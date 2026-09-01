청와대 "김용범 사퇴, 원활한 정책 집행 동력 제공 위해"

"정책 집행에 원활한 동력을 제공하기 위한 인적개편."
청와대가 1일 밝힌 김용범 정책실장 사퇴 배경이다. 청와대 관계자는 이날 오후 관련 질문에 "청와대 참모의 경우 평균 재임 기간이 1년 2개월에서 1년 6개월 정도"라면서 이러한 입장을 밝혔다.
그는 "대통령이 지난 6월 개각 관련 질문에 '정부 출범이 1년 됐고 일하는 방식과 내용, 방향 등을 재조정할 필요가 있지 않을까' 말하신 바 있다"면서 "이미 발표된 내각의 경제정책라인의 변화가 있지 않나. (그에 상응한) 좀 더 활력을 찾고 동력을 내기 위해 이뤄진 인사"라고 했다.
재정경제부·국토교통부·중소벤처기업부 등 주요 경제 부처에 대한 개각이 선행됐고 그 연속선상에서 김 실장의 사의를 수용한 것이란 취지였다.
'부동산 정책이나 단일상품 레버리지 ETF 도입에 대한 책임론이 영향을 끼치지 않았냐'라는 질문에는 "아까 말한 것처럼 (청와대 참모들의) 평균 재임 기간이 1년 2개월에서 1년 6개월 정도 되는 상황에서 사실상 어떤 참모가 바뀌어도 특별히 이상한 상황은 아니"라며 선을 그었다.
'재경부·국토부 장관 교체에 이어 김용범 실장까지 사퇴하면서 정책 기조에 변화가 생기는 것 아니냐'는 해석에도 거리를 뒀다.
이 관계자는 "여러 정책 과제들이 많이 있고 특히 경제 정책 과제가 많은 상황에서 좀 속도감 있게 활성화하고, 가속화하려는 조치라고 받아들여주면 좋겠다"면서 정책의 방향이 아닌 속도에 무게를 실었다. 다만 "우리 정부는 언제나 국민 여론과 의견에 귀를 기울이고 있다"며 "정책의 원칙은 있지만 국민 의견에 귀를 열고 유연하게 대응할 것"이라고 덧붙였다.
후임 정책실장 인선에 대해서는 "이번 인적 개편 자체가 2기 경제정책라인 활성화 및 가속화를 위한 조치인 만큼 국정수행에 차질이 없도록 후속 인사를 추진할 계획"이라고 밝혔다. 또한 "현재 비서실장을 비롯한 각 수석들이 맡은 역할들을 충실히 수행 중이므로 차후 인선까지 빈 구멍 없이 업무가 잘 수행될 것으로 예측된다"고 말했다.
한편 강유정 청와대 수석대변인은 이날 오전 브리핑을 통해 김용범 실장 사퇴를 전했다. 그에 따르면 김 실장은 전날(8월 31일) 사의를 표명했고 이재명 대통령은 이날 이를 수용했다(관련 기사 : '이재명 1기 정책' 총괄 김용범, 15개월 만에 사퇴 https://omn.kr/2jm2u
).
청와대가 지난달 30일 재경부·국토부 등 주요 부처 장관과 청와대 일부 참모에 대한 인사를 발표할 때도 김 실장은 교체 대상이 아니었던 만큼 청와대 안팎의 예상을 깬 사퇴로 풀이됐다.
김 실장은 이날 오전 현안점검회의를 통해 청와대 참모들에게 마지막 인사를 전한 것으로 알려졌다.