"네팔 대홍수, 기후불평등의 현실… 한국도 책임 외면 말아야"

큰사진보기 ▲31일 녹색연합은 "네팔 대홍수가 보여준 기후불평등의 현실, 한국정부는 기후위기 대응 책임을 직시하고 한국남동발전 UT-1 등 위험 해외 개발사업 전면 재평가하라"라는 제목의 성명을 발표했다. ⓒ 녹색연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲녹색연합은 이런 관점에 기반해 이번 홍수로 피해를 입은 한국남동발전 UT-1 수력발전소 건설현장 또한 면밀한 평가가 필요하다고 주장했다. 단체는 "관련 사고의 원인을 섣불리 단정해서도 안 되지만, 반대로 이를 단순히 '예측 불가능한 천재지변'으로 봐서도 안 된다"면서 "특히 주목해야 할 것은 UT-1 사업의 기후위험에 대한 경고가 이번 사고 이전부터 제기되어 왔다는 점"이라고 했다. 사진은 UT-1 수력발전사업 현장 조감도. ⓒ 한국남동발전 관련사진보기

큰사진보기 ▲919 기후정의행진 조직위는 "기후위기로 인해 고산지대의 거대한 빙하와 영구동토층이 녹고, 지반과 산사면을 지탱하던 지형이 변형되면서 최근 몇 년 사이 히말라야와 알프스에서는 대규모 산사태와 홍수가 반복되고 있다"며 "기후위기는 단순히 빙하가 녹아 해수면이 상승하는 사태가 아니다. 기존의 지형 지물을 뒤흔들며 새로운 형태의 기후재난을 만들고 있다"고 탄식했다. ⓒ 919 기후정의행진 조직위원회 관련사진보기

중국 티베트와 네팔 국경지대에서 발생한 홍수 및 산사태로 대규모 인명피해가 발생한 가운데 환경운동단체들에서 이 재난이 기후위기와 연결되어 있으며 한국 역시 자유롭지 않다는 목소리가 나왔다.31일 녹색연합은 "네팔 대홍수가 보여준 기후불평등의 현실, 한국정부는 기후위기 대응 책임을 직시하고 한국남동발전 UT-1 등 위험 해외 개발사업 전면 재평가하라"라는 제목의 성명을 발표했다.녹색연합은 "이번 재난으로 희생된 모든 이들에게 깊은 애도를 표하며, 피해를 입은 네팔주민들을 비롯한 모든 이들에게 깊은 위로의 마음을 전한다"며 "이번 네팔 대홍수는 전 세계적인 기후불평등의 현실을 단적으로 보여준다"고 짚었다.녹색연합은 "네팔은 전 세계 온실가스 배출 비중이 0.1%도 못 미침에도 불구하고, 기후위기 피해에는 가장 취약한 국가 중 하나"라며 "기후위기로 인한 빙하 감소와 빙하호 확대, 홍수와 산사태 등 직접적인 재난위험은 갈수록 커지고 있으며, 그 피해는 이번 참사가 보여주듯 네팔주민들의 생명을 위협하는 형태로 나타난다. 기후위기를 유발한 책임과 피해가 일치하지 않는 것"이라고 지적했다.이어 "역사적으로 막대한 온실가스를 배출하며 성장해 온 한국을 비롯한 선진국들은 현재의 기후위기와 기후불평등을 초래한 주요 주체로서 그 책임을 외면해서는 안 된다"며 네팔과 히말라야 고산지대에서 무분별하게 확대되고 있는 개발사업들에 대한 신중한 접근이 필요하다고 강조했다. 도로, 댐, 수력발전소, 초고압 송전전선로 등 대규모 기반시설 개발이 기후위기로 인한 재난에 미칠 영향을 간과해선 안 된다는 것이다.녹색연합은 이런 관점에 기반해 이번 홍수로 피해를 입은 한국남동발전 UT-1 수력발전소 건설현장 또한 면밀한 평가가 필요하다고 주장했다. 단체는 "관련 사고의 원인을 섣불리 단정해서도 안 되지만, 반대로 이를 단순히 '예측 불가능한 천재지변'으로 봐서도 안 된다"면서 "특히 주목해야 할 것은 UT-1 사업의 기후위험에 대한 경고가 이번 사고 이전부터 제기되어 왔다는 점"이라고 했다.단체는 해당 사업에 대해 공신력 있는 기관들이 기후복원력 평가 실시를 권고하는 등 위험경고가 제기되어 왔으나 이루어지지 않았을뿐더러 지난 2025년에도 빙하호 붕괴홍수로 인해 현장이 피해를 입은 사실이 있다며 "한 차례 재난을 경험했는데 그 이후 변화된 재난위험을 어떻게 재평가했으며 이를 설계와 시공, 노동자 안전대책에 어떻게 반영했는지 반드시 검증되어야 한다"고 강조했다.또한 "당시 위험 재평가와 후속조치는 적절했는지, 어떠한 판단과 의사결정을 거쳐 공사를 계속 진행했는지, 그리고 이러한 판단과 조치가 이번 피해와 어떠한 연관성이 있는지도 철저히 규명해야 한다"라며 "따라서 이번 사고 수습 이후 본 UT-1 건설 공사를 재개하는 데만 초점을 맞춰서는 안 된다. 사고 원인에 대한 철저한 규명과 함께 변화된 기후조건과 지형, 재난위험을 반영한 기후복원력과 안전성에 대한 재평가가 반드시 선행되어야 한다"며 "이러한 검토가 충분히 이뤄지기 전까지 공사를 절대 재개해서는 안 된다"고 주장했다.오는 19일 서울시청에서 기후정의행진을 추진하는 '919 기후정의행진 조직위원회' 또한 지난달 28일 "언제까지 이 비극을 반복할 것인가"라는 제목의 성명에서 기후위기에 대응하는 행동에 나설 것을 촉구했다.919 기후정의행진 조직위는 "기후위기로 인해 고산지대의 거대한 빙하와 영구동토층이 녹고, 지반과 산사면을 지탱하던 지형이 변형되면서 최근 몇 년 사이 히말라야와 알프스에서는 대규모 산사태와 홍수가 반복되고 있다"며 "기후위기는 단순히 빙하가 녹아 해수면이 상승하는 사태가 아니다. 기존의 지형 지물을 뒤흔들며 새로운 형태의 기후재난을 만들고 있다"고 탄식했다.이어 "언제 어디서고 다양한 기후재난이 발생할 것이라는 것을 우리는 이미 알고 있었다. 기후위기가 시작되면서 전세계 곳곳에서 다양한 형태의 재난이 발생하고 있다"면서 "이대로 살 순 없다. 마치 예정된 사건처럼 끔찍한 기후재난을 언제까지 반복할 것인가. 기후위기 시대, 모두가 평등하고 안전한 삶을 영위할 수 있는 사회적 대응과 예방 체계로의 전환이 절실하다"고 강조했다.조직위는 그러한 전환의 시작으로 온실가스 다배출 국가로서 한국 정부가 책임을 져야 한다고 주장했다. 이들은 "정부는 네팔에서 실종된 한국인 노동자의 구조와 함께, 온실가스 다배출 국가로서 네팔의 기후재난에 더 큰 책임을 지고 재난 수습과 피해회복에 전력을 다해야 한다"면서 "이미 현실이 된 기후재난을 외면하면서, 기후위기를 가속화하는 AI 산업이 풍요를 가져올 것이라고 말할 순 없다. 네팔의 산사태와 홍수로 희생된 모든 생명을 추모하며 다시는 이 비극이 반복되지 않기 위한 행동에 나서자"며 기후재난의 시대에 걸맞는 변화가 필수적이라고 역설했다.