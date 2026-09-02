한강 읽기, 낯선 사람들과 다시 시작합니다

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큰사진보기 ▲책장속 한강코너노벨문학상 수상 이후 책장 한켠에 마련한 '한강코너'. 멈췄던 한강읽기를 낯선사람들과 함께 시작한다. ⓒ 박지영 관련사진보기

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"저는 집 밖으로 나오는 게 목표예요. 매주 책을 읽고 와야 하나요? 출석은 자신 있는데 책 읽기는 싫어요. 와서 듣기만 해도 될까요?"

"말수는 없지만 읽고 쓰기를 좋아합니다. 적절한 시기에 한강을 충분히 즐기지 못한 아쉬움이 갈증으로 남았습니다. 이 수업을 통해 채울 수 있으면 좋겠습니다."

"처음에는 재미가 없어서 계속 와야 하는지 망설였어요. 그런데 듣다 보니 소소한 재미가 생겼어요. 그러다가 정이 들어서 이번 수업까지 신청했습니다."

"저 재미있는 사람이라니까요."

새로 도서관 수업을 신청했다. 오전 10시는 그렇게 무리도 아니다. 아이 학교 보내고 잠시 쉬었다가 준비하고 나가면 충분하다. 집에서 버스 정류장 세 개. 버스 기다리는 시간까지 계산해도 20분이면 족하다. 늘 그렇듯 계획은 성공 확률 100퍼. 하지만 늘 그렇듯 아슬아슬하게 도착한다.2024년, 한강 작가가 노벨문학상을 받았다. 노벨문학상을 받은 작가의 작품을 번역본이 아닌 우리말로 읽을 수 있다니... 상상도 못 한 일이 벌어졌다. 서점이 난리가 났다. 광고가 계속 왔고, 여러 권을 묶은 세트도 다양했다. 가벼운 수필을 읽던 독서 모임에서 <희랍어시간>을 읽었다. 말 그대로 한강이 유행이었다.나도 시기를 놓칠 수 없어 12월을 한강 읽는 달로 정하고 책장 한 칸에 한강 코너를 만들었다. 한강처럼 말하고 싶어서 인터뷰를 여러 번 돌려 봤다. 내용보다 말투를 닮고 싶었다. 나름대로 축제를 즐겼다.10년 전쯤 읽은 <채식주의자>를 다시 읽었고, <소년이 온다>는 읽을 때마다 마음이 저렸다. 시를 제법 읽었다고 자부하는 내게도 한강의 시집은 어려웠다. 하지만 벽돌을 깨듯 한 권씩 읽어나갔다. 내가 자주 한강 이야기를 했던 탓인지 급기야 친구들까지 읽어보겠다고 나섰다. 신나서 세 권을 엄선했다.한 달에 한 권씩 읽기로 하고 날을 잡았다. 첫 모임이 가까이 다가오자 뒤풀이만 참석하겠다는 친구가 하나둘 늘었다. 결국 우리는 책모임 없는 책모임 뒤풀이를 했다. 야심차게 준비한 모임은 첫 번째 책조차 함께 읽지 못한 채 끝났고, 책장의 한강 코너 앞에는 다른 책들이 쌓였다.이렇게 끝난 줄 알았던 한강 읽기를 다시 시작한다. 누가 알려줬는지 모르겠다. 우연히 신청한 한강 읽기 12주. 지난 8월 28일 가방에 작은 노트를 한 권과 볼펜 한 자루를 넣었다. 돋보기, 일반 안경, 선글라스에 양산을 챙겨 집을 나선다.독서토론 하는 모임이지만 첫 시간엔 다른 준비물이 하나 더 있다. 간단한 자기소개. 강의의 목적에서 벗어나지 않으면서 나를 적절하게 넣을 것. 가능하면 재밌는 말을 섞어서 남과 구분할 것. 방해받지 않고 온전히 나에게 주어진 1~2분의 시간을 채울 것.딱 오전 10시에 도착. 강의실 입구에 낯선 사람들이 보인다. 나보다 조금 늦게 들어온 수강생이 뒤돌아 나에게 먼저 말을 붙인다. 덕분에 낯선 사람들 속에서 적응하기 수월할 것 같다. 사람들이 자기소개를 시작한다. 이럴 땐 첫 번째 순서가 아닌 게 참으로 다행이다. 한강을 읽기 전에 서로를 읽는다.열정을 봐서는 갈까 말까 고민할 사람 같지 않아 보인다. 다른 독서 모임에 참여하고 있는 사람도 있었다. 구성원들이 친해진 뒤부터 책 이야기를 하다가 자꾸 일상으로 빠진다며 여기서는 진지한 토론을 하고 싶다고 했다. <채식주의자>를 읽고 울었던 때가 생각났다며 수업이 기대된다는 사람도 있었다.선생님을 빼고 눈에 보이는 남자는 한 명뿐이다. 그런데 자기 말고 남자가 한 명 더 있는 것 같아 기대된다고 한다. 아. 도서관 수강생 명단에서 내 이름 옆 성별은 '남'이다. 회원 가입할 때 내 정보를 그대로 다 노출하기 싫어서 성별을 '남'으로 표시해뒀다. 설마 그거 보고 말하는 건 아니겠지. 내가 이 수업에서 기대하는 것은 '채움'이다.선생님은 비평에 관한 책을 한 권 소개했다. 스웨덴 한림원의 노벨문학상 선정 이유와 한강 작품에 대한 비평을 설명했다. 두 번째 쉬는 시간이 끝나자 몇몇 자리가 비었다. 선생님이 멋쩍은 듯 수업 방향과 신청한 사람의 기대가 달라서 가셨을 거라 덧붙였다. 남자 수강생이 다시 말을 꺼냈다. 지난번에 같은 선생님의 다른 강의를 들었다고 했다.선생님이 밝은 표정으로 웃으며 얼른 끼어든다.이제 남은 사람들은 매주 한두 편의 한강 작품을 읽고 토론을 한다. 그리고 마지막엔 자기만의 비평을 남긴다. 집에 돌아오는 버스 안에서 책장 어디가 한강 코너였던가 기억을 더듬는다. 다음 주 읽고 가야 하는 책이 집에 없는 것 같다.바로 검색하고 주문한다. 오늘 읽지 않더라도 책을 사뒀다는 게 마음이 편하다. 혼자 벌였던 한강 축제는 흐지부지 끝났다. 이번에는 낯선 사람들과 함께 다시 시작한다. 첫 시간, 우리는 한강보다 서로를 먼저 읽었다. 수업은 11월까지 이어진다.