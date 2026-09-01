이렇게 많은 송전선을 한 번에... 이 정부의 잘못된 태도

대규모 전력을 수도권으로 공급하기 위한 초고압 송전선로 건설계획이 발표되면서 전남·전북·충북·충남·경기 등 전국 각지에서 반대 움직임이 확산되고 있다. 특히 국내 송전선로 입지와 노선 결정 권한이 사업자인 한국전력 중심으로 운영돼 계획 수립 과정에서 정보 공개와 주민참여가 제한적이라는 지적이 지속적으로 제기돼왔다.



송전선로 경과지역 주민 대다수는 사업 추진 이후 뒤늦게 계획을 인지하거나 노선 선정 과정에 대해 충분히 설명을 듣지 못하고 의견을 내지 못하는 사례가 반복되면서 사회적 갈등 또한 커지고 있다.



이에 주간함양·진안신문·충북일보는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 전북특별자치도를 비롯해 충북, 경남 등 광역을 넘는 지역언론 협력 기획취재를 진행하고 있다. ‘주민 동의 없는 초고압 송전선로 갈등, 지역 언론이 해법을 묻다’ 기획 시리즈를 통해 주민 참여를 기반으로 한 전력망 구축 모델을 검토하고, 지역 분산형 전력 시스템 전환 정책 방향을 모색해 본다.

큰사진보기 ▲용인 반도체 국가산단 계획 승인 취소 소송을 대리하고 있는 공익법률센터 농본 하승수 변호사 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청와대를 향해 행진중인 행진단용인반도체산단 재검토와 송전탑을 반대하며 약 한달간 걸어온 행진단이 청와대를 향하고 있다. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 위원장이 지난 8월 11일 경기도 용인시 처인구 원삼면 일대에 건설중인 SK하이닉스 반도체 팹을 둘러본 뒤 곽노정 SK하이닉스 CEO, 특위 위원들과 기념 촬영하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

초고압 송전선로 건설을 둘러싼 국민들의 저항이 거세지고 있다. 7월 30일 해남 땅끝마을에서 시작된 '용인 반도체 국가산단 재검토·송전탑 반대' 전국 대행진이 전북 완주·진안·장수·무주를 거쳐 8월 20일, 광화문에 도착했다. 이들은 청와대까지 행진한 뒤 1박 농성을 이어갔다.공익법률센터 농본의 하승수 변호사는 현재 용인 반도체 국가산단 계획 승인 취소 소송을 대리하고 있다. 오랫동안 용인 반도체 국가산단과 송전선로 문제를 들여다본 하승수 변호사는 지금의 상황을 '역대급'이라는 말로 정리했다.정부는 현재 99개의 사업을 '국가기간전력망'으로 지정했다. 한전이 운영하는 국가기간전력망 종합정보시스템을 보면, 99개의 '국가기간전력망' 중 시공이나 인허가 단계로 넘어간 것은 9개뿐이고, 나머지 90건은 아직 입지 선정 절차가 진행 중이거나 그 이전 단계에 머물러 있다. 즉, 현재 대한민국은 90개의 송전선로 및 변전소 건설이 동시에 추진되고 있는 셈이다.하승수 변호사는 "경남을 제외하면 사실상 전국 대부분 지역에서 송전선 문제가 걸려 있는 상황"이라고 설명했다.송전선의 전압 등급이 345kV 위주로 대량 건설되는 이유도 있다. 2012년부터 2014년, 경남 밀양에서 765kV 송전탑 건설을 둘러싸고 극심한 갈등이 벌어진 후 정부는 765kV는 밀양이 마지막이라고 발표한 바 있다. 500kV는 직류 방식이라 성격이 다르다 보니 결국 345kV 노선으로 대량 건설을 밀어붙이는 쪽으로 방향이 잡혔다는 것이다.하승수 변호사는 한전을 비롯해 정부의 사업 설명 방식에 문제가 많다고 지적했다. 그는 "전자파 피해가 없다는 주장부터 말이 안 된다"며 "송전선 주변 주민들은 계속해서 암이나 질병 발생 비율이 높다고 이야기하고 있고, 건강 피해뿐 아니라 재산 피해와 경관 피해도 심각하다는 것은 이미 알려진 사실"이라고 말했다.또한 정부가 주장하는 AI와 반도체 때문에 송전선로가 필요하다는 논리도 잘못됐다고 목소리를 높였다. 하 변호사는 "345kV 송전선로는 계통 연계가 아니라 장거리 송전이 목적"이라며 "송전선로가 필요한 이유는 AI나 반도체 수요 때문이 아니라 발전소와 소비지가 멀리 떨어져 있기 때문"이라고 주장했다.이어 "전기 생산지 옆에 공장이 있다면 애초에 송전선이 필요 없다"면서 "에너지 지산지소(地産地消, 지역에서 생산한 것을 지역에서 소비)가 안 되기 때문에 발생한 문제를 AI나 반도체 탓으로 돌리는 것은 명백한 오도"라고 말했다.보상 문제를 둘러싼 정부의 태도도 비판했다. 하 변호사는 최근 기후에너지환경부 장관이 주민대책위 전체가 아닌 일부 주민만 불러 송전망 강행과 부분 지중화 계획을 발표한 사례를 언급하며 "구체적인 지중화 구간도 밝히지 않은 채 일부 주민들을 대상으로 계획을 알린 것은 과거 한전이 주민 분열을 조장하는 행위를 장관이 직접 행동한 것과 다르지 않다"며 "주민과의 갈등을 조정하고 정책으로 풀어야 할 장관이 오히려 갈등을 키우는 역할을 하고 있다"고 말했다.하승수 변호사가 가장 심각하게 보는 문제 중 하나는 바로 정보공개다. 그는 "입지선정위원회 구성 단계부터 송전선로 계획을 알고 대처하는 주민들도 있지만, 대부분의 주민들은 노선이 거의 다 정해진 뒤에야 알게 되는 경우가 훨씬 많다"며 "실제로 충북 괴산군과 진천군 주민들은 노선이 확정된 이후 뒤늦게 통보를 받았다"고 전했다.뒤늦은 정보공개와 함께 송전선로 노선을 확정하는 입지 선정 절차 또한 구조적 한계를 지니고 있는 점도 문제다. 하 변호사는 "송전선로가 왜 필요한지, 꼭 필요한 노선인지, 지중화를 어느 정도 할 것인지는 애초부터 논의의 대상이 아니다. 지중화 구간은 이미 사업자 쪽에서 정해 놓은 상태이고, 주민들에게 주어지는 선택지는 오직 '노선을 어디로 정할 것인가?'뿐이다. 결국 주민들끼리 서로 다른 지역으로 밀어내라는 것밖에 안 되는 구조인 것"이라고 지적했다.또한 지중화 혜택의 형평성 문제도 짚었다. 하승수 변호사는 "경기도, 특히 용인 인근 지역은 송전선로 지중화가 상당 부분 이뤄지는 반면, 비수도권 지역은 거의 지중화 혜택을 받지 못하고 있다"면서 "신해남-신장성 노선의 경우, 광주와 가까운 구간만 일부 지중화가 추진되고 있고, 정작 주민 피해가 큰 영암 지역은 송전선로가 지상으로 건설될 예정"이라고 설명했다.이어 "정부가 주민들의 의견을 들을 생각이 있다면 노선뿐만 아니라 지중화 여부와 범위도 함께 논의되어야 한다"면서 "하지만 지금의 정부는 이런 논의가 전혀 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.현재 송전망 건설에 적용되는 법은 전기사업법과 함께 전원개발촉진법, 국가기간전력망특별법 등이 있다. 하지만 송전망 건설에 적용되는 법은 주민 동의나 수용성에 관한 규정이 아예 없다. 그나마 입지선정위원회 절차도 활동기간이 1년이고, 최대 6개월 연장이 가능하도록 정해져 있다. 기한 안에 결론이 나지 않으면 위원회는 해산되고, 한국전력공사가 자체적으로 노선을 확정하게 된다.하승수 변호사는 "이건 진정한 의미의 주민 의견 수렴이 아니라, 시간만 정해 놓고 결국 사업자가 알아서 결정하겠다는 구조"라며 "입지 선정 단계 이전, 즉 송전선을 몇 개나 지을 것인지를 정하는 장기 송·변전 설비계획 수립 단계부터 주민과 국민의 의견을 반영해야 한다"고 주장했다.아울러 "정부는 올 하반기에 제12차 전력수급기본계획을 짜고 있고, 이에 따라 제12차 장기 송·변전 설비계획이 나온다. 여기에서도 주민 의견 수렴은 전혀 없다"며 "개별 국회의원이 법안을 발의하거나 토론회를 여는 것도 의미 있지만, 근본적으로 정부의 정책 방향이 바뀌어야 법이 정비될 수 있다. 결국 대통령이 결단해야 한다"고 강조했다.주민수용성 확보 방안과 함께 하승수 변호사는 용인 반도체 국가산단은 선정 단계에서부터 문제가 있다고 지적했다. 2023년 3월, 용인 반도체 국가산단 계획을 발표하기 전, 전력이나 용수 문제를 제대로 검토한 흔적을 찾아볼 수 없다는 것이다.더구나 정부는 2022년 12월부터 2023년 2월까지 국가첨단산업특화단지 공모 절차를 별도로 진행해 2023년 6월, 전남을 반도체 특화단지 1순위로 선정해 놓았다. 그러나 국가첨단산업특화단지 공모와 무관하게 용인을 반도체 국가산단으로 선정해 발표했다.용인 반도체 국가산단이 안고 있는 문제는 또 있다. 바로 물이다. 하승수 변호사는 "전력 공급 문제가 심각한 건 물론이고, 방류수 문제도 그에 못지않게 심각하다"고 말했다.평택에 위치한 삼성반도체 공장에서 나오는 방류수는 하루 65만 톤 수준으로, 이 물은 결국 평택호로 흘러 들어가게 된다. 현재까지 4·5기까지 지어진 삼성 평택공장은 5·6호기 착공에 들어간 상태이고, 용인에 들어서는 SK와 삼성의 반도체 산단 역시 평택 수계에 해당한다.하 변호사는 "평택의 반도체 공장 6곳이 모두 완공되면 방류수 총량이 하루 100만 톤을 훌쩍 넘어설 것으로 예상된다"며 "이 정도 규모의 방류수가 한 수계에 집중되는 건 수질오염 측면에서 심각한 문제"라고 지적했다.이어 "용인에 추진되는 SK와 삼성 반도체 공장은 재활용률을 높여 방류수를 줄이라는 경기도 차원의 요구가 나오고 있지만, 이는 강제력이 없는 '행정지도'에 불과해 기업이 따를 의무가 없다"면서 "평택 지역 환경단체에서는 '평택호환경청'을 만들어야 한다고 요구할 정도로 이 문제를 심각하게 바라보고 있다"고 말했다.용수 공급을 위한 부작용도 만만치 않다. 하승수 변호사는 "반도체 산단에 안정적으로 물을 공급하려면 발전용으로 쓰이던 화천댐의 용도 자체를 바꿔야 한다"라며 "이 경우 용수관이 지나가는 경기도 여주·광주 등과, 방류수를 받아들여야 하는 안성 등 관련 지자체들이 모두 반발하고 있는 상황"이라고 설명했다.하승수 변호사가 강조한 송전선로 문제를 해결하는 해법은 분명하다. 바로 용인 반도체 국가산단에 대한 재검토다. 하 변호사는 "이재명 정부가 출범할 때만 해도 용인 반도체 국가산단에 대한 재검토가 이루어질 것이라는 기대가 있었다"면서 "하지만 용인 국가산단에 대한 재검토 요구가 받아들여지지 않고 있다"고 지적했다.최근 정부가 광주에 반도체 단지를 조성하겠다는 계획도 오히려 정책의 혼선을 가져온다는 지적이다. 기업은 용인부터 짓게 하고, 대통령은 호남에 반도체 단지 건설에 속도를 내라고 하는 상황이 동시에 벌어지고 있다는 것.하승수 변호사는 "현 정부가 임기 안에 호남 반도체에서 성과를 내고 싶다면 가장 확실한 방법은 용인 반도체를 재검토하는 것"이라며 "용인 반도체 국가산단을 재검토하면 송전망 계획도 다시 짤 수 있고, 재생에너지로 전력을 공급할 수 있는 적절한 입지를 새로 찾아 호남 반도체 문제까지 순차적으로 풀 수 있다"고 강조했다./ 공동취재팀 (주간함양 임아연 기자, 진안신문 류영우 기자, 충북일보 이진경 기자)이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.