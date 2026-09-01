이 대통령 "아동수당·출산지원금 확대, 내년 1월부터 어떤가"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 내년 7월부터 확대되는 출산지원금 및 아동수당을 내년 1월 태어나는 아이들부터 적용하는 것은 어떻냐고 제안했다. 내년 7월 이전 아이를 출산할 경우 같은 제도를 적용받지 못해 7월 이후 아이를 출산한 이들에 비해 최소 1280만 원의 지원을 덜 받게 된다는 지적에 대한 검토 주문이다.참고로 정부는 이번 예산안을 통해 0~8세에 월 10~13만 원씩 지원하던 아동수당을 0~12세에 월 20~30만 원을 지원하는 '아동기본수당'으로 확대하고, 가정 양육 0~1세에 대해서는 월 30만 원을 추가 지급하기로 했다. 또한 기존 출산·입양 세액공제와 부모급여 등을 출산지원금으로 통합해서 1000~1500만 원을 지원하고 인구감소지역 등에는 500만 원의 지원을 더해주기로 했다.이에 대해 이 대통령은 1일 국무회의에서 "양육부담을 국가가 더 많이 부담하자는 취지에서 내년 출산지원금·아동수당을 좀 대폭 증액하기로 했는데 기준일을 내년 7월 1일부터 한다고 했더니 6월 30일에 출생한 사람은 어쩌란 말이냐, 출산을 늦춰야 되겠다는 얘기들이 막 나온단다"면서 내년 1월부터 새 제도를 적용 가능한지 물었다.구체적으론 "(과거 제도의 적용을 받던 이들에게) 소급 적용하면 너무 재정부담이 갑자기 늘어나고 이렇게 (시기로 끊어서) 하면 또 절벽이 생기고"라며 "6월 30일과 7월 1일의 차이는 행정 편의에 의한 (기준)선이라서 불만의 타당성이 높으니 예산이 집행되는 내년 1월 1일부터 적용하면 어떨까 싶다"고 말했다. 이어 "사실 (이런 불만들은) 삶이 팍팍해서 그런 것"이라며 "어쨌든 예산은 다 국민의 것이니까 (검토를 해보시라)"고 덧붙였다.이에 정은경 보건복지부 장관은 "하반기에 예산과 법률 심의를 국회에서 할 예정"이라며 "국회에서 논의하는 과정 중 시행 일시나 예산을 좀 조정할 수 있다"고 답했다. 특히 지방정부와 정보시스템 등 관련 준비 과정 때문에 내년 7월 1일을 시행일로 예정한 것인데, 내년 7월 이전 출산에 대해서는 소급 적용하는 방식으로 같은 혜택을 주는 방안도 고려할 수 있다고 말했다.박홍근 기획예산처 장관은 "예산의 문제라기보단 기존 시스템을 새롭게 변경 보완하는데 물리적 시간이 필요했다"면서 "시스템만 조기 구축이 가능하다면 국회 심의를 통해 내년 1월 1일부로 시행할 수 있을 것이라 보고 있다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 순천대를 전남권역 국립의대 후보로 신청한 전남광주특별시의 결정을 높게 평가하고 유치 경쟁에 실패한 목포와 서남지역에 대한 중앙정부 차원의 배려도 주문했다.이 대통령은 이날 국무회의 배석자로 참석한 민형배 전남광주특별시장에게 "목포 지역, 전남 서부 지역 분들이 많이 반발하고 정치적으로 어려우실 텐데 큰 결단을 하셨다"라며 "각 지역이 이해관계를 가지고 다투면서 몇 년 동안 해결 못한 것인데 시한을 지켜서 순천으로 결정한 것은 아주 큰 결단"이라고 평했다.이어 "몇 년 동안 치열하게 투쟁했지만 결국 탈락한 목포 서부 지역의 상대적 박탈감이 상당할 것 같다"면서 "중앙정부 차원에서 목포 서부 지역에 뭔가 지원할 만한 것이 있는지 전남광주시와 상의해 좀 찾아보라"고 주문했다."복지부에서 해당 지역에 의료 인프라를 깔아주는 것이 가장 중요하다"는 민 시장의 건의에는 "바로 청탁이 들어왔다. 그것도 좀 포함해서 한 번 검토를 해 보라"고 덧붙였다.