용혜인 지명에 기독교계도 가세… 한기총 "지명 재고하라"

큰사진보기 ▲한국기독교총연합회 로고 ⓒ 한기총 관련사진보기

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 논란이 의원직 겸직 문제에 이어 이념·정책 성향에 대한 비판으로까지 번지고 있다.용 후보자는 31일 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 글을 올려 의원직 사퇴 여부에 대한 입장을 밝힌 바 있다. 그는 "성평등가족부장관 후보자 용혜인입니다. 의원직 사퇴 관례와 관련하여 조심스레 입장을 말씀드린다"며 "저의 의원직 사퇴와 관련해 특권이나 혜택으로 비춰질 수 있다는 여러 우려에 대해 잘 알고 있다"고 밝혔다.이어 "당의 진로와 무관한 제 개인의 문제라면, 그리고 기본소득당의 의원이 저 혼자가 아니었다면 의원직 사퇴 여부를 고민하지 않았을 것"이라며 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서, 당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 되어야 하는 어려움이 있다"고 설명했다. 그러면서 "개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다"고 덧붙였다.용 후보자는 또 "차기 총선에서 비례대표로 출마하지 않겠다고 당에 이미 입장을 밝힌 바 있다"고 밝혔으며, "국민 여러분의 격려와 비판의 목소리 모두 겸허한 태도로 경청하고 고민하며, 인사청문회에서 성실하게 답변할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.한국기독교총연합회(한기총)는 1일 성명을 내고 용 후보자에 대한 지명을 즉각 재고할 것을 촉구했다. 한기총은 대표회장 고경환 목사 명의의 성명에서 "용혜인 의원이 성평등가족부 장관 후보자로서 결코 적절하지 않은 인사"라며 가족·성평등·청소년 정책을 책임지는 부처의 수장에 걸맞지 않다고 주장했다.한기총은 우선 용 후보자가 장관 후보로 지명된 이후에도 비례대표 의원직을 유지하겠다는 뜻을 밝힌 데 대해 "기득권을 놓지 않으려는 탐욕적 모습"이라고 강하게 비판했다. 현행 국회법 제29조는 국회의원의 국무위원 겸직을 법적으로 허용하고 있어 용 후보자가 장관이 되더라도 의원직을 사퇴해야 할 의무는 없다. 그러나 비례대표 의원은 사퇴 시 다음 순번 후보자가 곧바로 의석을 승계해 의정 공백이 발생하지 않는 만큼, 입각할 경우 의원직을 내려놓는 것이 지난 20여년간 정치권의 불문율로 지켜져 왔다. 실제로 앞서 입각한 비례대표 의원들은 이 같은 관례에 따라 의원직을 사퇴한 뒤 차순위 후보자에게 의석을 넘긴 전례가 있다.용 후보자의 경우 기본소득당의 유일한 현역 의원이라는 특수성이 논란을 키우고 있다. 그가 의원직을 사퇴하면 다음 순번인 더불어민주당 소속 인사에게 의석이 넘어가면서 기본소득당은 원외정당으로 전락하게 된다.한기총은 이 같은 겸직 논란에 더해 용 후보자의 과거 입법 이력도 문제 삼았다. 용 후보자가 대표발의한 생활동반자법에 대해서는 동성 결합을 가족으로 인정하고 궁극적으로 동성혼 제도화로 이어질 수 있다는 우려를 제기했다. 또 22대 국회에서 손솔 진보당 의원이 대표발의하고 용 후보자가 공동발의자로 참여한 포괄적 차별금지법에 대해서도, 성적지향·성별정체성 관련 조항과 이행강제금, 징벌적 손해배상, 형사처벌 등 제재 규정이 담겼다며 반발했다.한기총은 "장관은 자신의 정치적 이념을 관철하는 자리가 아니라 모든 국민을 위해 국가정책을 수행하는 자리"라며 특정 이념에 편향되기보다 사회적 합의를 이끌어낼 수 있는 인사가 필요하다고 강조했다. 이어 대통령의 인사권을 존중한다면서도 이번 지명은 부적절하다며 재고를 강력히 촉구했다.