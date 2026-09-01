[단독] 교육부 '교부금 설명회의'에 교육청들, 또 집단 거부

교육부가 지방교육재정 교부금(교육교부금) 등 예산 현안 회의를 열려고 다시 시도했지만, 경기도교육청 등 한두 교육청을 빼곤 모두 불참하기로 한 것으로 확인됐다. 교육교부금에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지에 협조한 교육부에 대해 이번에도 대부분의 교육감이 거부 행동에 나선 것이다.
1일, 시도교육청 등에 따르면 교육부는 이날 오후 16개 시도 교육청 예산 담당자를 교육부로 불러 '교육청 예산 담당과장 회의'를 열 예정이다. 지난 8월 25일 시도교육청 집단 불참으로 무산된 회의를 일주일 만에 다시 시도하는 것이다.
교육부가 계획한 안건은 '지방교육재정 관련 주요 현안 논의'가 될 것으로 보인다. 하지만 이날 회의도 제대로 진행되기 어렵게 됐다.
교육부와 교육청, 대한민국교육감협의회에 따르면 1일 예정된 회의에도 대부분의 교육청이 불참하기로 했다. 경기도교육청 등 한두 교육청만 참석하기로 한 것으로 알려졌다.
시도교육청과 대한민국교육감협의회 관계자들은 <오마이뉴스>에 "15개 교육청 담당자는 불참하고, 경기도교육청만 참석 사실을 교육부에 통보한 것으로 안다"라고 밝혔다.
이와 관련 교육부 관계자는 "참석하는 교육청이 (경기도교육청 말고도) 더 올 것"이라면서 "우리는 오는 교육청하고 교육교부금에 대한 오해 소지가 없도록 얘기하고 입법 과정에서 보완 사항에 대해서도 논의할 것"이라고 설명했다. "한 군데만 와도 회의는 할 것"이라고도 강조했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 24일자 기사 "[단독] 교육부 교부금 설명회, 교육청 집단 거부로 무산
"(https://omn.kr/2jj5a)에서 "교육부는 25일 오전 10시 서울 중구에 있는 한 특급호텔 다이아몬드룸에 시도교육청 예산 담당 과장과 대한민국교육감협의회 담당자 등 60여 명을 불러 '시도교육청 예산 담당 과장 회의'를 열 예정이었지만 무산됐다"면서 "시도 교육감들이 참석 거부를 지시했기 때문"이라고 보도한 바 있다.
지난 25일, 대한민국교육감협의회는 국회 기자회견에서 "정부가 시도 교육감과 실질적인 협의 없이 교육교부금 개편을 일방적으로 추진한다면, 우리는 더 이상 말로만 우려를 표명하지 않을 것"이라면서 "그 첫 조치로 25일 시도 교육청 예산과장 회의를 보이콧하기로 했다. 지방교육재정의 직접적인 당사자인 시도 교육감을 배제한 채 실무자에게 정부 방침을 일방적으로 전달하고 협조를 요구하는 방식의 회의에는 더 이상 참여할 수 없다"라고 경고한 바 있다.