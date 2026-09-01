울산시 내년 국가예산 3조 234억 원, '산업 AI 전환' 초점

큰사진보기 ▲신민식 울산시 경제부시장이 1일 울산시청 프레스센터에서 2027년도 울산시 국가예산 정부안 반영 현황에 대해 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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9월 1일, 2027년도 정부예산안이 발표됐다. 이중 울산광역시의 국가예산은 3조 234억 원으로, 울산의 정부예산 반영액이 처음으로 3조 원을 넘어섰다. 지난해 보다 3030억 원이 증가해서 11.1% 증가한 규모다.이에 신민식 울산시 경제부시장이 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 울산시의 국가예산 확보 성과와 앞으로 울산시가 국가예산을 어떤 방향으로 운용해 나갈 것인지 대해 설명했다.신 부시장은 먼저, 내년 예산 확보가 민선 8기에서 민선 9기로 시정이 전환되는 시점에 편성된 예산이라는 점을 감안해 달라고 밝혔다.신 부시장은 "국가예산이라는 것은 시장이 취임한 뒤 사업 하나를 새로 정해서 중앙정부에 요청한다고 바로 반영되는 구조가 아니며, 민선 9기가 출범했을 당시에는 2027년도 국가예산 편성절차가 이미 상당 부분 진행돼 있었다"며 "2027년도 정부 예산에 민선 9기의 정책철학과 새로운 사업들을 처음부터 온전히 담아내는 데에는 구조적인 한계가 있었다"고 전제했다.하지만 신 부시장은 "그럼에도 새 시정의 방향을 정부안에 최대한 반영했다"며 "이렇게 절차가 많이 늦었지만, 새로 출범한 민선 9기 울산광역시가 시간이 많지 남지 않다고 해서 손을 놓고 있었던 것은 아니다"고 덧붙였다.이어 "오히려 정부 예산안이 마감되기 직전까지 우리 시가 반드시 확보해야 할 사업, 그리고 앞으로 울산의 산업구조를 바꿀 사업을 중심으로 선택과 집중을 했다"며 "그 결과 내년도 신규사업 예산으로 전년 대비 약 2배 증가한 2600억 원을 반영할 수 있었다"고 밝혔다.그러면서 "이번 정부안에서 특히 주목하고 싶은 부분은 산업의 AI 전환"이라며 "민선 9기의 산업정책 방향을 새롭게 구현했다"고 강조했다.신 부시장은 "다가오는 2028년도 국가예산은 처음부터 민선 9기가 설계하겠다. 사실상 민선 9기가 처음부터 온전히 설계하는 첫 국가예산"이라며 "2028년 예산은 아이디어를 만드는 단계부터,사업을 설계하는 단계부터, 예비타당성과 공모 등 사전절차부터, 중앙부처를 설득하는 단계부터민선 9기의 정책철학을 충분히 담을 수 있다"고 밝혔다.그러면서 "당장 내년 2월부터 각종 예비타당성 절차와 중앙정부 신규사업, 공모 준비가 본격적으로 시작된다"며 "그때 가서 사업을 찾지 않고 지금부터 준비하겠다. 예산을 요구하는 순간부터 국가예산 확보가 시작되는 것이 아니라, 예산을 요구하기 훨씬 전부터 시작되어야 한다"고 밝혔다.이어 "특히, 사업기획 초기부터 울산광역시청 뿐 아니라 기업, 대학, 연구기관, 다른 지방정부와도 협력하면서 최적의 방안을 찾겠다. 많은 협조를 미리 부탁 드리겠다"고 덧붙였다.신 부시장은 끝으로 "국가예산 총액만 늘리는 데 만족하지 않겠다"며 "얼마를 확보했느냐뿐 아니라, 그 예산으로 울산의 무엇을 바꾸고, 어떤 미래를 만들 것인가를 보겠다"고 말했다.