최현덕표 '남양주형 기본사회' 시동…주거·돌봄·교통 등 5대 과제

큰사진보기 ▲경기 남양주시가 주거와 돌봄, 교통, 경제, 교육·문화 등 시민 생활과 밀접한 5개 분야를 중심으로 '남양주형 기본사회' 정책모델 구축에 나선다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 주거와 돌봄, 교통, 경제, 교육·문화 등 시민 생활과 밀접한 5개 분야를 중심으로 '남양주형 기본사회' 정책모델 구축에 나선다.시는 1일 시청 여유당에서 9월 시정현안토론회를 열고 남양주형 기본사회 정책의 발전 방향과 분야별 실행전략을 논의했다.시는 이번 논의를 시작으로 기존 사업과 민선 9기 공약을 기본사회 관점에서 재정비하고 정책연구와 포럼 등을 거쳐 종합계획과 분야별 세부 실행방안을 마련할 방침이다.이날 토론회에는 정균승 대통령 직속 기본사회위원회 위원과 한상석·조형수 남양주시민사회연대 공동대표를 비롯한 전문가와 시민사회 관계자, 시 간부공무원 등 150여 명이 참석했다.참석자들은 총괄·분야별 전략 발표에 이어 ▲주거 ▲돌봄 ▲교통 ▲경제 ▲교육·문화 등 5대 기본과제의 추진 방향을 논의했다.특히 시민의 생애주기에 필요한 공공서비스를 어떻게 제공할 것인지와 각 분야별 정책을 연계하는 방안 등이 논의됐다.남양주시는 정책 추진을 위한 제도적 기반 마련에도 나섰다. 시는 '남양주시 기본사회 실현을 위한 기본 조례' 제정을 추진하고 있으며 조례안은 지난달 20일부터 오는 9일까지 입법예고 중이다.조례안에는 기본사회 정책의 기본원칙을 비롯해 4년 주기의 종합계획 수립과 시민·행정이 참여하는 기본사회위원회 설치·운영, 민관 협력체계 구축 등의 내용이 담겼다. 조례가 제정되면 남양주시가 추진할 기본사회 정책의 제도적 근거가 마련되는 셈이다.시는 앞서 민선 9기 출범 이후 '헌법친화도시'를 선언한 데 이어 이번 기본사회 정책을 주요 시정 방향 가운데 하나로 추진하고 있다.최현덕 시장은 "기본사회는 시민의 삶 전반을 든든하게 받쳐주는 시정의 방향"이라며 "주거와 돌봄, 교통, 경제, 교육·문화 등 시민 생활과 밀접한 정책을 촘촘히 연결해 기본사회 실현을 선도하는 도시로 만들어가겠다"고 밝혔다.시정 회의 운영 방식도 바꾼다. 시는 이달부터 전 부서 현안보고 중심으로 운영했던 '시정현안회의'를 매월 하나의 핵심주제를 놓고 집중적으로 논의하는 '시정현안토론회'로 개편했다.현안의 시급성과 시민 체감도 등을 고려해 매월 주제를 선정하고 외부 전문가와 시민 패널, 관련 부서가 함께 정책 대안을 논의한다. 토론 과정은 시민들이 볼 수 있도록 시 누리집을 통해 생중계한다.시는 오는 14일에는 강남훈 대통령 직속 기본사회위원회 부위원장을 초청해 전 직원을 대상으로 기본사회 정책에 대한 특강을 진행할 예정이다.