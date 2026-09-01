"예산은 세종의 오늘을, 법은 세종의 내일을"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 임비호 국가균형발전센터장, 황승원 대책위 공동대표, 황치환 대책위 공동대표, 김병호 국회세종의사당 건립 지원협력사무소장 ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 황치환 대책위 공동대표, 황승원 대책위 공동대표 ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장은 1일 확대간부회의에서 행정수도특별법 제정을 위한 전방위적인 대응을 주문했다. ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 세종시청에서 더불어민주당 최고위원회 예산정책협의회가 열린다. ⓒ 황치환 대책위 위원장 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종 시민사회가 24년을 기다려온 행정수도 완성을 더 이상 미룰 수 없다며 정기국회 첫날부터 국회를 정면으로 압박하고 나섰다.행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(공동상임대표 황치환·황승원)는 정기국회가 시작된 1일 국회 앞에서 연내 특별법 제정을 촉구하는 1인 릴레이 캠페인에 돌입했다. 첫 주자로 황치환·황승원 공동상임대표가 나섰다.전날인 8월 31일에는 세종시민 1000여 명을 비롯한 충청권 민·관·정과 전국 시민사회가 국회 앞에 모여 특별법 연내 제정을 촉구했다. 대규모 결의대회에 이어 1인 릴레이로 요구를 이어가며 정기국회 입법을 압박하고 나선 것이다.범국민대책위원회(공동상임대표 황치환·황승원)는 "정기국회 100일은 길어 보이지만 입법을 완수하기에는 결코 긴 시간이 아니"라며 "24년을 기다려온 행정수도 완성을 또 다시 다음으로 미룰 수는 없다"고 밝혔다.이어 "어제 1000여 명의 시민과 함께 외친 목소리가 일회성 함성으로 끝나서는 안 된다"며 "행정수도특별법이 제정되는 그날까지 하루도 뜻을 거두지 않고 국회 앞을 지키겠다"고 강조했다.행정수도 논의는 2002년 신행정수도 건설 공약으로 시작돼 24년간 숱한 논쟁과 좌절을 거쳤다. 세종시 출범 이후 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립이 추진되고 있지만, 행정수도 완성을 뒷받침할 특별법은 아직 국회의 문턱을 넘지 못하고 있다.세종시도 이번 정기국회를 행정수도 완성의 중대 분수령으로 보고 대응에 나섰다.조상호 세종시장은 1일 확대간부회의에서 "지금이 행정수도 완성의 분수령"이라며 특별법 제정을 위한 전방위적인 대응을 주문했다. 특히 전날 범국민 결의대회에 세종시민 1000여 명이 참석한 것을 언급하며 시민사회와 정치권의 공감대가 확대되고 있다고 평가했다.이러한 가운데 2일 세종시청에서 더불어민주당 최고위원회 예산정책협의회가 열린다는 소식이 전해지면서 범국민대책위와 세종시의 기대감도 최고조에 달하고 있다. 민주당 새 지도부 출범 이후 전국 16개 시·도 가운데 세종에서 처음 열리는 이번 협의회는, 세종의 주요 현안에 필요한 예산 확보와 함께 행정수도특별법 제정의 필요성을 여당 지도부에 직접 전달할 수 있는 결정적인 기회라는 점에서 큰 주목을 받고 있다.조상호 시장은 "우리 시의 정책 현안을 여당 지도부에 직접 설명할 수 있는 자리"라며 "각 실·국이 건의사항을 촘촘히 준비해 중요한 기회로 삼아달라"고 당부했다.시민사회와 세종시가 예산과 함께 특별법 제정을 강조하는 이유도 분명하다. 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 등 국가 주요 기능을 안정적으로 뒷받침하고 세종을 명실상부한 행정수도로 완성하기 위해서는 개별 사업에 대한 재정 지원을 넘어 지속적인 추진을 가능하게 할 법과 제도의 기반이 필요하기 때문이다.황치환 범국민대책위 상임대표는 더불어민주당 최고위원회 예산정책협의회 개최 사실을 알리는 블로그 글을 통해 "예산은 세종의 오늘을 만들지만 법은 세종의 내일을 결정한다"며 "행정수도특별법은 세종만을 위한 법이 아니라 수도권 집중을 완화하고 국가균형발전을 실현하기 위한 대한민국의 미래 전략"이라고 강조했다.이어 "세종에 필요한 예산을 챙기는 것과 행정수도특별법을 제정하는 것은 서로 다른 일이 아니"라며, "세종의 사업을 제대로 추진하기 위한 국가적 결단이 바로 행정수도 완성이고, 그 출발점이 특별법 제정"이라고 덧붙였다.한편, 대책위는 오는 9월 22일 국회 토론회를 개최하는 등 정기국회 기간 정치권과 시민사회, 전문가 등의 참여를 확대해 특별법 제정을 위한 입법 활동을 이어갈 계획이다. 24년의 기다림 끝에 시민들의 요구가 국회 앞 릴레이로 이어지고 있는 가운데, 이번 정기국회가 행정수도 완성을 위한 마지막 기회가 될 수 있을지 주목된다.