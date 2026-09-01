전남광주시, 2027년 정부예산안에 국비 13조 9천9억 확보

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시는 2027년 정부예산안에 인공지능(AI)·반도체·에너지 등 지역 미래 성장동력산업이 대거 반영돼 13조 9009억 원의 국비를 확보했다고 1일 밝혔다.이는 지난해 8월 편성된 2026년 정부안(13조 804억 원)보다 8205억 원(6.3%) 증가한 규모다.시는 올 초부터 전남·광주가 각각 추진하던 국고사업을 하나의 틀에서 점검하고, AI·반도체·에너지·미래차·농수산업·문화콘텐츠 등 두 지역의 강점을 연계한 성장사업 발굴에 집중한 것이 주요했다고 자평했다.분야별로는 AI·데이터센터·반도체·피지컬AI 등 첨단미래산업에 1조 564억 원이 반영됐다. 신규사업은 AI데이터센터 테스트베드 구축 668억 원, 호남권 과학기술혁신지원 사업 231억 원, 휴머노이드 기반 제조산업 M.AX 전환 45억 원 등이다.계속사업은 AX실증밸리 조성 1151억 원, 반도체 첨단패키징 실증센터 구축 60억 원, 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립 19억 7000만 원 등이다.석유화학·철강·조선 등 주력산업에는 K-화학산업 대전환 혁신기술개발 368억 원, AI 기반 화학산단 안전관리 체계 구축 30억 원, AI·로봇 기반 대형 철강구조물 제조 자동화 기술개발 20억 원 등 1312억 원이 반영됐다.농수축산업 분야에는 가공·유통·수출과 AI 기술을 결합한 산업 전환을 위해 2조4680억 원이 반영됐다. 농어촌기본소득 시범사업 1178억원, 농업 인공지능 전환(AX) 글로벌 비즈니스센터 45억 원 등이 포함됐다.사회간접자본(SOC)은 1조 7176억 원으로, 호남고속철도 2단계 사업 1413억 원, 여수 화태~백야 국도 77호선 연결 1110억 원, 경전선 광주송정~순천 전철화 899억 원, 광주 도시철도 2호선 486억 원, 호남고속도로 동광주IC~광산IC 확장 320억 원 등이 반영됐다.문화·관광 분야는 4532억 원이 반영됐다. K-문화콘텐츠 테크타운 조성 4억 원, 섬 지역 반값여행 지원 12억 원, 갯벌 세계자연유산 보전 99억 원, 국립아시아문화전당 연계 양림권역 근대역사문화 거점벨트 6억 원 등 4532억 원이다.정부예산안과 별개로 행정통합에 따른 재정인센티브도 확보됐다. 반도체 특별회계 1조 5000억 원과 전남광주 통합지원금 3조 5000억 원 등 총 5조 원이다. 이에 따라 통합 초기 비용과 미래산업 육성, 균형발전을 뒷받침할 재정 기반을 마련했다는 게 시의 설명이다.시는 국회 예산심사 단계에서 정부안보다 5000억 원 이상을 추가 증액해 최종 14조 4000억 원 이상의 국비를 확보한다는 목표다. 3대 메가프로젝트와 SOC 현안사업에서 3500억 원 이상, 지역균형발전과 민생·안전 분야에서 1500억 원 이상을 추가 확보한다는 계획이다.이를 위해 오는 11일 더불어민주당과 예산정책협의회를 열고, 11월까지 여야 지도부와 국회 예결위원장·간사, 지역 국회의원과 예결위원 등을 만나 국회 단계 대응에 나설 계획이다.민형배 시장은 "이번 정부예산안은 40년 만에 하나가 된 전남과 광주가 처음으로 함께 준비하고, 함께 뛰어 일군 첫 번째 국가예산 성과"라며 "전남의 에너지·농수산·관광 자원과 광주의 AI·미래차·문화산업 역량을 하나로 연결해 통합의 힘이 투자와 기업, 일자리로 이어지도록 하겠다"고 말했다.