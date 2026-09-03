백기완의 격월간 '노나메기' 창간사

AD

현대의 땅불쑥하기(특징)는 무엇일까.



사람 사는 세상이건만 사람이 주인이 아니라 돈이 왕으로 되고 있는 기막힌 상황이다. 그런데 그 왕은 그냥 봉건시대의 왕이 아니다. 사람을 그 이윤추구 구조에 종속시킬 뿐만 아니라 그 비인간적 자본축적을 마치 우리 인류의 이상이요 전망인양 본질을 왜곡하여 사람들에게 충성 아닌 맹신·맹종을 조작하면서 허구의 욕망을 끊임없이 부추기고 있다. 이를테면 황금 허무주의이다.



이 '노나메기'는 바로 이러한 환상적 황금 허무주의의 거짓됨을 까밝혀 사람이 사람의 주인됨, 참된 이상을 빚어 가는 몸부림이고자 하는 것이다.



사람의 이상이란 무엇일까. 그것은 마땅쇠(결코) 딴 것이 아니다. 사람이 보다 사람다운 차원으로 오르고자 하는 가장 드높은 성층권, 그것을 겨냥한 염원의 세계다. 그것을 일구는 데는 어느 절대자 초인이 느닷없이 나서주는 것이 아니다. 바로 무지랭이인 민중이 스스로 알기(주체)가 되어 사람도 세상도 한없이 발전시켜 가는 '맘판'의 경지가 곧 사람의 이상의 세계다.



그런데 시방 우리가 사는 현대는 그런 이상을 실현해온 피 눈물의 역사는 모두 실패한 것으로 치는 대신 침략·착취·간지·거짓을 제멋대로 부려 거대 독점자본을 일구고 그 정치적 표현인 제국주의 지배를 강행해 온 범죄의 역사는 도리어 승리의 역사로 치는 뒤집힌 가치가 판을 치는 세상이다. 이를테면 역사 허무주의가 지배하는 세상이다.



이 노나메기는 이렇게 잘못된 역사와 잘못된 역사관을 바로잡아 정의의 역사, 진보의 역사를 어기어차 내치고자 하는 것이다.



요즈음 온 세계를 들쑤시는 말뜸(화두)이 있다면 그것은 무엇일까? '개혁'이다. 하지만 우리는 이 개혁이라는 말의 기만적인 본질을 놓쳐서는 안 된다. 참된 개혁이란 무엇이냔 말이다. 근대 2백 년 동안 그렇게도 눈부시게 일구어 온 문화와 과학문명의 빛나는 발전에도 매이지 않고 날로 간악해져 가는 힘의 독점지배와 그 부패구조를 구조적으로 청산하는 것이요, 그것을 위한 개혁의 은근모습(전체상), 희망을 제시해야만 되는 것이다. 그런데 개혁이란 이름 밑에 사실은 참된 변혁의지를 왜곡, 독점지배 체내의 소용돌이로 관리·통합함으로써 도저히 용서 못할 독점부패체제를 교묘하게 눈 가리고 있다.



이를테면 개혁 허무주의의 망동이다.



이 노나메기는 바로 이러한 개혁 허무주의를 갈라쳐 참된 변혁을 제시, 실현하는데 이바지하고자 한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"노나메기란 같이 일하고 같이 잘살되, 올바로 잘사는 세상이라는 우리 옛 정서입니다."란 설명과 함께 격월간 <노나메기>가 2000년 봄 창간되었다.발행인 백기완, 편집위원 백기완·김영규·오세철·백일, 발행처 도서출판 노나메기다.창간호는 댓거리 1부 '어떤 통일을 이루어야 하는가?', 2부 '통일, 그것은 노나메기 세상을 만드는 것', 특집① '변혁, 좌절, 그리고 참된 변혁' , ② '내 가슴에 새겨진 영원한 한 마디', '노나메기 시 한 마당', 평론 '돈의 인간지배 어디까지 왔는가' 등이 실렸다.백기완의 '거칠 것이 없을 터이다'란 제목의 창간사 앞부분이다.