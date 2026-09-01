부산시 "역점사업, 정부 예산안에 대거 반영"

큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 지난 8월 14일 부산시청 9층 기자회견장에서 시의회에 제출한 3차 추가경정예산안 내용을 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산시는 내년도 정부 예산안에 가덕도신공항 건설비와 수출형 신형연구로(15MW급) 개발비 등이 반영됐다고 1일 밝혔다. 기획예산처가 이날 공개한 2027년도 예산안에 대해 시는 "지역의 역점 사업이 대거 포함된 건 시정 역량을 결집한 결과"라고 평가했다.기획예산처에 따르면, 발표한 내년 예산안에서 부산과 관련한 주요 사업은 ▲가덕도신공항 건설(4311억 원) ▲수산식품산업 클러스터 조성(249억 원) ▲수출형 신형연구로 개발 및 실증(1528억 원) ▲도시철도 사상~하단선(163.5억 원) ▲부산 어린이병원 건립(100억 원) 등이다.시는 "해양수도, 혁신경제, 균형성장, 시민행복 도시 등 4대 목표 사업을 실현할 사업이 폭넓게 들어갔다"라며 "민선 9기 출범과 동시에 새로운 도시 비전과 목표를 정부 정책·예산 방향과 연계해 지원 논리를 확보했다"라고 의미를 부여했다.전재수 시장이 특히 기획예산처를 상대로 적극적으로 국비 지원을 요청한 것도 유효했다고 한다. 이제 남은 건 국회의 문턱을 넘는 일이다. 시는 심사 과정에서 이른바 '상주반'을 가동하며 당위성을 설득한단 입장이다. 전 시장은 "이번 정부안 반영은 부산의 산업과 시민의 일상을 함께 바꾸는 중요한 출발점"이라고 말했다.