김민석 "경찰 제식구 감싸기, 사건암장 등 폐단 뿌리 뽑아야"

큰사진보기 ▲경찰개혁추진단 1차 회의 참석한 김민석 대표김민석 더불어민주당 대표가 1일 국회에서 열린 경찰개혁추진단 1차 회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이해식 경찰개혁추진단 공동위원장, 김 대표, 김남희 경찰개혁추진단 공동위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경찰개혁추진단 1차 회의 참석한 김민석 대표김민석 더불어민주당 대표가 1일 국회에서 열린 경찰개혁추진단 1차 회의에 참석해 김남희 경찰개혁추진단 공동위원장과 악수하고 있다. 왼쪽은 이해식 경찰개혁추진단 공동위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표가 "국민들이 그렇게 원하던 '검찰 보완수사권 폐지'를 했는데도, 왜 지금 강력범죄나 성범죄 사건에선 '국민 권익이 이걸로 충분히 지켜질까' 하는 의문이 다시 나올 정도로 상황이 (악화)됐는지를 우리가 깊이 성찰해야 한다"며 강력한 경찰 개혁을 주문했다.김 대표는 1일 서울 여의도 국회에서 열린 경찰개혁추진단(아래 추진단) 첫 회의에 참석해 "검찰개혁이 일단락된 뒤 잇따른 사건으로 경찰개혁에 대한 국민 관심이 매우 높아진 시점에 추진단이 출범하게 됐다"며 이같이 말했다. 이날 자리는 바람직한 경찰 개혁을 논의하기 위해 마련됐다.그는 특히 "(경찰의) 제 식구 감싸기, 사건 암장, 개인정보 침해, 수사정보 유출, 증거 은폐·조작 등 6대 폐단을 뿌리 뽑고, 피해자 설명책임과 부실수사 법적 책임을 강화해야 한다"고 강조했다. "이재명 대통령님께서도 여러 번 경찰 개혁 중요성을 말했으니 당에서 추진단이 반드시 국민들이 만족할 만한 성과를 내달라"는 주문이다.김 대표는 특히 "통상이라면 (추진단에) 경찰 출신 의원들이 참여했을 텐데, 이 분들을 자문 역할로 정한 것은 보다 새로운 시각, 외부·객관적 시각을 반영하기 위한 조치"라며 "추진단 구성 발표 직후 제가 '제주 실종 신고 허위 종결 사건' 현장방문을 요청드렸는데, 신속히 해준 데에 감사드린다"라고 덧붙였다.이어 추진단 운영 방향에 대해선 "당면 현안 사건과 제도 개선, 실행 빈틈 점검이라는 3가지 축으로 작업하되, 국민의 걱정이나 불안, 강력사건 예방에 있어서는 (아무리 과해도) 과잉이 없다는 관점으로 철저한 경찰 개혁안을 만들어달라"고 요청했다.이날 회의에는 김민석 당대표와 이해식·김남희 공동단장을 비롯해 이기헌·이주희·임미애·김동아 당내 의원, 외부위원으로 위촉된 김영식 순천향대 경찰행정학과 교수, 김혜정 한국성폭력상담소 소장, 김규현 변호사, 전다운 변호사, 정지웅 변호사 등이 참석했다.외부 인사로 참여한 김혜정 한국성폭력상담소장은 가장 먼저 "(최근) 막았어야 할 죽음들, 안타까운 뉴스들을 계속 보고 있다. 마음이 굉장히 무겁고 애도를 표하고 싶다"며 말문을 열었다.그는 "경찰은 피해자들이 가장 먼저 전화하거나 찾아가 도움을 요청하는 1차 국가기관"이라며, "피해자와 시민들에 와닿는 경찰이 될 수 있도록 저도 제가 할 수 있는 역할을 다 하겠다"고 했다. "여기는 국회와 여당이 종합적으로 논의하는 자리인 만큼 예산 등 종합적 논의를 기대한다", "(여성단체 소장으로서) 성폭력 피해자들의 입장과 경험을 많이 말씀드리겠다"라는 각오다.김남희 추진단 공동단장은 "결론을 정하고 출발하지 않겠다. '현장에 답이 있다'는 생각으로 피해자와 현장의 목소리를 적극적으로 듣고, 현실적 해결책을 찾겠다"고 추진단 방향을 밝혔다. 또 장윤기 사건과 제주 실종사건 허위 종결 의혹으로 질타 받는 부아무개 경장 등을 거론하며 "많은 국민의 걱정과 우려를 무겁게 받아들인다, 무거운 책임감을 느낀다"라고 말했다.그는 범죄피해자가 현장에서 겪는 어려움, 제대로 작동하지 않는 매뉴얼, 업무 과중으로 기피부서가 되는 수사부서 현실, 체계적 교육이 부족한 문제 등을 추진단의 검토 과제로 제시했다. 그러면서 "당정이 소통하고 협력하는 체계를 만들어 현장에서 실제로 작동할 수 있는 해결책을 찾겠다. 국민의 눈높이에서 개혁안을 만들겠다"고 덧붙였다.이해식 공동추진단장도 "일제 치하와 군부 독재 등을 지나며 경찰은 '민중의 지팡이'이기보다 '민중의 몽둥이'였다"며 "경찰개혁은 필연적인 시대적 과제가 됐다"고 했다. 또 최근 사건을 거론하며 "국민 분노는 경찰개혁의 시급성과 절실성을 보여준다", "당대표가 말한 경찰 6대 폐단을 뿌리째 뽑아내고 말끔히 정리할 책무가 우리에 있다"고 강조했다.비공개 회의는 이날 약 1시간 정도 진행됐다. 회의 종료 직후 김남희 단장은 기자들과 만나 "국민들이 신뢰할 수 있는 수사 체계를 확립하고 통제 장치를 마련하겠다는 목표 하에서, 경찰 개혁 입법 및 제도 개선 과제를 도출하고 실행하겠다는 얘기를 나눴다"라며 구체적인 추진단 활동 기간, 회의 정례화 여부 등은 추가로 논의할 예정이라고 밝혔다.그는 이어 "가장 중요한 건 현장의 정확한 문제 파악인 만큼, 범죄피해자 지원 단체와 형사사건 변호사, 일선 수사 경찰 등 얘기를 통해 현장에 어떤 문제점들이 있고 어떤 개선 방안들이 필요한지 이야기들을 충분히 듣는 시간들을 갖겠다는 이야기를 (비공개 때) 했다"며 "경찰 출신, 행안위 소속 의원들로부터도 자문을 많이 듣기로 했다"고 덧붙였다.앞서 추진단은 지난 8월 28일 제주 현장을 찾아 허위 종결 사건 관련 현장 방문 및 제주청장과 만나 직접 면담한 바 있다. 민주당은 직후 논평에서 "경찰 수사권 확대로 권한이 커진 만큼 책임도 무거워져야 한다"며 "국민 신뢰를 회복하기 위해 뼈를 깎는 개혁에 나서야 한다"고 짚었다.