아이들 문해력 문제? 어른이나 잘하자

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큰사진보기 ▲문해력 유감두 가지 지시 사항이 상반되는 경고문 ⓒ 유경선 관련사진보기

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요즘 언론이나 방송, 심지어 교육 현장에서조차 단골로 등장하는 화두가 있다. 바로 '학생들의 문해력 저하' 문제다. 교단에서는 학생들이 시험 문제의 의도나 교사의 설명을 제대로 알아듣지 못해 수업 진행이 어렵다는 탄식이 쏟아진다. 그리하여 정부와 지자체, 교육청마다 앞다투어 '청소년 문해력 향상 정책'을 발표하고 방안을 모색하느라 분주하다.이러한 소동을 바라보며 씁쓸함을 금할 길이 없다. 과연 문해력 부족이라는 병리 현상이 오롯이 요즘 아이들만의 문제일까? 아이들의 언어 습관과 어휘력을 탓하기 전에, 정작 그 아이들을 가르치고 정책을 펴는 어른들과 국가, 지자체가 언어를 어떻게 다루고 있는지 스스로를 돌아본 적 있는지 묻고 싶다. 당국과 어른들이 일상에서 오용하고 있는 수많은 언어적 오류와 모순을 보고 자란 아이들에게 무작정 "문해력을 키우라"고 요구하는 것은 연목구어(緣木求魚)에 지나지 않는다.우리가 아무런 의심 없이 일상에서 사용하는 대표적인 어휘 오용 사례 중 하나가 바로 '피로 회복(疲勞 恢復)'이다. '회복(恢復)'이란 '원래의 좋은 상태나 원래의 자리로 되돌아감'을 뜻하는 한자어다. 그렇다면 '피로 회복'은 직역하면 무엇이 되는가? 바로 '피로한 상태로 되돌아간다'는 뜻이 된다. 우리가 고단한 몸을 이끌고 약국에 가서 찾는 약이나 음료는 피로를 되찾기 위함이 아니라, 피로를 없애고 '기력'이나 '건강'을 되찾기 위함이다. 따라서 바른 표현은 '피로 해소(解消)'나 '원기(元氣) 회복', 혹은 '피로 회복'이 아닌 '건강 회복'이어야 마땅하다. 피로를 회복하겠다며 돈을 들여 음료를 마시는 이 어처구니없는 언어적 착각을 수십 년째 국가 제약 산업과 어른들이 대중에게 주입해 온 셈이다.또 다른 명백한 오류는 행정 당국과 지자체가 마을 어귀나 아파트 분리 수거장에 당당히 붙여 놓은 표지판에서 찾아볼 수 있다. 수많은 현수막과 안내문에는 "분리수거를 철저히 잘하시오"라는 문구가 적혀 있다. 그러나 조금만 생각해 보자. '수거(收去)'란 거두어 간다는 뜻으로, 환경미화원이나 수거 업체가 쓰레기를 거두어 가는 행위를 말한다. 시민이나 주민들이 가정에서 종이, 플라스틱, 병 등을 분류하여 버리는 행위는 수거가 아니라 '배출(排出)'이다. 즉, 주민들은 '분리 배출'을 하는 것이고, 당국이나 업체가 '분리수거'를 해 가는 것이다.지자체가 주민들을 향해 "분리수거를 하라"고 나무라는 격이니 이 얼마나 주객이 전도된 언어 오용인가. 게다가 표지판에는 "이곳에 쓰레기를 버리지 마시오. 적발 시 벌금 부과"라고 서슬 퍼렇게 경고해 놓고, 바로 그 아래에는 "분리수거를 철저히 잘하시오"라고 적어 놓는 진풍경을 연출한다. 쓰레기를 버리지 말라는 것인지, 잘 분리해서 버리라는 것인지조차 앞뒤가 맞지 않는 문장을 당국이 세금으로 찍어내어 길거리에 내걸고 있는 현실이다.이처럼 어른들과 공공 기관, 언론이 앞장서서 앞뒤가 맞지 않는 어휘를 남발하고, 잘못된 한자어 표현을 다듬지 않은 채 관성적으로 사용하면서 아이들에게만 "글의 의도를 파악하라", "문해력을 높이라"고 요구하는 것은 실로 부끄러운 일이다. 아이들은 어른들의 언어를 먹고 자란다. 거리의 표지판, 방송의 자막, 지자체의 공문서, 어른들이 매일 나누는 대화가 곧 아이들에게는 가장 살아있는 문해력 교과서다.문해력은 단순히 시험 문제를 잘 풀고 단어의 뜻을 많이 암기하는 기술이 아니다. 어휘가 가진 정확한 맥락과 의미를 이해하고, 문장의 앞뒤 논리를 바르게 구성하며, 공공의 언어를 품격 있고 정교하게 사용하는 능력이 곧 문해력이다. 요즘 아이들의 문해력이 걱정된다면, 국가와 지자체, 그리고 어른들부터 당장 길거리의 잘못된 현수막과 안내문부터 바로잡아야 한다. '피로 회복제' 대신 '원기 회복제'나 '피로 해소제'로, '분리수거' 대신 '분리 배출'로, 그리고 논리에 맞지 않는 길거리의 경고문(예: 간접흡연을 멈춰주세요.)부터 바른 문장으로 고쳐 세워야 한다. 어른들의 언어가 올바르고 정교하게 바로 설 때, 비로소 우리 아이들의 문해력도 그에 발맞추어 깊어질 것이다.