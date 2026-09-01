EBS 같은 김민석? '민티' 첫방 본 의원들 소감은

'첫 방송치고는 좋았다.'
더불어민주당의 공식 유튜브 채널인 '민주당티비'(아래 '민티')의 1일 아침 라이브 방송을 시청한 당내 의원들의 중론이다. 김민석 대표가 출격한 37분짜리 생방송을 두고 여러 평가가 나오는 가운데, 수치나 내용 면에서 결과가 나쁘지 않았다는 것이다.
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민주당티비준비TF는 이날 오전 7시부터 진행된 프로그램 '민티07' 시범 방송의 최고 동시 접속자 수가 5만 5053명을 기록했다면서 "기존 당 최고위원회의 생중계 평균 시청자 수(3000~6000명)의 약 10배 이상"이라고 전했다.
김민석 대표도 SNS에 "2만이면 대박이라는 예상을 훌쩍 넘었"다고 소회를 남겼다. 당의 정책 기조를 전하는 딱딱한 형식인데다 전문 제작사가 띄우는 시사 예능이 아닌데도, 많은 시청자가 호기심에 채널을 찾았다는 뜻으로 풀이된다.
당원 교육을 담당하는 민주당 교육연수원장인 김현 의원(경기 안산을)은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "동접자 수가 5만 5천 명을 넘었다는 건 매우 성과가 있다"고 짚었다. 그동안 당 차원의 방송을 여러 차례 시도했지만 미완에 그쳤는데, 김 대표의 강한 추진력과 김남준 홍보위원장의 실행력이 더해지면서 결실을 맺었다는 시각이다.
김 의원은 "고 이해찬 전 총리는 우리가 미디어를 갖고 당의 정책과 노선을 설명해줘야 한다고 오랫동안 말씀했다"며 "과거엔 선거 시기만 스튜디오 방송을 했다면, 드디어 일상적으로 진행하는 방송이 문을 연 것"이라고 말했다. 그러면서 "취임한 지 2주 정도 된 김 대표가 여러 변화를 시도하고 있는데, 그중 가장 괄목상대한 것이 민티라고 본다"고 덧붙였다.
또한 "댓글을 보니 도올 김용옥 선생 등 유명 강사를 모셔달라는 말씀이 있었고, '당원 교육 공간으로 활용해 달라', '국회의원 160명을 다 출연시켜 달라'는 주문들이 있었다"고 전하며 "방송이 안착된다면 당에서 굉장한 역할을 할 것"이라고 기대했다.
김민석 캐릭터 너무 차분하다? "당대표는 묵중하게 가야"
EBS 교육방송 강의처럼 차분히 설명하는 김 대표의 캐릭터를 어떻게 볼 것인지도 시청자들의 관심사였다. 방송 후 SNS에 '일목요연하게 정리해서 좋았다'는 반응이 올라온 반면, '졸리다'는 댓글도 있었다.
이와 관련해 김 대표와 가까운 한 의원은 "당대표는 격이 있기 때문에 묵중하게 가는 게 맞다. 말도 그렇고 행위도 그렇고 태도가 다 말해주는 거 아닌가"라며 "가볍게 가라고 얘기하는 사람들이 있는데 그렇게 하면 안 된다. 집권 여당의 대표다운 모습으로 가는 게 좋다"고 조언했다.
라이브 방송을 37분만 진행하는 형식과 관련해선 '너무 짧다'는 목소리가 댓글창에서 주를 이뤘다. 1부에서 김 대표가 정해진 의제를 설명하고 2부에서 패널 대담으로 넘어가는데, 이야기 도중에 끊기는 듯해 아쉽다는 취지다.
의원들은 짧은 감이 있다면서도 바쁜 출근 시간대이자 시사 콘텐츠가 쏟아지는 아침 방송 시간대임을 고려하면 적절하다는 반응이다. 아직 시범 방송이기 때문에 몇 번 더 진행하며 형식을 확정하지 않겠냐는 전망도 나왔다. 수도권의 한 중진 의원은 "원래 방송은 캐릭터나 콘셉트가 잡힐 때까지 두세 달 걸린다"며 "핵심 메시지만 간단하게 전하는 방식으로 갈지, 아니면 다른 방식으로 할지는 결국 방송하며 잡아가야 한다"고 말했다.
민주당은 일단 짧게 핵심 기조만을 전하는 기존 형식을 유지한다는 방침이다. 방송 시간을 늘릴 경우 동시간대 프로그램과 경쟁하는 모양새가 될 수 있어 조심스러운 분위기도 있는 것으로 알려졌다. 당 관계자는 "우리는 공식적인 입장이나 정책을 말씀드리는 기능을 하는 거니까 37분 틀은 계속 가져가게 될 것"이라고 설명했다.
"왜 '뉴스공장' 출연하느냐는 비난 있는데..." 노종면 SNS에 김민석 댓글
한편 이날 노종면 의원은 '민티07'과 동시간대인 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연한 것과 관련해 SNS에 설명글을 남겼다.
그는 "민주당티비 첫 방송 하는 날에 왜 '뉴스공장'에 출연하느냐는 비난이 있다"며 "어제(8월 31일) 섭외를 받고, 주제(언론개혁과 조작기소특검)부터 확인한 뒤 출연을 결정했다. 만약 '민티07' 방송 시간대와 출연 시간이 겹쳤다면 어떤 매체라도 출연을 안 했을 것"이라고 설명했다.
이어 "민주당티비 출범에 맞춰 민주당 의원들의 '뉴스공장' 출연을 금지시키거나 위축시킨다? 있을 수 없는 일이고, 진영 전체로는 자해 행위"라고 우려를 표혔다.
노 의원은 '뉴스공장' 관계자들에게도 '민티를 의심하고 적대하는 흐름이 나타나는데 이걸 부추기면 공멸이다, 각별히 유의해 주시라'고 당부했다면서, 자신의 출연이 당내에 '뉴스공장 출연금지' 지침이 없었음을 증명하는 것이라고 강조했다.
이후 김 대표는 노 의원의 게시글에 "출연금지? 당연히 없다. 노 의원님, 고생하셨습니다"라고 댓글을 남겼다.