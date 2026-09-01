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26.09.01 17:42최종 업데이트 26.09.01 17:42

"에너지발전공기업 울산에 와야"...유치위에 노·사·민·정 '협력'

'울산광역시 공공기관 2차 이전 유치위원회 출범식' 열려 "이전 기관 유치에 범시민 역량 결집"

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1일 울산시청 대회의실에서 열린 ‘울산광역시 공공기관 2차 이전 유치위원회 출범식’에서 김상욱 울산시장, 이영해 울산시의장, 지역 노동계, 경제계, 학계, 시민사회 등 각계 대표자들이 대정부 유치 촉구 건의서에 서명 후 유치 퍼포먼스를 하고 있다.
1일 울산시청 대회의실에서 열린 ‘울산광역시 공공기관 2차 이전 유치위원회 출범식’에서 김상욱 울산시장, 이영해 울산시의장, 지역 노동계, 경제계, 학계, 시민사회 등 각계 대표자들이 대정부 유치 촉구 건의서에 서명 후 유치 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 울산시

"공공기관 2차 이전은 수도권과 지역이 함께 성장할 토대를 만들고 지역의 성장 잠재력을 대한민국의 새로운 성장동력으로 연결하는 국가적 과제다. 울산이 세계적인 제조산업 기반에 첨단 에너지와 산업금융, 산업 인공지능전환(AX) 역량을 결합해 대한민국 산업대전환을 선도하는 새로운 성장거점으로 도약할 수 있도록 노·사·민·정의 힘을 하나로 모아 반드시 성과를 만들어 내겠다."

1일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 열린 '울산광역시 공공기관 2차 이전 유치위원회 출범식'에서 김상욱 울산시장은 이같이 밝혔다.

이날 유치위원회 출범식에는 김 시장을 비롯해 이영해 울산시의장, 지역 노동계, 경제계, 학계, 시민사회 등 각계 대표 20여 명이 참석해 지역의 역량을 하나로 모으며 본격적인 유치전에 나섰다. 정부의 2차 공공기관 지방이전 확정이 다가오면서 유치전이 극을 달리는 모양새다.

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이날 유치위원회 출범은 정부의 공공기관 2차 이전에 전략적으로 대응하고 울산의 산업적 강점과 이전 대상 공공기관의 기능을 연계한 유치 논리를 범시민 차원으로 확대하기 위해 마련됐다.

울산의 장점은 세계적인 제조기업의 생산･투자 기반에 있다. 여기다 국가 메가프로젝트에 공공기관의 정책･연구개발･기술지원･금융 기능을 결합하면 공공기관 이전의 성과를 산업현장에서 빠르게 창출하고 전국으로 확산할 수 있다는 것이 울산 유치의 핵심 논리다.

특히 자동차･조선･석유화학･배터리 등 실제 제조현장은 인공지능과 에너지 신기술을 개발하고 실증할 수 있는 거대한 시험장(테스트베드)이 될 수 있어 여기에 인공지능 데이터센터(AI DC)의 컴퓨팅 자원과 공공기관의 연구･정책 역량을 결합하면 기술개발에서 현장 실증, 사업화, 전국 산업현장 확산까지 이어지는 산업대전환 생태계를 구축할 수 있다는 것이 울산시의 설명이다.

따라서 울산시는 이를 바탕으로 에너지･발전공기업, 금융, 산업 인공지능전환(AX)을 3대 중점 분야로 정하고 관련 공공기관 유치에 역량을 집중하고 있다.

이에 울산시는 그동안 전담팀(TF)을 중심으로 정부 정책 동향과 이전 대상 기관을 분석하고 기관별 유치 논리를 마련하는 등 실무 중심의 대응을 이어왔다.

앞서 지난 8월 19일 김상욱 울산시장 주재로 '공공기관 2차 이전 유치 대응 긴급회의'를 열고 기존 비공개 실무 대응을 공세적 유치활동으로 전환했다. 이어 지역 국회의원들에게 공공기관 울산 유치를 위한 적극적인 지원과 협조를 요청하는 등 정치권과의 공조에도 본격적으로 나섰다.

울산시는 이번 유치위원회 출범을 계기로 행정과 정치권 중심의 유치활동을 노동계･경제계･시민사회 등 지역사회 전반으로 확대해 범시민 역량을 결집한다는 계획이다.

위원회는 앞으로 ▲공공기관 2차 이전 울산 유치를 위한 범시민 공감대 형성 ▲중앙정부 및 정치권 대상 유치활동 지원 ▲지역사회 유치 분위기 확산 등 공공기관 이전 유치를 위한 구심점 역할을 맡는다.

김상욱 울산시장은 "공공기관 2차 이전은 수도권과 지역이 함께 성장할 토대를 만들고 지역의 성장 잠재력을 대한민국의 새로운 성장동력으로 연결하는 국가적 과제"라며 "울산이 세계적인 제조산업 기반에 첨단 에너지와 산업금융, 산업 인공지능전환(AX) 역량을 결합해 대한민국 산업대전환을 선도하는 새로운 성장거점으로 도약할 수 있도록 노·사·민·정의 힘을 하나로 모아 반드시 성과를 만들어 내겠다"라고 말했다.

#공공기관#2차이전#울산시

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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