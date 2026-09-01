'김민석호 통합 제안' 마뜩찮아 하는 조국혁신당, 속내는

김민석 더불어민주당 대표가 '대통합추진단' 설치 등 통합을 내걸고 진보개혁정당들의 연대 구체화를 시도 중이나, 애초 합당 이슈가 불거졌던 당사자 조국혁신당(아래 혁신당)은 오히려 이를 마뜩찮아 하는 모양새다. "진심이냐"며 김 대표에 연대와 통합에 대한 의지가 실제로 있는지, 진정성을 의심하는 듯한 분위기마저 감지된다. 이유가 뭘까.
김 대표는 전날 당 최고위에서 "혁신당 관련해 이미 '큰 틀에서의 연대는 무조건'이라는 입장을 천명했으나, 방식이 합당이 될지 합당이 아니게 될지는 아직 아무도 모르고 예단도 어렵다"라며 "혁신당 측도 빨리 (연대 분과 위원장인) 이해식 의원과 대화할 창구를 지정해 달라"고 요청했다(관련 기사: 김민석 "혁신당 합당·연대, 가급적 개인의견 삼가야" https://omn.kr/2jlp8
).
그는 당대표 후보 시절이던 7월 12일에도 '유튜버 백문백답' 행사에서 "합당 문제에 대한 제 원칙은 명료하다. 첫째, 민주당 당원이 찬성하고 둘째, 혁신당 당원이 원하면 셋째, 민주당에 대한 (혁신당) 흡수합당의 방식으로만 고려될 수 있다"라고 했다가, 반발이 일자 3일 뒤 "법률적 용어인데, 앞으로는 이 용어를 쓰지 않겠다"라고 해명한 바 있다.
이유① 문제적 인선... "앞으론 통합 말하면서 뒤에선 김용남? 앞뒤 다르다"
가장 먼저는 민주당의 '김용남 인선'이 꼽힌다. 한 혁신당 의원은 1일 <오마이뉴스>에 "민주당은 연대와 통합을 말하면서 6.3 지선 당시 조국 전 대표와 경기 평택을 두고 싸웠던 김용남 전 의원을 정책위 상임 부위원장에 임명했는데, 이러면 김 대표가 말하는 연대의 진정성을 의심할 수밖에 없다"며 "발언의 앞뒤가 맞지 않지 않기 때문"이라고 지적했다.
실제로 과거 새누리당 시절부터 '조국 저격수'로 활동했던 김 전 의원은 혁신당 측으로선 불쾌감을 느끼기에 충분한 인사다. 그는 직전 지선에서 민주당 전략 공천으로 경기평택을 국회의원 후보로 나서 조국 후보와 싸우며 극심한 네거티브전을 벌였는데, 두 후보가 범여권 표를 나누며 '어부지리'격으로 유의동 국민의힘 후보가 당선되는 결과로 이어졌다.
신장식 혁신당 대표가 1일 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "보란 듯이 김 전 의원을 임명하고는 '통합 논의 할 사람을 정해 달라'고 한다. (그럼 혁신당 입장에선) '이거는 뭐지?' 싶다"며 "이게 진심을 가지고 연대와 통합을 생각하는 건지, 아니면 '통합 공세'를 하는 건지 자꾸만 의구심이 들게 만드는 것"이라고 한 발언도 같은 맥락이다.
신 대표는 "(지난 1월 정청래 전 대표의 전격 제안으로) 사실 합당설이 나왔는데, 그때 오른손으로 손을 내밀었다가는 왼손으로 탁 쳐냈지 않느냐"라며 "그래서 서로 상처가 남았으면 신뢰를 회복하는 기간이 필요하다. (그렇지 않고) 공세를 하면 신뢰가 회복이 되겠느냐. 민주당 먼저 스스로가 한 약속을 지켜야 회복이 된다"라고 덧붙였다.
이유② 비공개 발언 유출, '혁신당 겨냥' 이중당적 문제 거론 등 신뢰감 부재
민주당-혁신당 간 삐걱거림은 지난 달 24일 양당 대표가 만날 때부터 감지됐다. 예방 직후인 25일 한 언론에 비공개 회동에서 나온 발언, 즉 김 대표가 "민주당과 혁신당이 합당할 것이라면 '교섭단체 요건 완화'가 합리적이냐"라고 물었다는 기사가 보도되자 혁신당은 이에 즉각 반박 논평을 내며 민주당에 강한 유감을 표한 바 있다.
당시 혁신당은 논평으로 "김 대표는 어제 신 대표 예방 뒤 비공개 면담에서 '교섭단체 완화는 혁신당 합당을 고려해 볼 때 논리적으로 모순되는 것 같다'며 교섭단체 완화에 부정적인 취지로 발언했으나, 혁신당은 예우를 지키려 따로 입장을 밝히지 않았다"며 "이로써 신 대표가 강조한 양당 간의 신뢰회복은 다시 한 번 타격을 입었다"고 알렸다.
김 대표가 전날 "민주당 내의 이중당적 문제를 박선원 최고위원이 어떻게 처리할지 빠른 시간 내 준비·보고해 달라"고 한 것도 혁신당 측에선 꽤 껄끄러운 지점이다. '당원정비TF' 단장을 맡은 박 최고위원은 지난달 26일 언론 인터뷰에서 "민주당적이 있으면서 혁신당에 입당한 분도 있다, 연대든 합당이든 하려면 이걸 정리할 필요가 있다"고 말한 바 있다.
그는 1일 YTN 라디오에서도 "제가 당원 기반 건전성을 검증하는 역할을 맡아 조사를 하고 있다, 하나는 여론조사 (조작의혹), 두 번째가 신천지, 세 번째가 이중당적, 이 세 가지를 동시에 다 들여다보기 시작했다"고 했지만, 신장식 혁신당 대표는 '이중당적은 해결이 불가능한 과제'라며 여기에 강하게 맞섰다.
신 대표는 같은날 SBS 라디오에서 "(정당법상 당원 명부 유출이 금지돼 있어) 이중당적 문제는 법적으로 불가능하다. 민주당 당적을 주면 혁신당이 체크해 알려드리겠다"라며 "자꾸 이러면 불가능한 얘기로 정치공세 하는 거 아닌가, 대통령은 (이해민 의원 인선 등) 반응하는데 김 대표가 엇박자와 어깃장을 놓는 거 아닌가 생각하게 된다"고 꼬집었다.
이유③ 사전조율 안 된 민주당 발 공개 발언... "전처럼 요식행위로 기구만 만드는 것 아닌가"
앞서 정 전 대표의 전격 제안과 민주당 내 합당 찬반론으로 인해 내내 구설에 휘말렸던 혁신당 측에선, 최근 김 대표의 '사전 조율 없이 나오는 공개 발언'에 대한 반감도 큰 것으로 보인다. 연대를 위한 상호 간 소통을 우선하고 기구구성이 발표 되는 게 순리에 맞는다는 게 혁신당 측 관점인데, 기구와 인선 등이 조율 없이 발표되는 상황이라는 것.
실제 신 대표는 박범계 대통합추진단장, 이해식 분과 위원장 인선 직후 MBC라디오에서 "(인선을) 언론에서 처음 들었고 그래서 일단 당황스러웠다"라면서 "양당 간 감정도 아직 남아있는데 신뢰 회복 조치도 없이 덜컥 기구를 만들고 이렇게 나오면, 이게 진짜 연대와 통합을 위한 게 아니라 '공세용' 아닌지 의심할 수밖에 없는 상황"이라고 지적했다.
박병언 혁신당 대변인도 1일 <오마이뉴스>에 "정 전 대표 합당 제안 이후 5개월 넘게 두드려 맞았는데, 혁신당에도 학습효과가 있지 않았겠나"라며 "이번에도 요식행위처럼 TF만 만들어서, (실제 진전은 없이) '거기서 논의 중'이라고 떠넘기려는 것 아닌가"라고 의심했다. 앞서도 '연대와 통합 추진위'가 발족됐으나, 전대를 핑계로 실질적인 논의 진전은 없었다는 설명이다.
다만 민주당 관계자는 "당장 바로 연대를 하자는 것도 아니고 논의를 시작하자는 거고, (박범계·이해식 등) 단장이나 분과 위원장 임명 같은 건 당내 운영 사안인데 이게 혁신당과 사전 조율을 해야 할 문제인지는 의문"이라고 답했다.
조국혁신당이 민주당에 요구하는 '신뢰 회복 조치'는 일관되다. 민주당과 혁신당, 진보당·기본소득당·사회민주당 등 5개 정당은 작년 4월 '내란종식 민주헌정수호 새로운 대한민국 원탁회의 2차 선언문'에 각 당 당대표와 대표 권한대행이 직접 사인했는데, 이 약속을 먼저 지키라는 것. 여기엔 "대선 직후 교섭단체 요건 완화를 마무리한다"는 조항이 들어가 있다.
황현선 혁신당 최고위원은 전날 당 최고위에서 "혁신당 의원 한 명을 기용하는 것으로 신뢰가 회복되지 않는다. 5당과의 원탁회의 약속을 이행하는 게 신뢰 회복의 첫걸음"이라고 짚었다. 신장식 대표도 1일 라디오에서 "대선 당시 여러 정당이 함께 쓴 선언문, 그 약속을 지키는 게 양당의 신뢰 회복에 가장 좋은 일"이라며 비슷하게 지적한 이유다.