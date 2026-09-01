큰사진보기 ▲차인표 작가의 <언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면>은 일제 강점기 백두산 아래 호랑이 마을에서 벌어진 위안부 선발과 관련된 일련의 사건을 다루고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"순이 씨, 미안합니다. 정말 미안합니다. 당신 나라에 와서 전쟁을 해서 미안합니다. 평화로운 땅을 피로 물들여서 미안합니다. 꽃처럼 아름다운 당신을 짓밟아서 미안합니다. 순결한 당신의 몸을 찟고, 그 아름다운 두 눈에 눈물 흘리게 해서 미안합니다."(219쪽)

"내 이름은 쑤니입니다. 고향은 호랑이 마을입니다."

차인표 작가의 장편소설 <언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면>의 배경은 일제강점기 전쟁에 광분한 일본군 부대가 백두산 아래 '호랑이 마을'에 주둔하면서 벌어지는 사건이다.어느 날 호랑이 잡는 황 포수와 아들 용이가 호랑이 마을을 찾는다. 용이 엄마와 동생을 잡아먹은 지리산 백호가 쫓기다 호랑이 마을까지 숨어들었다는 소문에 온 것이다. 마을 촌장은 이들의 거주가 내키지 않지만 호랑이로부터 마을을 지키기 위해 허락하고 이른바 백호 복수 작전이 시작됐다.하지만 황 포수와 용이가 잠시 자리를 비운 사이 자신들의 엽총과 무기가 마을 아이들에게 탈취되고 이를 가지고 산에 갔던 아이들이 호랑이들에게 되레 죽음을 당하자 마을에서 쫓겨나게 된다.이어 일본군 부대가 호랑이 마을에 주둔하면서 조용한 마을에 파문이 인다. 식민지 주민의 생명과 재산을 보호한다는 명분이지만 중국으로 진출하기 위한 교두보를 확보하고 전쟁물자를 수탈하기 위한 것이다. 급기야 위안부 차출을 위한 호구 조사가 진행되고 19살 순이가 위안부로 선발된다.이에 부대장 일본군 장교 가즈오는 심리적으로 갈등한다. 대일본 제국의 대동아공영권 건설에 찬성해 미술가의 꿈을 접고 군복무에 자원했지만 위안부 징집은 전쟁범죄 중 최악이라는 생각이 들었기 때문이다. 여기서 가즈오 대위는 일본국에 대한 증오가 싹트기 시작한다.한편 7년만 다시 마을을 찾은 용이는 뜻밖에 동갑내기 순이가 위안부로 징집됐다는 사실에 분개하고 복수에 나선다. 일본군 부대를 공격하고 순이가 머무는 군부대 막사에서 순이를 탈출시킨다. 마을촌장의 손녀 순이는 옛날에 용이가 마을에 거처할 때 둘이 나란히 앉아 밤하늘의 반짝이는 별들을 본 추억이 있다.일본군 가즈오 대위도 순이 구출작전에 뛰어든다. 일본군의 추적을 따돌리고 용이와 함께 순이를 구하는데 결국 일본군 총에 맞고 눈을 감으며 이렇게 말한다. 이 대사는 소설의 핵심 메시지이기도 하다.소설의 주인공은 용이와 순이다. 그러나 소설은 '새끼 제비'라는 또 다른 주인공을 등장시켜 소설의 흥미를 더하고 있다. 소위 '의인화' 기법으로 등장인물들의 행위에 공감하거나 이야기를 풍성하게 하는 것이다.이후 순이의 행방은 어떻게 됐을까. 70년 만에 필리핀의 한 작은 섬에서 발견된 순이는 '쑤니'라는 이름으로 살고 있었다. 89세에 정부의 도움으로 그리던 고향 대한민국을 방문하면서 한 할머니의 첫 일성이 심금을 울렸다.작가가 이 소설을 쓰게 된 계기는 1997년 '훈' 할머니 뉴스를 보고서다. 캄보디아에 일본군 위안부로 강제징용된 훈 할머니가 대한민국에 온 것이다. 작가는 훈 할머니 사연을 보고 연민과 분노를 느끼며 소설을 구상했다. 하지만 작업은 쉽지 않았다.작가는 독서광을 자처하지만 창작소설을 쓰는 것은 난관의 연속이었다. 2006년 다시 펜을 잡았다. 소설의 무대인 백두산을 현지 답사하고, 위안부 할머니들의 '나눔의 집'을 방문해 심층 취재를 하는 등 내용을 보강해 2009년 책을 세상에 내놨다.<언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면>은 2009년 출간된 <잘가요 언덕>의 개정판이다. 당초 응징과 보복을 주제로 잡았지만 용서와 화해 쪽으로 바꾸어 손질했다고 한다. 이를테면 순이가 용이에게 하는 건네는 말이 대표적이다. "용이야, 이제 그만 백호를 용서해 주면 안 되겠니?" "난 네가 백호를 용서해 주면, 엄마별을 볼 수 있게 될 것 같아." 등등.소설 제목의 '같은 별'은 엄마를 잃은 용이와 순이가 그렇게 애타게 그리워하는 '엄마별'을 비유하고 있다. 차인표 작가의 소설을 말로만 듣다 처음 접했는데 매끄러운 흐름과 쉬운 문체 덕분에 점심을 거른 채 240쪽 소설을 3시간 만에 읽었다. 사건의 전개가 박진감 넘쳤다. 이 소설을 통해 차인표 배우라는 이미지에서 벗어나 작가의 충만한 인간애에 감동했다.