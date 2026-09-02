"이재명은 핵마피아의 하수인" 탈핵순례단, 청와대로 간다

큰사진보기 ▲기자회견 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 청명님 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견문을 낭독중인 대전환경운동연합 이정임 대표 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲퍼포먼스를 진행하는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종지역을 순례중인 참가자들 ⓒ 이경호 관련사진보기

1일 신규 핵발전소 건설과 핵발전 확대 정책에 반대하는 전국 탈핵순례가 시작됐다. 세종과 고리, 영광, 울진 등 전국 4개 지역에서 동시에 출발한 순례단은 16일 동안 전국을 걸은 뒤 오는 16일 청와대 앞에서 모일 예정이다.신규핵발전소저지와핵없는사회를위한전국행동은 이날 오전 10시 세종시 기후에너지환경부 앞에서 '신규 핵발전소 저지 전국 탈핵순례' 출발 기자회견을 열었다. 같은 시각 고리핵발전소와 영광핵발전소, 울진핵발전소 앞에서도 출발 기자회견이 진행됐다.기자회견은 박창재 세종환경운동연합 사무처장의 사회로 진행됐다. 대전과 세종, 충북 지역의 환경활동가와 회원들은 신규 핵발전소 건설 계획과 핵발전 확대 정책을 중단할 것을 정부에 요구했다.여는 발언에 나선 청명 신규핵발전소저지전국탈핵순례단장는 최근 네팔 참사에 대한 애도의 뜻을 전하며 전국에서 진행되는 16일간의 순례에 시민들이 함께해 줄 것을 호소했다. 그는 이번 순례가 이재명 정부의 핵발전 확대 정책에 대한 분명한 경고라며 전국을 잇는 탈핵순례의 시작을 알렸다.연대 발언에 나선 문성호 대전충남녹색연합 공동대표(아래 문대표)는 이재명 정부의 핵발전 정책을 강하게 비판했다. 문 공동대표는 "이재명 정부는 취임 100일 기자회견에서 15년이 걸리는 핵발전소가 지금 당장 필요한 전력수요의 대안이 될 수 없다고 말했다"며 "하지만 1년이 지난 지금 정부는 핵발전 확대 정책을 추진하고 있다"고 지적했다. "결국 이재명 정부가 핵마피아와 한몸이 됐고, 핵마피아의 하수인이 됐다"고 비판하며 정부가 신규 핵발전소 건설 계획을 중단해야 한다고 주장했다.송상호 충북기후위기비상행동 대표(아래 송대표)는 정부의 핵발전 정책 추진 과정에서 시민들과의 소통이 제대로 이뤄지고 있는지 문제를 제기했다. 특히 핵발전 정책과 관련해 진행되는 여론조사의 신뢰성을 비판하며 정부가 시민들의 의견을 충분히 듣지 않은 채 정책 추진의 명분을 만들고 있다고 지적했다. 송 대표는 정부가 핵발전 정책에 대한 시민들의 의견을 제대로 수렴하고 있는지 되묻고, 핵발전소 건설을 둘러싼 여론조사 역시 조사 방식과 질문, 조사 대상 등을 포함해 면밀한 검증이 필요하다고 주장했다.기자회견 참가자들은 기자회견문을 통해 정부의 신규 핵발전소 추진을 강하게 비판했다. 이들은 윤석열 정부에서 수립된 제11차 전력수급기본계획에 포함된 신규 핵발전소와 SMR 건설이 추진되고 있는 상황에서, 제12차 전력수급기본계획에도 신규 핵발전소와 SMR이 추가될 가능성이 있다며 정부의 정책 방향 전환을 요구했다. 특히 참가자들은 정책 결정 과정과 위험의 배분이 분리돼 있다고 지적했다.정책은 세종에서 만들어지지만 핵발전소가 만들어내는 위험은 다른 지역 주민들이 감당한다는 것이다. 세종과 대전, 충북처럼 핵발전소가 없는 지역에서도 전력을 소비하지만, 발전소와 송전시설이 들어서는 지역 주민들은 안전과 환경, 지역공동체의 부담을 떠안게 된다고 비판했다.기자회견의 마지막에는 탈핵 퍼포먼스가 진행됐다. 참가자들은 이재명 대통령과 김성환 기후에너지환경부 장관이 원전을 건설을 연출하고, 이어 시민들이 등장해 정부가 추진하는 원전 건설 구조물을 직접 무너뜨리는 퍼포먼스를 펼쳤다. 이재명 대통령과 김성환 장관은 벌을서며 시민들이 승리하는 포포먼스였다. 정부가 신규 핵발전소를 건설하려 한다면 이를 막아내는 것은 결국 시민들의 몫이라는 의미를 담았다.참가자들은 원전 확대 정책을 상징하는 구조물을 시민들이 하나씩 무너뜨리며 '경고! 선을 넘지 마라'는 구호를 외쳤다. 정부가 신규 핵발전소 건설을 밀어붙이는 순간 시민사회의 저항도 더욱 강해질 것이라는 경고였다.기자회견문을 통해 정부에 제12차 전력수급기본계획에 신규 핵발전소와 SMR을 추가로 반영하지 말 것을 요구했다. 또한 영덕과 기장 신규 부지선정을 철회하고 노후 핵발전소 수명연장을 중단할 것, 설계수명이 만료된 원전을 폐로할 것, 처분 대책 없는 부지 내 사용후핵연료 저장시설 강행을 중단할 것을 촉구했다. 아울러 전력수요 전망을 전면 재검증하고 주민이 참여하는 공론화를 보장하라고 요구했다.기자회견을 마친 참가자들은 탈핵 퍼포먼스를 끝으로 세종 기후에너지환경부에서 오송읍행정복지센터까지 이어지는 첫날 도보순례에 나섰다. 세종에서 출발한 대전·세종·충북 탈핵순례단은 앞으로 오송과 청주, 천안, 평택, 수원, 안양, 과천 등을 거쳐 서울로 향한다. 고리와 영광, 울진에서 출발한 순례단 역시 각자의 경로를 따라 서울로 이동한다. 핵발전소가 있는 지역에서 출발한 순례단과 핵발전소는 없지만 에너지 정책이 만들어지는 세종에서 출발한 순례단은 서로 다른 길을 걸어 하나의 목적지를 향한다.16일간의 도보순례는 결국 세종에서 만들어지는 에너지 정책이 전국의 어느 지역에 어떤 위험과 부담을 남기는지를 묻는 길인 듯 했다. 순례단은 그 길 위에서 시민들을 만나며 신규 핵발전소 건설 중단을 요구하고, 오는 16일 청와대 앞에서 정부에 탈핵 요구를 전달할 예정이다.