계간 '문화비평' 창간사

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몇 세기를 두고 '정신'만을 긍정하려던 역사가 우리들에게 있었다. 그러나 이제는 '물질'만을 긍정하려고 보는 현실이 소용돌이치고 있다. 유심의 사대(唯心의 事大)가 군림했던 과거는 배물의 사대(拜物의 事大)에 짓눌려 사라지고 있다.



우리의 지금은 얼핏 보아 완연히 변한 것 같으나 실은 그렇지 못하다. 우리가 극단적인 가치관의 결정론에 빠진 것은 예나 지금이나 매양 같은 것이기 때문이다. 우리는 개화기 이후로 조상의 '사대사상'을 엄하게 비판하여 왔다. 우리는 우리의 후손에게 그런 비판을 받지 않을만큼 당당한 것일까?



아니다. 아마 우리의 후손은 우리는 '배움의 사대'에 억눌렸다고 질책하리라. 우리의 조상이 '중국의 사대'에 찌들렸듯이 우리는 지금 '서양의 사대'에 휘몰리고 있는 것이 아닌가? 몸서리치는 일이다. 왜 우리는 전철을 되풀이하고 있는 것인가? 딱하고 무서운 노릇이다.



인간이 영(靈)과 육(肉)으로 가능하듯이 문화는 '정신'과 '물질'이 아울려야 부단히 변용하고 발전하는 것이다. 그리하여야 문화는 호흡을 계속한다. 이렇게 볼 때 우리는 지금 진정한 문화의 작용을 못하고 있다. 아니 안하고 있는 것 같다. '문명'(mecha-nism)의 발달이 바로 '문화'의 발전이 아닌 것이며 지나친 '문명'만의 발달은 '문화'의 발전을 오히려 방해할 수도 있다. 문명이 뒤지면 인간은 미개한 상태에서 존재하나 문화가 뒤지던 앞선 문화에 의하여 멸망하고 만다. 한 종족의 영원한 멸망은 전쟁이나 정치에 의하여 가능한 것이 아니라 문화에 의하여 그렇게 된다. 인간의 문화는 인간의 모든 것을 포섭하며 '작용'과 '반작용'의 상황에서 인간의 모든 것을 융합하여 호흡한다. 우리에게는 이런 호흡이 거의 없어 우리의 정신문화는 질식되어 있는 것이다. 우리는 이 질식에서 우리의 문화를 호흡시켜야 한다. 물론 문화의 순수를 고집하여서는 안된다. 그러기 위하여 부단히 우리의 문화와 타문화를 대등 교접시켜 '변용의 조화'가 가능하도록 현실의 문화적 질식을 제거해야 한다.



그 질식이란 다름 아닌 '배타'의 탈이며 또한 '배타'의 쇼비니즘이다. 모름지기 우리는 지금 가치관의 결정론에서 벗어나 '우리'와 '세계'를 아울러 받아 '새로움'을 형성해야 한다. 그러기 위하여 이제 우리는 용감하여야 한다.



문화비평은 '무엇'을 고집하지 않을 것이며 일체의 권위나 타성을 거부할 것이다. 오직 진실하고 건전하게 '사상(事象)'을 파악하고 비판하며 평가하려는 지성에게 의존하고 믿을 것이며 '반지성'을 배격하고 '아류'를 부정할 것이다. 언제나 앞서서, 허덕이는 우리의 정신적 영역에 새로운 이정표를 때 없이 싱싱하게 꽂아줄 고독한 '지성'을 위하여 자유롭게 문을 열어둘 것을 약속한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

학술단체 아한학회가 1969년 봄 계간 <문화비평>을 창간했다. 회장 김정우, 반행겸 주간 송재소, 편집장 구대열, 발행처 문화비평사이다.창간호는 '기분의 시학과 뉘앙스의 시학', ' 이조말기 시학의 유형적 특징', '자본주의 맹아의 비교의 방법', '한국시의 이해', '시적 표현의 배경과 변용', 장시 '한강', 소설 '선고유예' 등이 실렸다.김정우의 창간사이다.