"공원 준다더니 임대주택"…염창공원 훼손지 공공주택 공급에 강서 주민 반발

큰사진보기 ▲공공주택지구로 지정된 염창공원 훼손지 인근에 놓인 근조화환 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲염창공원 훼손지 인근 도로. 차도와 보행로가 붙어있다. ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲한정애 의원은 21대 총선을 하루 앞둔 2020년 4월 14일 염창근린공원 일대 훼손 방치 부지를 공원화 및 주민편의시설 등으로 개선 추진하겠다는 보도자료를 배포했다. ⓒ 한정애 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲염창공원 훼손지 진입로 초입 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲염창공원 훼손지 내부 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲염창공원 훼손지 내부 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲덤프트럭, 굴착기 등 건설기계 및 차량 주차장으로 사용 중인 염창공원 훼손지 내부 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲증미산 정상에서 내려다 본 염창공원 훼손지 ⓒ 김창의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울 강서구 염창공원 훼손지가 공공주택지구로 지정된다는 소식이 알려지면서 인근 주민들의 반발이 거세지고 있다. 기자가 직접 찾은 부지 주변에는 근조화환이 줄지어 놓여 있었다. 화환에는 "공원 조성해준다던 공약은 어디", "주민 배신자 물러가라" 등 지역구 정치인, 한정애 의원을 겨냥한 비판 문구가 적혀 있었다. 인근 도로 곳곳에는 "염창공원 난개발 중단", "녹지를 지켜라" 등의 현수막도 걸려 있어, 발표 이후 지역 여론이 급격히 악화됐음을 보여줬다.현장에서 만난 주민들은 하나같이 "공원을 만든다고 해놓고 속였다", "임대주택을 누가 좋아하겠느냐"며 격앙된 반응을 보였다. 정부는 지난 8월 13일 '전월세·매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안'을 통해 염창근린공원 훼손지를 공공주택지구로 지정하고, 한국토지주택공사(LH)가 사업시행자로 참여해 2029년 착공을 목표로 1000가구 규모의 주택을 공급하겠다고 밝힌 바 있다.주민들이 내세우는 반대 이유 중 하나는 열악한 도로 여건이다. 기자가 확인한 부지 인근 도로는 폭이 매우 좁았고, 구간에 따라서는 중앙선조차 없는 곳도 있었다. 별도의 인도가 없어 주민들은 차도 옆으로 난 좁은 보행로를 이용해 걸어다니고 있었다. 대규모 공사가 시작되면 덤프트럭 등 공사 차량이 이 도로를 오가야 하는 만큼 "아이들 안전이 위협받는다"는 주민들의 우려가 현실이 될 수 있다.주민들의 배신감에는 근거가 있다. 지역구 국회의원인 한정애 의원은 2020년 4월 14일 "염창근린공원 일대 훼손, 방치된 부지 공원화 및 주민편의시설 등으로 개선 추진하겠다"는 제목의 보도자료를 낸 사실이 있다. 20년 가까이 방치된 훼손지를 공원으로 복원하겠다고 공식적으로 밝힌 셈인데, 6년여 만에 정반대로 공공주택 공급이 결정되면서 주민들이 느끼는 배신감이 더욱 커졌다.주민 반발이 거세지자 지난 8월 20일 진교훈 강서구청장과 한정애 의원은 각각 입장문을 내고, 주민 의견 수렴 절차 없이 사업 발표가 먼저 이뤄진 데 대해 유감을 표하며 향후 사업 과정에서 교통·통학로 안전 등 주민 요구를 반영하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 한정애 의원은 공원으로 하려면 약 3000억 원의 재정이 필요하다는 현실적 어려움도 함께 설명했다.정작 개발 대상인 염창공원 훼손지 인근과 내부로 들어가 보면, 왜 20년째 이곳이 지역의 골칫거리로 불려왔는지 한눈에 알 수 있었다.부지 한쪽에는 '위험물저장소'라고 써 붙인 철제 케이지가 놓여 있었는데, 정작 그 안팎으로는 페인트 통과 유류로 추정되는 말통들이 무더기로 쌓여 있었다. 화기엄금 경고 문구가 무색하게, 인화성 물질이 담긴 통들이 철망 바깥 노지에까지 삐져나와 방치돼 있었고 그 옆으로는 자전거와 고장난 의자 등이 아무렇게나 방치돼있어 실질적인 관리가 이뤄지지 않고 있다는 인상을 줬다.건물 한 구석에는 나무 팔레트와 폐목재, 부서진 가구, 정체를 알 수 없는 배관 자재들이 산더미처럼 쌓여 있었다. 곰팡이가 슨 듯한 매트, 찢어진 장판 뭉치, 녹슨 철제 프레임 등 생활폐기물과 건축폐기물이 뒤섞여 있었다.굴착기와 덤프트럭 등 건설기계·차량도 부지 곳곳에 장기간 주차되거나 방치된 채였고, 철근과 폐스티로폼 박스, 썩은 목재까지 더해져 부지 곳곳이 폐기물 집하장처럼 보였다. 주거지역과 불과 담 하나를 사이에 둔 곳에 이런 상태의 공간이 20년 가까이 방치돼 있었다는 사실이 믿기지 않을 정도였다.그러다 보니 일부 주민 사이에서는 "어떤 방식이든 저 방치된 부지를 이제는 정리했으면 좋겠다"는 의견도 있었다. 20년간 흉물로 방치된 부지의 안전·미관 문제를 더는 두고 볼 수 없다는 주장이다. 다만 다수 주민은 공원 대신 공공주택이 들어서는 데 강하게 반대하는 분위기였다. "공원이 아니면 그냥 그 상태로 둬라"라는 의견도 있었다.현재 강서구청은 주민 의견 청취를 진행 중에 있다. 한정애 의원은 "의견이 취합되는 대로 늦지 않은 시기에 주민설명회 등을 개최해 주민 여러분의 의견을 직접 청취하는 자리가 마련되도록 하겠다"고 밝혔다.그러나 공원화 공약과 정반대되는 개발 방식이 이미 발표된 상황에서, 구가 실질적으로 주민들을 설득할 만한 대안을 내놓을 수 있을지가 향후 갈등 봉합의 관건이 될 전망이다.