이상적인 교육정책이 학교를 황폐화할 때

요즘 대학수학능력시험을 둘러싼 논쟁이 뜨겁다. 국가교육위원회가 수능에 서·논술형 평가를 도입하고 절대평가를 확대하는 방안을 논의하면서 교육계의 찬반도 팽팽하게 갈리고 있다. 아직 확정된 안은 아니며 국민 의견을 수렴하는 단계이지만, 8월 말 열린 국민참여위원회 숙의토론에서도 현행 객관식 수능의 한계에는 상당수가 공감하면서도 서·논술형 도입을 둘러싸고는 의견이 엇갈렸다(관련기사: 서·논술형 수능 전환, 반대도 없었지만 시급 추진도 없었다
https://omn.kr/2jlgb).
나 역시 지금의 수능이 이상적인 평가라고 생각하지 않는다. 오지선다형 문제만으로 학생의 창의성이나 논리적 사고력, 문제해결력, 자신의 생각을 표현하는 능력을 충분히 평가하기 어렵다는 지적에 공감한다. 학교 교육이 정답을 빠르게 찾는 능력보다 질문하고 탐구하며 자신의 생각을 논리적으로 표현하는 능력을 길러줘야 한다는 주장에도 동의한다.
문제는 방향이 아니라 순서다. 더 정확히 말하면 한국 교육의 병을 무엇으로 진단하고 있느냐의 문제다.
프랑스에서 가능하다고 한국에서도 가능한가
서·논술형 수능을 말할 때 자주 등장하는 나라가 프랑스다. 프랑스의 바칼로레아에서는 철학을 비롯한 여러 과목에서 서술·논술형 평가가 이루어진다. "프랑스에서도 수십만 명의 답안을 평가하는데 왜 한국에서는 못 하느냐"는 주장도 나온다.
규모만 놓고 보면 프랑스의 바칼로레아 역시 결코 작은 시험이 아니다. 하지만 중요한 것은 응시자 수가 아니라 그 시험이 어떤 교육체제와 대학입시 구조 안에서 작동하고 있느냐는 점이다.
여기에서 결정적인 착시가 발생한다. 시험의 외형은 비슷해 보여도 그 시험이 놓여 있는 교육 생태계와 사회적 기능은 전혀 다르다.
프랑스의 바칼로레아는 일반계·기술계·직업계로 나뉘어 있고, 일반·기술계는 최종 성적의 40%를 고교 과정의 지속적인 평가로 반영하고 나머지 60%를 프랑스어, 철학, 전공과목, 구술평가 등 국가시험으로 평가한다.
한국직업능력연구원의 <프랑스 바칼로레아 시험 개혁과 입시지도 플랫폼(2018)>에서도 바칼로레아 개혁이 단순히 시험 문제의 형식을 바꾸는 데 그치지 않고 내신 비중 확대, 구술평가 강화, 고교 교육과정 개편, 대학 진학 지원 체계인 파쿠르셥 개편과 함께 추진됐음을 설명하고 있다. 한 번의 시험 점수로 전국의 학생을 촘촘하게 서열화하는 한국 수능과는 제도가 작동하는 방식 자체가 다르다.
더 중요한 것은 바칼로레아 이후다. 프랑스에도 그랑제콜을 비롯한 엘리트 고등교육기관이 존재하며, 대학과 전공에 따른 경쟁과 격차 역시 존재한다. 따라서 "프랑스에는 대학 서열이 없다"고 단순화하기는 어렵다.
다만 경제협력개발기구(OECD)의 <한눈에 보는 교육 2025>에 따르면 프랑스는 일부 전공이나 기관을 제외하면 고등교육 1단계에서 비교적 개방적인 입학 체계를 운영하고 있으며, 2024년에는 고등교육 지원자의 95%가 적어도 한 곳에서 입학 제안을 받았다. 이는 자료가 있는 20개 국가 가운데 가장 높은 수준이었다.
바칼로레아는 한국 수능처럼 전국의 학생을 한 번에 정밀하게 등수화해 대학을 배분하는 하나의 거대한 선발시험과는 기능이 다른 것이다. 이 차이를 빼놓은 채 "프랑스도 대규모 인원을 논술형으로 평가하니 우리도 할 수 있다"고 말하는 것은 교육 제도의 겉모양만 가져오는 것과 같다. 자동차의 엔진과 도로, 운전 문화는 그대로 둔 채 핸들만 바꾸면 자동차가 달라진다고 믿는 것과 비슷하다.
시험 문제가 문제인가, 시험에 인생을 거는 구조가 문제인가
한국의 진짜 문제는 객관식인가 논술형인가보다 훨씬 깊은 곳에 있다. 어느 대학, 어느 학과에 들어가느냐가 이후의 직업과 소득, 고용 안정성, 사회적 지위에 상당한 영향을 미친다고 받아들이게 만드는 사회 구조가 핵심이다.
한국의 노동시장에서는 학력에 따른 임금 차이가 여전히 존재한다. 대학 졸업자는 평균적으로 고교 졸업자보다 더 높은 임금을 받고, 여기에 기업 규모와 고용 형태, 근속연수 등에 따른 격차까지 중첩된다. 한국노동연구원은 2025년 <임금구조 국제비교로 본 정책 방향>에서 학력뿐 아니라 기업 규모, 고용 형태, 근속연수 등에 따라 임금격차가 나타나는 한국 노동시장의 구조를 분석했다.
더 주목할 것은 대학 진학 이후에도 격차가 끝나지 않는다는 점이다. 한국직업능력연구원은 대학의 소재지와 서열이 졸업 후 노동시장 성과와 어떤 관계를 갖는지 지속적으로 분석해 왔으며, 2026년에는 비수도권 고등학교 졸업자의 수도권 대학 진학 여부에 따른 노동시장 성과 차이를 별도로 연구하기도 했다. 대학 졸업장 하나만으로 경쟁이 끝나는 것이 아니라 어느 대학과 어느 전공을 선택했느냐까지 취업과 임금의 차이로 연결될 수 있는 것이다.
모두가 대학에 가지만 아무 대학이나 가도 된다고 생각하지 않는 이유가 여기에 있다. 대학 진학률을 낮추자는 말이 아니다. 문제는 대학과 학과 그리고 졸업 이후 진입하는 일자리 사이의 기대수익과 사회적 평가의 차이가 지나치게 크다는 데 있다.
의대·치대·한의대·약대 등 전문직 진출 가능성이 높은 학과와 취업 전망이 좋은 일부 첨단학과, 수도권 상위권 대학을 향해 학생과 학부모가 몰리는 이유를 단순한 입시 욕망으로 치부해서는 안 된다. 그 선택 뒤에는 임금과 고용 안정성의 차이, 대기업과 중소기업 사이의 격차, 정규직과 비정규직의 차이, 높은 주거비와 미래 소득에 대한 불안이 자리하고 있다.
결국 한국 입시의 핵심 문제는 시험 방식만이 아니다. 객관식을 논술형으로 바꾸더라도 좋은 대학과 좋은 일자리를 둘러싼 보상의 격차가 그대로라면 경쟁의 강도는 쉽게 줄어들지 않는다. 입시를 바꾸려면 평가 방식과 함께 대학 서열과 노동시장 격차를 완화하는 사회적 개혁이 병행되어야 한다.
고교학점제의 교훈을 벌써 잊었는가
우리는 이미 비슷한 경험을 했다. 학생에게 과목 선택권을 주고 적성과 진로에 맞는 맞춤형 교육을 하자는 고교학점제의 철학 자체를 반대할 사람은 많지 않을 것이다.
그러나 충분한 교원과 교실, 시간표 운영 인력, 지역 간 교육격차 해소 방안이 마련되지 않은 상태에서 제도가 먼저 들어오면 좋은 철학은 학교 현장에서 업무 증가와 과목 개설의 어려움으로 변한다. 최근 서·논술형 수능 논쟁에서 교원단체가 지적하는 것도 바로 이 지점이다.
교육정책에서 가장 위험한 말 가운데 하나가 "취지가 좋으니 일단 시행하자"는 말이다.
학교는 정책 실험실이 아니다. 정책 하나가 바뀌면 교사는 교육과정과 수업, 평가를 다시 설계해야 한다. 학생은 몇 년간 준비 방식을 바꿔야 하고 학부모는 자녀의 진학 전략을 다시 짜야 한다. 정책 실패의 비용은 정책을 만든 사람이 아니라 학생과 가족, 학교가 수년간 부담한다.
특히 대입제도는 더욱 그렇다. 교육정책에서는 '무엇이 이상적인가' 못지않게 '어떤 조건에서 그것이 제대로 작동하는가'를 물어야 한다.
대학입시를 바꾸기 전에 대학의 의미부터 바꿔야 한다
지금 우리에게 더 시급한 개혁은 수능 문제 형식의 변경이 아닐 수 있다.
첫째, 대학 간 과도한 서열 격차를 완화해야 한다. 수도권과 지역 대학의 교육 여건을 높이고 대학의 이름보다 교육의 질과 전공 역량이 평가받는 구조를 만들어야 한다. '어느 대학을 나왔는가'가 한 사람의 능력을 지나치게 대변하는 사회라면 어떤 입시제도를 만들어도 경쟁은 다른 형태로 이동할 뿐이다.
둘째, 직업교육을 근본적으로 강화해야 한다. 교육부와 한국교육개발원이 발표한 <2025년 직업계고 졸업자 취업통계조사 결과>에 따르면 2025년 직업계고 졸업자의 취업률은 55.2%였고, 300인 이상 기업 취업 비중은 36.3%까지 높아졌다.
긍정적인 변화지만 대학에 가지 않더라도 전문성을 갖추고 안정적인 직업과 적절한 임금을 얻을 수 있다는 사회적 확신을 주기에는 아직 갈 길이 멀다. 고등학교 직업교육이 대학 진학의 차선책이 아니라 또 하나의 당당한 진로가 되어야 한다.
셋째, 기업의 채용 방식도 바뀌어야 한다. 학벌과 간판보다 실제 직무 역량과 경험을 평가하는 노동시장이 만들어지지 않는다면 학교에 아무리 역량 중심 교육을 주문해도 학생과 학부모는 결국 입시에 유리한 공부를 선택할 수밖에 없다.
결국 교육개혁은 수능에서만 시작해서는 안 된다. 대학과 노동시장이 바뀌면 초·중·고 교육도 움직인다. 반대로 대학과 노동시장은 그대로 둔 채 초·중·고 교육만 바꾸려 하면 학교는 서로 다른 두 개의 명령 사이에서 갈라진다.
한쪽에서는 창의성과 협업, 깊이 있는 탐구를 가르치라고 하고 다른 한쪽에서는 한 문제 차이로 대학이 달라지는 경쟁에서 살아남으라고 한다. 이 모순을 해결하지 않은 채 새로운 평가제도를 하나 더 얹는 것이야말로 학교를 가장 힘들게 하는 방식이다.
좋은 교육정책에는 '현장'이라는 조건이 붙어야 한다
최근 서·논술형 수능 논의를 바라보며 가장 아쉬운 것은 학생들의 목소리다. 실제 수능을 치를 학생들에게 우리는 얼마나 물어보았는가.
학교 현장에서 고등학생들과 이야기해 보면 서·논술형 평가의 취지보다 먼저 "또 무엇을 준비해야 하느냐", "글쓰기 사교육을 받아야 하는 것 아니냐", "채점은 정말 공정하냐"는 걱정이 나온다. 그것을 변화에 저항하는 학생들의 이기심으로 보아서는 안 된다. 그들은 한국 입시제도의 가장 직접적인 당사자다.
교육학자와 정책전문가는 이상적인 제도를 설계할 수 있다. 해외의 훌륭한 교육제도를 연구하는 일도 필요하다. 그러나 정책은 논문 속에서 작동하는 것이 아니라 교실에서 작동한다.
프랑스 교육에서 배울 것이 있다면 시험지만 가져올 것이 아니라 그 시험을 가능하게 한 대학체제와 직업교육, 노동시장, 학교의 평가 여건까지 함께 들여다봐야 한다.
우리는 오랫동안 미국의 교육, 핀란드의 교육, 프랑스의 교육, 독일의 직업교육을 바라보며 한국 교육이 무엇을 배워야 할지 고민해 왔다. 그 과정에서 많은 것을 배웠다. 이제는 한 걸음 더 나아갈 때다.
대한민국은 다른 나라의 교육제도를 빠르게 수입해야만 하는 나라가 아니다. 한국 교육 역시 우리의 역사와 사회구조, 학생과 학부모의 높은 교육열, 치열한 노동시장과 대학체제를 냉정하게 바라보면서 우리에게 맞는 해법을 만들어야 한다.
서·논술형 평가가 언젠가 우리 교육에 필요한 제도가 될 수도 있다. 그러나 좋은 정책은 옳은 방향만으로 완성되지 않는다. 올바른 순서와 충분한 조건, 그리고 현장의 동의가 함께 있어야 한다.
시험지를 바꾸기 전에 시험에 인생을 걸어야 하는 구조부터 바꾸자. 그것이 지금 한국 교육개혁이 먼저 풀어야 할 문제다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별교육연구소)에도 실립니다.