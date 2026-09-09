코로나19 때 마스크 재고 앱, 누가 만들었나 궁금했는데

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

큰사진보기 ▲2025년 일본 요코하마에서 시빅해커들이 각자의 프로젝트를 논의하고 개발하는 모습 ⓒ 코드포코리아 관련사진보기

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"'우리만이 할 수 있으니까 해야지'라고 생각했다기보단, 자신과 주변 사람이 필요하다고 느껴서 시작하지 않았을까 해요."

큰사진보기 ▲2026년 4월 열린 코드포코리아 총회에서 ‘기여자 행동강령 규약(COC)’을 공유하는 모습. ⓒ 코드포코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲『여성자원활동인력은행 사업보고』(1986). 자원봉사 아카이브 소장. ⓒ 한국여성정책연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲1988년 서울 올림픽 레슬링 경기장 임시출입증 발급소에서 근무하는 자원봉사요원들. 자원봉사 아카이브 ‘이장원 컬렉션’ 소장. ⓒ 자원봉사 아카이브 관련사진보기

큰사진보기 ▲1988년 서울올림픽 자원봉사요원 유니폼. 자원봉사 아카이브 ‘이장원 컬렉션’ 소장. ⓒ 자원봉사 아카이브 관련사진보기

요즘 자원봉사, 더 알고 싶다면? <요즘, 자원봉사>에서 소개한 이야기는 자원봉사 아카이브 기획전시로 이어진다. 전시 기록과 콘텐츠를 통해 지금 자원봉사가 어떻게 세상을 바꾸고 있는지 만나보자.



자원봉사 아카이브 기획전시 《THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록》



일시 : 2026. 9. 21.(월) 12:00–18:00 / 9. 22.(화) 9:00–18:00

장소 : 코엑스 Hall A, 제3회 대한민국 사회적가치 페스타 내 사회 ZONE

관람료 : 무료

관람신청 : '제3회 대한민국 사회적가치 페스타' 사전등록

주최 : (재)한국중앙자원봉사센터

덧붙이는 글 | - 글 박서정(한국중앙자원봉사센터), 최원정('THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록' 전시 기획자)

- 이 기사는 자원봉사 아카이브에도 실립니다.



<참고자료>

윤호미, 「자원봉사 여성 인력은행 생긴다」, 『조선일보』, 1983. 11. 10.

한국여성개발원, 『여성자원활동인력은행 사업보고』, 1986.

서울올림픽대회조직위원회, 『제24회 서울올림픽대회 공식보고서』, 1989.

이장원, 『88 서울 올림픽 그리고 다시 찾은 베트남』, 렛츠북, 2018.

코드포코리아, 「모두가 함께 한 공적마스크 이야기」, 2021,