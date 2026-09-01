행안부-충북도 오송참사 추모공간 두고 진실 공방

오송참사 희생자 추모공간 설립이 표류하는 가운데 충북도 관계자가 행정안전부가 도와 합의 없이 일방적으로 추진한 사업이라고 말해 파장이 일고 있다.
행정안전부 측은 충북도의 주장이 거짓말이라고 반박하는 등 국가 기관 사이에 진실 공방까지 벌어졌다.
오송참사대책위 측은 "가해자인 충청북도가 추모공간 조성에 의지가 없다는 속내를 드러낸 것"이라며 강하게 반발했다.
충북도 관계자는 지난 8월 31일자 본보 <국비 받고도 충북도·청주시 공방만... 오송참사 추모공간 표류
> 제하의 기사가 사실과 다르다며 정정을 요청했다.
충북도가 문제삼은 것은 "추모비와 추모공간 조성은 전임 김영환 지사 시절 이미 설치가 합의된 사항으로 전혀 새로운 사항이 아니다. 지난해 유가족과 정부, 충북도와 청주시의 합의에 따라 행안부는 추모공간 예산까지 편성해 내려보냈다"라는 부분이다.
충북도 관계자는 "▲추모공간 설치와 관련해 행안부와 충북도, 청주시 사이에 합의가 된 적은 없고 행안부가 일방적으로 추진한 사업이라는 것, ▲국비가 내려왔다는 것은 사실이 아니며, 다만 행안부 2026년 예산에 편성된 것일 뿐이라는 점"이라며 정정을 요청했다.
이에 대해 행안부에 설치된 '오송지하차도 참사 피해자 지원단' 관계자는 추모공간 설치 합의와 관련한 충북도의 주장이 사실이 아니라고 재반박했다.
행안부 관계자는 "(충북도청) 누가 그런 이상한 얘기를 하냐?"며 "지난해(유가족과 행안부, 충북도와 청주시가 참석한) 회의에서 추모공간 설치 얘기가 나왔고 반대 없이 통과한 것"이라고 설명했다.
이어 "유가족협의회 회의가 한 달에 한 번 열린다"면서 "충북도와 청주시 안전정책과 공무원들이 참석한 가운데 얘기가 된 것을, 우리가 따로 (충북도를) 만나서 (별도) 합의를 하는 것은 아니지 않은가?"라고 반문했다.
그러면서 "합의가 안 됐다면 충북도가 왜 추모공간을 알아보고 유가족에게 소개를 해줬겠냐?"며 "(왜) 지금 와서 외부에 그런 식으로 (사실과 다르게) 말하는지 모르겠다"고 말했다.
충북도가 거짓말을 했다? 팩트체크 해보니
행안부와 충북도 두 국가기관의 주장이 상반된 가운데, 취재진은 오송참사유가족협의회와 충청북도와 청주시, 행안부 오송참사피해자지원단이 참여해 개최한 회의록을 확보해 사실관계를 살폈다.
이 회의는 지난해부터 한 달에 한 번 개최돼 있고, 올해 3주기 추모식을 앞 두고는 한 달에 세 차례 회의를 진행했다.
행안부와 오송참사유가족, 오송참사대책위 관계자에 따르면 이 회의에는 충북도와 청주시 안전정책과 소속 공무원도 참여했다.
지난 6월 진행된 회의자료에는 추모공간과 관련한 추진 경과 내용이 보고됐다.
이에 따르면 지난해 9월 유가족 측이 상시적인 애도를 위한 추모공간을 마련해 달라고 요구했다.
이에 따라 추모공간을 벤치마킹하기 위해 지난해 9월 17일, '이태원 참사 추모공간'을 방문했다. 또 11월에는 세월호 추모공간도 방문했다.
행정안전부는 추모공간 관련 2026년 예산 6000만 원을 확보했다고 명시됐다. 충북도와 청주시는 추모공간 임차비 및 운영비 예산을 확보 중에 있다고 기술됐다.
현재 상황은 "유가족은 추무공간 지속 운영을 위해 외부 임대보다 도청 내 설치를 원한다"고 보고됐다.
회의록엔 <추모공간 설치(안)>이라는 자료도 첨부됐다.
이 자료에는 "유가족협의회(월1회) 및 관계기관 회의를 통해 지속적 소통 및 유가족이 원하는 추모공간 논의"라고 명시됐다.
'최종 협의 사항'으로 ▲외부에 추모공간 추진 및 충북도 소관 건물 설치 병행 검토 ▲유가족은 추모사업 관련해 지방선거 이후 진행을 원함이라고 적시됐다.
이와 같은 내용은 비단 지난 6월 회의 뿐만이 아니라 4월에 개최된 회의자료에도 동일하게 기술됐다.
회의자료를 통해 살펴보면 행안부가 합의 없이 일방적으로 추진했다고 하는 충북도의 주장은 설득력이 없어 보인다.
충북도의 주장대로 행안부가 일방적으로 추진한 사업에 대해 도가 굳이 충북도가 추모공간 마련을 위해 건물을 알아보고, 청주시에 예산을 편성할 것을 요구한 행위가 설명되지 않는다.
오송참사대책위 "충북도의 속내가 드러났다"
지난해부터 추모공간 논의에 참석했던 오송참사대책위는 충북도의 주장에 대해 분통을 터뜨린다.
오송참사대책위 관계자는 "충북도가 추모공간으로 도가 제시했던 공간도 있다. 지난해부터 올해까지 계속 장소에 대해 협의를 진행하고 답사까지 다 다녀왔다"면서 "이제와 그런 터무니 없는 이야기를 하고 있다"고 질책했다.
그러면서 "심지어 올해 3주기 추모를 진행하는 날에도 충북도 관계자가 도가 추모공간으로 제시한 건물을 보러 가자고 말했다"고 주장했다.
이 관계자는 "추모와 추모공간을 마련할 의지도 없으면서 겉으로는 하는 시늉만 했던 충북도의 속내가 드러난 것"이라며 "이번 일로 충북도는 유가족을 또 다시 희롱한 것"이라고 비판했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.