중국과 대만 갈등의 기원, '국공 내전'

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲장제스와 마오쩌둥두 사람은 전후 충칭에서 만나 회담을 가졌다. 평행선을 달린 회담이 결렬된 뒤 국공은 내전에 돌입했다. ⓒ 위키백과 퍼블릭도메인 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

얼마 전에 중국에서 심상치 않은 움직임이 있었다. 지난 8월 29일 중국 관영 신화통신에 따르면, 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회는 베이징 인민대회당에서 국방동원법 개정안을 논의했다. 국방동원법은 전시나 비상 상황에서 국가 자원을 동원하기 위한 법률이다.중국 측은 국방동원과 관련해 "국가의 주권·통일·영토 보전·안전·발전 이익이 위협받는 상황에 대응하기 위해 국가가 법에 따라 필요한 조치를 취해 평시와 전시의 신속한 전환을 보장하고 경제·사회 역량을 국방 역량으로 전환하는 것"이라고 규정했다. 평시에 보유하고 있는 산업 생산능력, 운송 수단, 기술과 인력 등을 유사시 군사적으로 활용할 수 있도록 명시한 것이다.전 세계는 중국의 이번 조치를 대만과의 전쟁을 염두에 둔 것으로 판단하고 있다. 대만해협 등에서 무력 충돌이 발생할 경우, 해당 법 개정이 민간 자원을 총동원하는 제도적 기반이 될 수 있다는 분석이다. 양안(중국-대만) 갈등은 어제오늘의 일이 아니다. 중국은 '하나의 중국'을 강조하며 대만의 독립을 절대 불허하는 반면 대만(민진당)은 중국에서 벗어나려고 노력하고 있다.양안 갈등의 기원을 거슬러 올라가면, 오랜 세월에 걸쳐 벌어진 '국공 내전'이 자리 잡고 있다. 장제스의 국민당과 마오쩌둥의 공산당이 중국 대륙의 패권을 둘러싸고 대회전을 치렀다. 공산당은 현저한 열세에도 불구하고 극적으로 승리해 중국 대륙을 차지하는 데 성공했다. 반면 국민당은 비참하게 패배해 대만으로 쫓겨났다. 이후 오늘날까지 중국-대만 관계가 이어져 오고 있다. 이쯤에서 의문점이 든다. 당초 누구나 예상했던 국민당의 승리가 좌절되고 어떻게 공산당이 승리할 수 있었을까? 지금까지도 역사학계와 군사학계에서 심도 깊게 연구되는 해당 사례를 살펴보겠다.중국 국민당과 공산당은 쑨원 시절에는 비교적 우호적인 관계를 유지했다. 국민당 창설자인 쑨원은 군벌을 타도하고 중국을 통일하기 위해 공산당과 협력했다. 그러나 쑨원이 사망한 후에는 상황이 달라졌다. 그의 후계자인 장제스는 공산당을 눈엣가시로 여겼고, 1927년 '상하이 쿠데타'를 일으켜 공산당을 대대적으로 탄압했다. '제1차 국공 합작'이 깨지면서 양측은 사실상의 내전에 돌입했다.마오쩌둥과 공산당은 오랜 기간 힘든 생활을 견뎌야만 했다. 국민당의 맹렬한 공격에 의해 소멸되지 않기 위해 안간힘을 썼다. 특히 1934년에 '대장정'까지 단행했는데, 이는 국민당군의 포위 공격을 피해 장시성에서 산시성까지 약 1만 km를 행군한 것이다. 행군 도중에 수많은 병사들이 사망했지만, 공산당은 생존할 수 있었고 마오쩌둥은 정치적으로 크게 부상하는 계기를 마련했다.공산당을 완전히 살린 것은 역설적으로 '일본'이었다. 1937년부터 일본군이 중국 대륙을 전면적으로 침공하자, 장제스의 국민당은 공산당과 손을 잡을 수밖에 없었다. 기실 장제스는 일본군과의 일전을 뒤로 미루고 우선적으로 공산당을 소멸시키려 했다. 하지만 강력한 여론에 떠밀려 '제2차 국공 합작'을 체결했다.일본과 전쟁을 치르는 과정에서 양측의 상황이 크게 달라졌다. 국민당은 전면에 나서서 일본군과 치열한 혈투를 벌였다. 상하이, 난징, 우한, 창사 등 주요 지역에서 대규모 전투를 전개했고, 엄청난 병력과 장비를 잃었다. 그런데 공산당은 일본군과의 전투를 최대한 회피하면서 힘을 비축했고 농촌 등지에서 세력을 확대했다. 1945년 일본이 패망했을 때, 공산당은 이미 중국 북부와 만주 등에서 상당한 정치적, 군사적 기반을 확보했다.1946년 국공 내전이 재개됐을 때, 여전히 우세한 쪽은 국민당이었다. 국민혁명군의 총병력은 430만 명이었다. 육군은 물론 16만 명의 공군과 3만 명의 해군 전력도 갖추고 있었다. 자동화기, 화포, 로켓포, 탱크 등 무기도 다양했으며 질적인 측면도 우수했다. 공산당 홍군의 총병력은 127만 명이었다. 해군과 공군은 존재하지 않았으며, 국민혁명군에 비해 무기 및 장비도 열악했다. 하지만 병력 규모가 전부는 아니었다. 무엇보다 마오쩌둥의 전략 전술이 빛을 발했다. 공산당군은 국민당군에 정면으로 맞서기보다 유격전 및 기동전을 통해 국민당군의 약점을 집중적으로 공략했다. '적이 강하면 피하고 적이 약하면 공격한다'는 전술을 충실히 활용, 국민당군의 약한 고리를 포위 공격해 섬멸했고 노획한 무기와 장비를 재활용해 전력을 증강시켰다.장제스와 국민당군의 전략적 패착도 컸다. 이들은 주요 도시와 철도를 장악하려 했다. 문제는 너무 넓은 지역을 통제하려 했다는 것이다. 이는 병력이 분산되는 등 실효성이 떨어지는 전술이었다. 공산당군은 분산된 국민당군을 '각개격파'하면서 전황을 점차 유리하게 이끌어 나갔다. 더욱이 국민당 내부의 문제도 심각했다. 국민당 정부와 군부 내에서 관료 부패, 뇌물, 군수품 횡령, 행정 비효율 등의 문제가 두드러졌다. 엎친 데 덮친 격으로 '초인플레이션(물가 폭등)'이 발생하면서 중산층과 도시 노동자들의 삶이 무너져갔다. 그러면서 국민당에 대한 심각한 민심 이반이 나타났다.공산당은 토지 개혁을 통해 민심을 얻어갔다. 농촌 사회의 가장 큰 문제는 토지 불평등이었다. 소수의 지주가 토지를 소유하고 다수의 농민이 소작농으로 살아가는 지역이 많았다. 공산당은 이 문제를 시정하는 토지 개혁을 강력하게 추진했다. "토지를 농민에게"라는 구호를 내세우고 시행하면서, 공산당은 농민의 생활 조건을 근본적으로 개선해 주는 착한 세력으로 여겨졌다. 이후 공산당군은 유리해진 환경을 바탕으로 이른바 '3대 전역(랴오선 전역, 화이하이 전역, 핑진 전역)'에서 잇따라 대승을 거두며 결정적 승기를 잡았다.궁지에 몰린 장제스와 국민당은 창장강(양쯔강)을 경계로 삼아 국민당과 공산당이 남북으로 분할 통치하는 방안을 제시했다. 이른바 '획강이치(劃江而治)', 남북조 국면이었다. 이것마저도 별다른 효용이 없었다. 마오쩌둥과 공산당은 최후통첩을 보낸 뒤에 대대적인 양쯔강 도강 작전을 전개했다. 국민당군은 너무도 쉽게 무너졌다. 마지막 희망이었던 미국의 도움마저 부재하면서, 장제스와 국민당은 더 이상 중국 대륙에 머무를 수 없었다. 결국 피눈물을 머금고 대만으로 도피했다. 이로써 공산당은 중국 대륙을 차지했고, 마오쩌둥은 1949년 10월 1일 베이징 천안문 광장에 올라 '중화인민공화국' 수립을 선포했다.국공 내전의 결과는 우리나라에게도 엄청난 영향을 미쳤다. 무엇보다 '한국 전쟁'의 도화선이 됐다. 북한의 김일성은 남한을 적화통일하길 원했지만, 소련의 스탈린이 막았다. 스탈린은 남한 뒤에 미국이 있고, 북한의 군대가 남한보다 압도적으로 우월하지 못하다는 점을 들어 전쟁을 반대했다. 그런데 국공 내전에서 공산당이 승리하고 중국 대륙이 공산화되자, 기존 입장을 180도 바꿨다. 김일성의 전쟁 계획을 승인했고, 최종적으로 마오쩌둥에게 군사 지원을 받으라고 지시했다. 중국 공산화가 스탈린과 김일성에게 커다란 자신감을 불어넣었던 것이다. 만약 국공 내전에서 국민당이 승리했다면, 적어도 한국 전쟁이 발발하지는 않았을 것이라는 게 역사학계의 중론이다.국공 내전 이후에 한반도의 전략적 가치가 중요해진 점은 긍정적인 부분이다. 그 이전에는 미국이 한국을 서유럽이나 일본만큼 중요하게 여기지 않았다. 중국 공산화와 북한의 남침 등이 이어지면서, 미국은 한국을 일본, 대만, 필리핀 등과 더불어 동아시아 반공 체제의 핵심 축으로 삼았다. 나아가 1953년 '한미상호방위조약'이 체결되는 등 오늘날까지 이어지는 한미동맹의 출발점이 마련됐다.국공 내전의 결과로 만들어진 중국-대만 갈등은 현재진행형이다. 우리나라도 대만해협 위기가 발생하면 상당한 영향을 받을 수밖에 없기에, 여전히 국공 내전의 결과에서 벗어나지 못했다고 할 수 있다. 앞으로 전개될지 모를 격랑에 휘말리지 않고, 철저히 국익에 부합하는 외교 안보 및 경제 전략을 수립하는 게 그 어느 때보다 절실한 상황이다.