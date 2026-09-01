네이버지도에 왜 뉴욕 센트럴파크가 나오죠?

큰사진보기 ▲네이버 지도에 나온 미국 뉴욕의 '센트럴 파크' ⓒ 네이버지도 관련사진보기

큰사진보기 ▲네이버 지도 내 '실험실'-'세계지도 사용' ⓒ 네이버지도 관련사진보기

큰사진보기 ▲네이버 지도 내 일본 도쿄의 경우 지하철역까지 명확하게 표기되는 등 더 많은 정보가 제공된다. 단, 클릭을 해서 정보를 확인할 수는 없다. ⓒ 네이버지도 관련사진보기

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네이버가 지도 서비스에 오픈 소스(모두에게 공개되어 자유롭게 수정·재배포 가능한 프로그램)를 기반으로 한 '세계 지도' 기능을 처음 선보여 화제다. 기존 네이버 지도가 일본·중국 등 인접국의 주요 도시까지 표시했다면, 이제는 전 세계 국가의 지명, 거리 등 보다 세부적인 지리 정보를 확인할 수 있게 된 것이다.'세계 지도' 기능은 네이버 지도 앱에 들어가 설정→실험실→세계 지도 사용을 누르면 이용 가능하다. 세계 지도 역시 기존까지 서비스되던 국내 지도와 동일하게 거리와 건물, 상점 수준까지 확대가 가능하다. 그러나 장소 탐색, 길찾기, 발견, 예약과 같은 기능은 제공하지 않는다.예를 들어 지도 내 검색으로 뉴욕, 도쿄 등 주요 도시를 검색하면 국내 같은 이름을 가진 다른 상호명이 등장하는 식이다. 미국 뉴욕 센트럴파크를 보기 위해서는 사용자가 직접 지도 내에서 커서를 움직여서 찾아 확대해야 한다. 위성, 지형지도 또한 여전히 국내 지도에서만 제공된다.네이버 관계자는 1일 <오마이뉴스>에 "다른 국가로 여행을 가고자 할 때도 지도를 참고하고 싶은데 한국 주변만 보이다 보니 사용성 관점에서 불편한 부분이 있지 않았나"라며 "그래서 실험실 기능을 통해 전 세계 지도를 도입했다. 위치나 지역 지리 정보를 자연스럽게 확인하실 수 있도록 도입한 것"이라고 설명했다.이 관계자에 따르면 '세계 지도' 기능이 처음 나온 건 8월 초순이다. 그는 "나온 지는 한 달 정도 됐다. 원래 한국 주변국만 보이고, 다른 지역으로 화면을 넘기고 싶어도 되지 않았다면, 이제 전 세계 지도를 넣어둔 것"이라며 "일본이나 중국, 프랑스 등 자세한 데이터가 확보된 곳에서는 지하철역도 보인다"라고 말했다.이어 "타 플랫폼에서도 실험실 기능을 통해 여러 실험을 하지만 모든 기능이 정식으로 출시되지는 않는 것처럼 네이버 지도도 '오픈 베타(정식 서비스 전에 시행하는 시범 서비스)' 느낌으로 사용자 반응을 살펴보기 위해 선보이려고 만든 창구"라며 "아직 정식 출시는 미정이다. 사용자 반응이나 요구 조건(니즈)을 보면서 (정식 출시를) 결정할 계획"이라고 밝혔다.네이버 관계자는 "물론 이용자 입장으로서는 서비스가 확대되면 좋겠지만 실제로 구현을 하려면 한국 지도만큼 잘 해야 하는 것이기 때문에 (상용화 여부를) 살펴봐야 한다"라고 덧붙였다.