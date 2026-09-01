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교육

26.09.01 14:48최종 업데이트 26.09.01 14:58

[단독] 교육부 '교부금 설명회의'에 교육청들, 또 집단 거부

경기교육청 등 한두 곳만 참석... 교육부 "한 군데만 와도 회의 진행"

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교육부가 이미 무산된 지난 8월 25일 회의를 위해 시도교육청에 보낸 '시도교육청 예산 담당 과장 회의' 개최 문서.
교육부가 이미 무산된 지난 8월 25일 회의를 위해 시도교육청에 보낸 '시도교육청 예산 담당 과장 회의' 개최 문서. ⓒ 교육부

교육부가 지방교육재정 교부금(교육교부금) 등 예산 현안 회의를 열려고 다시 시도했지만, 경기도교육청 등 한두 교육청을 빼곤 모두 불참하기로 한 것으로 확인됐다. 교육교부금에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지에 협조한 교육부에 대해 이번에도 대부분의 교육감이 거부 행동에 나선 것이다.

1일, 시도교육청 등에 따르면 교육부는 이날 오후 16개 시도 교육청 예산 담당자를 교육부로 불러 '교육청 예산 담당과장 회의'를 열 예정이다. 지난 8월 25일 시도교육청 집단 불참으로 무산된 회의를 일주일 만에 다시 시도하는 것이다.

교육부가 계획한 안건은 '지방교육재정 관련 주요 현안 논의'가 될 것으로 보인다. 하지만 이날 회의도 제대로 진행되기 어렵게 됐다.

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교육부와 교육청, 대한민국교육감협의회에 따르면 1일 예정된 회의에도 대부분의 교육청이 불참하기로 했다. 경기도교육청 등 한두 교육청만 참석하기로 한 것으로 알려졌다.

시도교육청과 대한민국교육감협의회 관계자들은 <오마이뉴스>에 "15개 교육청 담당자는 불참하고, 경기도교육청만 참석 사실을 교육부에 통보한 것으로 안다"라고 밝혔다.

이와 관련 교육부 관계자는 "참석하는 교육청이 (경기도교육청 말고도) 더 올 것"이라면서 "우리는 오는 교육청하고 교육교부금에 대한 오해 소지가 없도록 얘기하고 입법 과정에서 보완 사항에 대해서도 논의할 것"이라고 설명했다. "한 군데만 와도 회의는 할 것"이라고도 강조했다.

앞서, <오마이뉴스>는 지난 24일자 기사 "[단독] 교육부 교부금 설명회, 교육청 집단 거부로 무산"(https://omn.kr/2jj5a)에서 "교육부는 25일 오전 10시 서울 중구에 있는 한 특급호텔 다이아몬드룸에 시도교육청 예산 담당 과장과 대한민국교육감협의회 담당자 등 60여 명을 불러 '시도교육청 예산 담당 과장 회의'를 열 예정이었지만 무산됐다"면서 "시도 교육감들이 참석 거부를 지시했기 때문"이라고 보도한 바 있다.

지난 25일, 대한민국교육감협의회는 국회 기자회견에서 "정부가 시도 교육감과 실질적인 협의 없이 교육교부금 개편을 일방적으로 추진한다면, 우리는 더 이상 말로만 우려를 표명하지 않을 것"이라면서 "그 첫 조치로 25일 시도 교육청 예산과장 회의를 보이콧하기로 했다. 지방교육재정의 직접적인 당사자인 시도 교육감을 배제한 채 실무자에게 정부 방침을 일방적으로 전달하고 협조를 요구하는 방식의 회의에는 더 이상 참여할 수 없다"라고 경고한 바 있다.

#교육교부금#교육청#집단거부

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