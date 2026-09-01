공공 화장시설·발전공기업 통합 본사가 당진에 있어야 하는 이유

큰사진보기 ▲김덕주 당진시의원. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박명우 당진시의원. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

1일 열린 당진시의회 제130회 제1차 정례회 제1차 본회의에서 공공 화장시설 건립 촉구와 발전 자회사 통합 본사 당진 유치를 주장하는 목소리가 나왔다.김덕주 의원은 5분 자유발언을 통해 초고령사회 진입과 전국 화장률(94.4%) 증가 속에서 당진시 내 화장시설 부재로 인한 주민 불편이 심각한 수준이라고 지적했다.김 의원은 "2024년 1494명이었던 당진시 사망자 수가 2040년에는 2214명으로 약 48% 증가할 것으로 추정된다"며 "이에 따라 향후 원정 화장 수요는 더욱 급증할 전망"이라고 밝혔다.특히 현 이용 시설인 홍성 화장장의 포화로 4일장·5일장이 빈번히 발생하는 상황에서, 과거 민간 주도로 추진되다 무산된 사업의 한계를 넘기 위해 시 차원의 공공 대응이 필수적이라고 강조했다.대안으로 친환경 공원형 시설과 주민 수익 환원 구조를 갖춘 '화성 함백산 추모공원' 사례와 인근 지자체와의 '광역 공동 건립' 방식을 제안한 김 의원은 집행부에 ▲공공 화장시설 건립 추진계획 조속 수립 ▲지역 상생 모델 마련 ▲인근 지자체와의 광역 공동 건립 검토 등 3가지 사안을 공식 촉구했다.이어 박명우 의원이 대표 발의한 '발전공기업 통합 본사 당진 유치 촉구 건의안'을 만장일치로 채택했다.박명우 의원은 "당진이 수십 년간 대규모 석탄화력발전소를 운영하며 국가 전력 공급의 핵심 역할을 담당해왔음에도, 본사 부재로 인한 세수 유출과 환경·건강상 불이익 등 구조적 역차별을 받아왔다"고 지적했다. 한국동서발전 본사가 울산에 위치해 법인지방소득세 등 핵심 세입과 정책적 혜택이 타 지역으로 돌아갔다는 것이다.박 의원은 "기존 본사 소재지들은 이미 세제 혜택과 경제적 보상을 누려온 만큼, 이번 통합 과정에서는 본사 없이 발전소만 운영돼 실질적 혜택을 받지 못한 당진을 최우선 이전 대상지로 고려하는 것이 형평성에 부합한다"고 강조했다.시의회는 ▲통합 법인 본사의 당진시 우선 이전 ▲기존 본사 유치 지역과의 구조적 역차별 인정 및 반영 ▲석탄화력 조기 폐쇄에 따른 고용 불안 및 지역 경제 충격 완화를 위한 실효적 이행계획 제시를 정부에 강력히 요구했다.시의회는 이날 채택한 건의안을 대통령실과 산업통상자원부 등 관련 중앙부처 및 국회에 전달하여 통합 본사의 당진 유치를 위한 본격적인 행보에 나설 방침이다.