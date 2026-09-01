삼성디스플레이 아산시에 67조 투자

큰사진보기 ▲충남 첨단산업 투자양해각서 체결식 기념촬영 ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도는 1일 도청 대회의실에서 삼성디스플레이, 아산시, 한국전력공사, 한국수자원공사와 '충남 첨단산업 투자양해각서(MOU)'를 체결했다.이번 협약에는 박수현 지사와 이청 삼성디스플레이 대표이사, 박승희 삼성전자 사장, 오세현 아산시장, 김재군 한국전력공사 전력계통본부장, 이종식 한국수자원공사 금강유역본부장이 참여했다.협약에 따라 각 기관은 아산시 내 삼성디스플레이의 기업 투자가 원활하고 신속하게 추진될 수 있도록 행정과 기반 시설 지원 등에 긴밀히 협력하기로 했다.삼성디스플레이는 아산을 중심으로 유기발광다이오드(OLED) 및 차세대 디스플레이 생산라인 구축 등에 총 67조 원을 단계적으로 투자한다.첫 단계로 아산디스플레이시티2 일반산업단지 내 9만 9141㎡ 부지에 2028년 6월까지 신규 생산라인을 구축한다.도와 아산시는 투자계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 행·재정적 지원에 나서며, 한국전력공사·한국수자원공사는 대규모 첨단산업 투자에 필요한 안정적인 전력과 용수 공급을 위해 협력한다.도는 민선 9기 출범 이후 첨단산업 투자를 뒷받침하기 위해 전력·수력·인력 등 이른바 '3력 혁신'을 추진하고 있다.행정부지사를 단장으로 도·시군, 기업, 관계기관이 참여하는 '충남 첨단전략산업 대도약 전담조직(TF)'을 구성하고 기업별 전담 공무원 지정, 직통 전화(핫라인) 운영, 인허가 신속 처리 등 투자 전 과정을 지원하는 체계를 가동 중이다.도는 삼성디스플레이의 투자를 계기로 소재·부품·장비 기업 등 연관 기업의 추가 투자와 집적을 유도하고, 지역 산업 생태계 확장과 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어지도록 지원해 나갈 계획이다.또 삼성전자, 삼성에스디아이(삼성SDI), 에스케이(SK) 등 충남에 계획된 후속 첨단산업 투자도 신속하게 이행될 수 있도록 기업 및 관계기관과 협력을 강화할 방침이다.이번 투자는 지난 7월 정부와 충청권이 발표한 첨단산업 투자 계획의 후속 성과로, 정부의 첨단산업 육성 기조에 발맞춰 충남이 기업 투자, 산업 기반 확충을 선제 준비해 온 성과란 점에서 의미가 있다.특히 유기발광다이오드(OLED)·차세대 디스플레이 분야 등 세계 디스플레이 시장을 선도해 온 충남의 산업 경쟁력을 한층 강화하고 초격차 경쟁력을 유지하는 데 기여할 것으로 기대된다.박수현 지사는 "이번 삼성디스플레이의 67조 원 투자는 충남 첨단산업의 새로운 도약을 알리는 신호탄"이라며 "유기발광다이오드(OLED)를 비롯한 차세대 디스플레이 산업의 초격차 경쟁력을 더 강화하고 대한민국이 세계 첨단 디스플레이 시장의 주도권을 계속 이어갈 수 있도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 말했다.이어 "기업이 투자하기 좋은 환경을 만드는 것을 넘어 기업의 투자 결정이 실제 투자와 성공으로 이어질 때까지 끝까지 뒷받침할 것"이라며 "전력·수력·인력 3력 혁신과 광속 행정으로 삼성전자, 삼성에스디아이(삼성SDI), 에스케이(SK) 등 앞으로 계획된 첨단산업 투자도 신속하게 추진해 충남을 대한민국 첨단산업의 중심으로 만들 것"이라고 강조했다.