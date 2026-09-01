전 유엔 사무차장이 놀란 '빗물 식수'

큰사진보기 ▲"Seeing is believing"... 빗물식수화 시설을 직접 보다8월 31일 캄보디아 프놈펜의 왕립학술원(RAC)을 방문한 김학수 전 유엔 사무차장(가운데)이 40톤 규모의 빗물식수화 시설에 대한 설명을 듣고 있다. 지붕에 내린 빗물을 모아 WHO 음용수 수질기준에 맞는 물로 생산하는 과정을 살펴본 김 전 사무차장은 "Seeing is believing"이라며, 저렴하고 단순한 기술로 현장에서 식수를 공급할 수 있다는 가능성에 관심을 보였다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲TV 카메라 앞에서 강조한 빗물식수화의 가능성8월 31일 캄보디아 왕립학술원(RAC)에서 김학수 전 유엔 사무차장(오른쪽)이 현지 TV와 인터뷰하고 있다. 김 전 사무차장은 빗물을 이용해 안전한 식수를 공급하는 방식이 비용이 적게 들고 기술이 단순하며, 물이 필요한 곳에 적용할 수 있다는 점을 강조했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지 TV 카메라 앞에 선 빗물 전문가들8월 31일 캄보디아 왕립학술원(RAC)에서 진행된 현지 TV 인터뷰 현장. 김학수 전 유엔 사무차장(오른쪽), 필자 (왼쪽) 등이 빗물로 안전한 식수를 현장에서 생산하는 방법과 그 가능성에 대해 말하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 프놈펜에서 열리는 국제 빗물관리 행사를 현장에서 취재하며 쓰는 연재의 첫 번째 기사다. 학회가 진행되는 동안 정부 관계자, 국제기구 관계자, 물 전문가, 교육자, 학생 등 세계 여러 분야의 사람들이 각자의 경험과 생각을 이야기할 예정이다. 2030년까지 모두에게 안전하고 감당할 수 있는 식수를 제공한다는 SDG 6.1의 목표를 달성하기 위해 빗물이 어떤 현실적인 해법이 될 수 있는지, 그들의 이야기를 듣고 현장에서 확인한 내용과 가능성을 계속 전하고자 한다.

"백문이 불여일견"8월 31일 캄보디아 프놈펜의 왕립학술원(Royal Academy of Cambodia, RAC). 김학수 전 유엔 사무차장이 40톤 규모의 빗물식수화 시설을 둘러본 뒤 한 말이다. 필자는 김 전 사무차장에게 시설의 원리를 설명했다. 건물 지붕에 떨어지는 빗물을 모아 저장하고 적절하게 관리해 세계보건기구(WHO) 음용수 수질기준에 맞는 물을 생산하는 시설이다.김 전 사무차장은 설명을 들으며 스테인리스 빗물 탱크와 시설을 하나하나 살펴봤다. 빗물을 이용한다는 사실은 알고 있었지만, 빗물을 이용해 안전한 식수를 현장에서 생산할 수 있다는 사실에는 큰 관심을 보였다. 말로 설명을 듣는 것과 실제 시설을 눈앞에서 보는 것은 달랐던 모양이다.김 전 사무차장이 관심을 보인 것은 빗물로 식수를 만들 수 있다는 사실만이 아니었다. 그가 주목한 것은 이 방법의 경제성과 단순성 그리고 적용 가능성이었다. 싸다. 기술이 쉽다. 그리고 물이 필요한 곳에서 물을 공급할 수 있다.일반적인 상수도는 멀리 있는 수원에서 시작한다. 강이나 댐에서 물을 취수하고 정수장에서 처리한 뒤 긴 관로로 물이 필요한 곳까지 보내야 한다. 인구가 밀집한 도시에서는 매우 효율적인 방법이다. 하지만 사람들이 흩어져 사는 농촌이나 외딴 지역, 수도관이 닿기 어려운 곳까지 같은 방식으로 물을 공급하려면 많은 시간과 비용이 든다.빗물은 출발점이 다르다. 물이 필요한 바로 그곳에 내린다. 건물 지붕에 떨어지는 비를 그 자리에서 모으고 저장해 안전한 식수로 만들 수 있다면 먼 곳에서 물을 끌어오기 위한 긴 관로가 필요하지 않다. 특히 안전한 식수를 쉽게 구하기 어려운 지역에서는 이 단순함이 큰 장점이 될 수 있다.첨단기술을 계속 더하는 것보다 현지에서 쉽게 만들고, 이해하고, 관리할 수 있는 기술이 더 현실적인 해법이 될 수도 있다. 김 전 사무차장이 주목한 것도 바로 이러한 가능성이었다.이날 RAC에는 캄보디아 현지 TV 취재진도 나왔다. 김 전 사무차장은 필자와 RAC의 양 사무총장과 함께 TV 카메라 앞에 섰다. 조금 전 직접 둘러본 40톤 빗물식수화 시설을 놓고 이야기가 이어졌다. 김 전 사무차장은 인터뷰에서도 빗물을 이용한 식수 공급의 장점을 강조했다. 비용이 비교적 적게 들고, 기술이 단순하며, 물이 필요한 곳에 적용할 수 있다는 것이다.이 메시지는 TV 인터뷰에서만 나온 것이 아니다. 김 전 사무차장은 9월 2일 국제 빗물관리 행사 개막식에서 할 연설에도 같은 생각을 담았다. 빗물 관리는 오랫동안 정책 결정자와 국제 사회의 고위 지도자들에게 충분한 관심을 받지 못했지만, 이제는 제대로 관심을 기울일 때가 왔다는 것이다.기후 변화와 인구 증가, 도시화와 달라지는 강우 양상으로 물 공급의 어려움이 커지는 상황에서 빗물을 그냥 흘려보내지 말고 물 자원으로 활용하자는 생각이다. 원리는 놀랄 만큼 단순하다. 비가 올 때 받아두었다가 필요한 때 사용한다. 프놈펜의 40톤 빗물식수화 시설은 그 단순한 생각이 안전한 식수 공급으로까지 이어질 수 있다는 것을 눈앞에서 보여주고 있다.김 전 사무차장의 "백문이 불여일견"이라는 말이 필자에게 특별하게 들린 데는 또 다른 이유가 있다. 그는 오랫동안 유엔에서 아시아·태평양 지역의 개발 문제를 다뤄왔다. 국제 사회에서 새로운 아이디어가 받아들여지려면 연구와 논문, 보고서와 수치가 필요하다. 하지만 그것만으로 사람들의 생각이 쉽게 바뀌는 것은 아니다.국제 협력과 정책을 오랫동안 다뤄온 사람이 현장을 직접 보고 그 가능성을 이해하는 것도 중요하다. 김 전 사무차장은 이날 프놈펜에서 빗물을 모아 WHO 음용수 수질기준에 맞는 물을 생산하는 실제 시설을 보았다. 그리고 그 방법이 비교적 저렴하고, 기술이 단순하며, 물이 필요한 현장에서 적용할 수 있다는 가능성에 주목했다. TV 인터뷰에서도 이를 강조했고, 개막식 연설에서도 같은 메시지를 전할 예정이다.그가 이날 본 것은 거대한 댐도, 첨단 정수장도 아니었다. 지붕에 내리는 비를 바로 그 자리에서 받아 안전한 식수로 만드는 단순한 시스템이었다. 그 경험이 한 사람에게서 끝날 필요는 없다. 안전한 식수 문제를 고민하는 국제 사회의 더 많은 사람들이 이러한 현장을 직접 본다면 빗물을 바라보는 시각도 달라질 수 있지 않을까."백문이 불여일견" 어쩌면 빗물식수화를 알리는 첫걸음은 복잡한 설명보다 직접 보여주는 것인지도 모른다. 프놈펜에서 그 첫 번째 '보는 것'이 시작됐다.