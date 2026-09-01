서다운 "희귀질환 아동, 어디서나 동등한 교육·건강권 보장해야"

큰사진보기 ▲서다운(더불어민주당·서구4) 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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대전시의회 서다운 의원(더불어민주당·서구4)이 희귀질환 아동의 교육권과 건강권을 보장하기 위한 국가 차원의 지원체계 마련을 촉구하고 나섰다.서 의원은 1일 열린 대전시의회 제299회 제1차 정례회 제1차 본회의에서 '희귀질환 아동의 권리보장을 위한 국가 지원체계 강화 촉구 건의안'을 대표발의했다.희귀질환 아동은 지속적인 치료와 건강관리로 결석이나 조퇴가 불가피하고, 질환에 따라 학교급식 대신 특수식이 필요하거나 학교생활 중 투약 등 별도의 건강관리가 필요한 경우가 많다. 하지만 관련 국가 기준이 충분하지 않아 학교나 지역에 따라 지원 수준에 차이가 발생하고 있다는 게 서 의원의 지적이다.대전의 경우 2026년 6월 기준 희귀질환자 의료비 지원을 받고 있는 18세 미만 아동은 161명이다. 다만 이는 의료비 지원 대상만 집계한 수치여서 실제 치료와 학교생활을 병행하는 희귀질환 아동은 더 많을 것으로 추정된다.특히 치료로 학교에 가지 못해 질병결석으로 처리되면서 출석일수나 학업 관리, 진학 과정에서 불이익을 받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 크론병 등 일부 희귀질환 아동의 경우 일반 학교급식을 먹기 어려워 별도 식단이나 특수식이 필요하지만, 대체식 제공에 관한 명확한 기준도 없는 실정이다.서 의원은 "희귀질환 아동이 치료를 받으면서도 학업을 이어가고 필요한 급식과 건강관리를 제공받는 것은 특별한 혜택이나 배려가 아니라 당연히 보장받아야 할 권리"라며 "거주지역이나 학교에 따라 지원 수준이 달라지지 않도록 국가가 보편적인 기준을 마련해야 한다"고 강조했다.건의안에는 ▲희귀질환 특성을 고려한 출결 인정기준 개선 및 교육지원 체계 마련 ▲질환별 급식·특수식 지원기준과 개별 건강관리체계 구축 및 국가 재정지원 강화 ▲국가와 지방자치단체의 책무와 교육·건강관리 지원, 관계부처 협력체계 등을 담은 '희귀질환자 교육 및 건강지원에 관한 법률' 제정 등의 요구가 담겼다.