은 정상적인 판단을 못 하는 성인으로 자라날 수밖에 없다는 전제부터 토가 나온다"라고 지적했다. 이어 "대진연 공격을 위해 다른 사회적 약자의 아픔을 이용하는 극우들에게 더 이상의 관용은 없다"라며 강력 대응을 예고했다.마지막으로 박근하 대진연 대표가 기자회견문을 낭독하고 고소·고발장을 제출했다. 기자회견문에서 대진연은 해당 유튜버를 형법상 명예훼손 및 정보통신망법 위반 혐의로 고소·고발한다며 이 같은 조직적이고 집요한 허위사실 유포와 명예훼손 행위를 더 이상 좌시하지 않을 것이라고 밝혔다.또한 수사기관을 향해서도 △해당 유튜버에 대한 철저한 수사 △허위성 인식 여부와 비방 목적의 명확한 규명 △관련 법률에 따라 엄중한 처벌을 요구했다.고소·고발장 제출을 마친 박근하 대표는 "이것으로 끝나지 않고 앞으로도 대진연에 대한 거짓투성이인 허위 사실 유포와 명예 훼손을 한 극우세력에 대해서는 더 강력하게 처벌과 고소, 고발을 진행할 예정"이라고 밝혔다.