직접 다져야 제 맛, 차돌박이랑 같이 먹어보세요

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큰사진보기 ▲일주일 밥도둑이 될 반찬 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"야야, 반찬 몇 가지 만들어 놨으니 가가 무라."

큰사진보기 ▲재료 준비. 다진 청양고추, 잔멸치, 양념장 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"안 매워? 먹을 수 있겠어?"

"나는 장모님이 해 주신 이거는 매워도 맛있어. 진짜 이거 하나만 있어도 밥 먹을 수 있어."

큰사진보기 ▲땡초김밥김발도 없이 땡초김밥을 쌌어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"국은 다음에 먹고 지금은 이거하고만 먹자."

"그러면 김밥 싸서 먹을까?"

"땡초 김밥 좋은데!"

"이 맛있는 걸 누가 만들었지?"

'엄마, 언니. 너무 고생했어요. 고마워요.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

부부가 같이 오래 살면 얼굴도 입맛도 심지어 성격까지 닮는다고 한다. 그러고 보니 우리 부부의 얼굴과 성격은 두리뭉실하니 닮은 것도 같다. 결혼 초에는 각자의 개성이 독특했는데 오랜 세월 살다 보니 좋은 점은 가랑비에 옷 젖듯이 서로에게 스며들었나 보다. 아니면 화성에서 온 남자와 금성에서 온 여자, 이 둘이 서로를 인정하며 살다 보니 장점만 보려 하기 때문인가 싶기도 하다. 하지만 아직 타협점을 찾지 못한 우리 입맛은 각자 취향대로다.나는 매운맛을 '억수로' 좋아한다. 음식에 청양고추는 기본으로 들어가야 하고, 빨갛고 얼큰한 국물을 좋아한다. 고깃집에 가서 외식할 때도 청양고추는 두 번은 추가로 주문해야 직성이 풀린다. 반면 남편은 담백하고 구수한 맛을 좋아한다. 빨간 맛을 먹은 다음 날이면 장에 탈이 나기 일쑤다. 알싸한 마늘은 잘 먹으면서 청양고추는 입에도 대지 않는다.남편이 된장찌개를 좋아한다면 나는 김치찌개를 좋아한다. 된장찌개 수십 번 끓일 동안 김치찌개는 한번 끓이면 많이 끓이는 편이다. 비빔밥을 먹을 때도 취향이 완전 180도 다르다. 나는 고추장을 넣어 빨갛게 먹지만 남편은 비빔밥 본연 그 자체를 좋아한다. 그러니 양푼에 밥을 비벼도 난 따로 그릇에 덜어 고추장을 넣어 먹는다.그렇게도 매운맛이라면 벌벌 떠는 남편이 딱 한 가지 환장할 만큼 좋아하는 반찬이 있다. 바로 청양고추 다진 양념이다. 이 반찬은 친정엄마가 살아 계실 때 자주 해 주시던 것이다. 엄마는 손주 여섯을 다 키워내시고 칠순 무렵에서야 삶의 여유가 있으셨다. 그때는 내가 직장 일이 워낙 바빠 주말이 아니고서야 제대로 된 집밥을 잘해 먹지 못했다. 막내딸이 안타까웠던 친정엄마는 가끔 반찬을 만들어 통에 담아다 주시곤 했다.그중에서도 가장 기억에 남는 반찬이 바로 이 반찬이었다. 엄마는 결혼하기 전부터 "꼭 깎아 놓은 밤톨 같다" 하시며 막내 사위를 무척 예뻐하셨는데, 돌아가시기 전까지 사위가 좋아하는 고추 다진 양념 반찬을 손수 만들어다 주실 정도였다.남편도 그런 엄마에게 얼마나 살갑게 대했는지 모른다. 자주 드라이브도 시켜드리고 목욕탕이며 찜질방까지 모시고 다니는 게 남편의 즐거움이었다. 그렇게 장서 사이가 좋았던 두 사람이었다.엄마가 돌아가신 후에는 큰올케 언니가 그 손맛과 정성을 이어받았다. 언니는 만날 때마다 고추 다진 양념 반찬 한 통에 들기름, 참기름까지 슬며시 안겨주곤 했다. 최근 언니에게 사정이 생겨 더는 챙겨주지 못하게 되었지만, 예순 넘은 시누이 부부를 지금까지 알뜰살뜰 챙겨준 그 마음만으로도 과분하고 고마웠다. 그래서 이번엔 내가 직접 만들기로 했다.냉장고에는 소고기뭇국과 몇 가지 밑반찬이 이미 있었다. 이틀 정도는 있는 반찬으로 끼니를 해결할 수 있지만, 일부러 장을 보러 갔다. 고추 다진 양념 반찬에 필요한 청양고추 한 봉과 잔멸치, 이 두 가지만 딱 사서 왔다. 마트의 한쪽 생필품 진열대에 놓여있는 채소 다지기가 눈에 들어왔다. 요리조리 뜯어보다가 그냥 내려놓았다. 무릇 고추 다진 양념 반찬이란 엄마가 해주시던 것처럼 듬성듬성 썰린 것도 있어야 맛이 제대로 나는 법. 칼로 다지기로 마음을 굳혔다.빨간 고추가 반 섞인 청양고추로 샀다. 보기 좋은 놈이 먹기도 좋다는 말이 괜히 있는 게 아니다. 빨간색이 중간중간 섞이면 색감이 예쁘다. 고추는 한 봉지에 35개 들어있었다. 양념장을 먼저 만들었다. 진간장 6큰술, 국간장 2큰술, 며칠 전 한 라디오 프로그램에서 상품으로 받은 송이 홍게 맛간장 5큰술, 매실청 2큰술, 그리고 물 반 컵을 골고루 섞어두었다.원래는 참치 액젓으로 요리를 마무리하는데 홍게 간장을 알고부터는 손이 덜 간다. 홍게간장이 들어가는 순간 특유의 깊은 감칠맛과 풍미가 확 살아나 양념장의 완성도를 끌어올려 주었다. 고추는 깨끗이 씻은 후 네 등분씩 길게 자른 다음에 칼로 잘게 다졌다. 잔멸치는 기름 없는 팬에 볶아 비린내를 날리고 채반에서 불순물을 털어냈다.이제부터 시작이다. 먼저 팬에 식용유를 두르고 다진 마늘과 다진 고추를 넣어 중간 불에서 볶는다. 멸치와 양념 재료를 넣고 국물이 자작해질 때까지 조린다. 마지막으로 불을 끄고 참기름과 통깨를 둘러 마무리하면 맛있고도 매콤한 밥도둑 고추 다진 양념 반찬이 완성된다.자정이 넘어서 퇴근하는 남편을 위해 차돌박이를 구웠다. 다른 반찬은 패스하고 고추 다진 양념만 접시에 담아냈다. 느끼한 맛의 차돌박이에 청양고추 다진 양념을 올려 먹으니 둘의 궁합이 환상적이었다.이튿날 오전에는 남편이 쉬는 날이었다. 아침을 먹으려고 오이지무침이랑 고추 다진 양념 반찬만 내놓고 국을 데우고 있을 때였다.김발도 없이 도마와 김만 식탁 위로 가져왔다. 땡초김밥을 돌돌 말아 그 자리에서 썰어 한 알씩 먹었다. 어찌나 맛있는지 그 자리에서 네 줄이나 싸서 먹었다. 접시에 담을 새도 없이 썰어 놓으면 내 입으로, 남편의 입으로 직행했다.실없는 농담을 던져가며 아침 식사를 끝냈다. 이렇게 고추 다진 양념 반찬 하나로 얼렁뚱땅 싸 먹는 땡초김밥도 별미였다.엄마나 올케언니가 만든 건 내가 만든 것보다 훨씬 더 잘게 다져 있었다. 일일이 칼로 다지셨다면 손이 얼마나 아프셨을까. 그게 바로 내리사랑인가 싶다.평소에 고무장갑을 잘 끼지 않아서 고추를 다질 때도 맨손으로 했다. 양이 많은 고추를 다진 내 왼손은 다음 날이 되어도 아릿하여 얼음물 마찰을 해야 했다. 이래서 다들 채소 다지기를 쓰나 보다. 나도 하나 장만해야 하려나. 고추를 다질 땐 손이 매워지지 않게 위생 장갑이나 고무장갑을 끼는 것이 좋겠다.