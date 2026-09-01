이천시 예산 첫 2조원 돌파…3차 추경 2804억원 증액

큰사진보기 ▲이천시는 기정예산보다 2804억원 증가한 2조130억원 규모의 2026년도 제3회 추가경정예산안을 편성해 이천시의회에 제출했다고 1일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 이천시의 올해 예산 규모가 처음으로 2조원을 넘어선다.이천시는 기정예산보다 2804억원 증가한 2조130억원 규모의 2026년도 제3회 추가경정예산안을 편성해 이천시의회에 제출했다고 1일 밝혔다.추경안이 시의회를 통과하면 이천시 예산은 2조원 시대에 들어서게 된다.회계별로 일반회계는 기존 1조5222억원에서 2693억원 증가한 1조7915억원으로 편성됐다. 특별회계는 2104억원에서 111억원 늘어난 2215억원이다.전체 예산 증가율은 기정예산 대비 약 16.2%에 달한다.이천시는 이번 추경에 법적·의무적 경비와 국·도비 등 의존재원 변경분을 반영하는 한편 향후 대규모 사업에 필요한 재정수요에 대비하기 위한 재원도 마련한다는 방침이다.특히 통합재정안정화기금 재원을 조성해 향후 반도체·첨단전략산업과 산업단지 조성, 도수관로 복선화 등 대규모 투자사업에 활용할 수 있는 재정 여력을 확보할 계획이다.통합재정안정화기금은 지방자치단체가 세입이 증가한 시기 등에 재원을 적립해 두고 향후 세입 감소나 대규모 재정수요가 발생할 경우 활용하기 위한 제도다.시는 올해 지방세 규모가 1조원에 이른 데 이어 전체 예산도 2조원을 넘어서면서 늘어난 재정 규모에 맞춰 향후 재정수요에 대비할 필요성이 커졌다고 설명했다.이번 추경안에는 민선 9기 시정 비전인 '미래가 모이는 도시 이천'과 관련한 사업과 시민 체감형 사업, 미래 성장동력 사업 등도 반영됐다.다만 전체 추경 증가액 2804억원 가운데 통합재정안정화기금에 얼마를 적립하는지와 반도체·산업단지·도수관로 등 주요 사업별 실제 반영액은 이번 발표에서 구체적으로 공개되지 않았다.추경안은 이천시의회 제265회 제1차 정례회 심의를 거쳐 오는 22일 최종 확정될 예정이다.성수석 이천시장은 "이번 제3회 추경은 단순히 예산 규모를 확대하는 데 그치지 않고 민선 9기 '미래가 모이는 도시 이천'을 실현하기 위한 재정적 기반을 마련하는 데 의미가 있다"고 말했다.이어 "재정건전성을 바탕으로 미래산업과 수도사업 등 대규모 투자사업에 선제적으로 대응하고 시민의 삶과 이천의 미래를 함께 준비해 나가겠다"고 밝혔다.